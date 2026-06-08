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Tai nạn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, 10 người bị thương

Đức Anh

TPO - Tối 8/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn phương tiện, trong đó có xe khách và xe chở công nhân, xảy ra trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến nhiều người bị thương.

Tối 8/6, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, đơn vị đã điều động 6 xe cứu thương cùng 2 xe cấp cứu tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân, xe tải và một phương tiện khác xảy ra va chạm khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km35, đoạn gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Tại hiện trường, một số hành khách mắc kẹt trong xe khách do phần đầu xe bị biến dạng sau va chạm. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, đồng thời phân luồng giao thông do tuyến đường ùn tắc cục bộ.

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Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, đã có 10 nạn nhân đã được đưa về Phòng khám Đa khoa Hùng Vương Chân Mộng để cấp cứu và theo dõi. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và đang được các y, bác sĩ tiếp tục chăm sóc.

Vụ tai nạn chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đức Anh
#Phú Thọ #Tai nạn giao thông cao tốc #Va chạm nhiều phương tiện #Ứng phó cứu hộ #Điều tra nguyên nhân tai nạn #Ảnh hưởng giao thông khu vực

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