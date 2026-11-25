TPO - Từ những tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cải tạo thành không gian văn hóa độc đáo, lưu giữ ký ức nghề biển, quảng bá bản sắc quê hương và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.
TPO - Khép lại concert "Muôn sắc Việt Nam", màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn góp phần tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình.
TPO - Tối 24/11, người dân và du khách tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng để thưởng thức các chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Khi những chùm pháo hoa lần lượt bừng sáng trên bầu trời, hàng nghìn người quanh quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TPHCM) cùng hướng mắt theo dõi, tận hưởng khung cảnh rực rỡ với nhiều cảm xúc.
TPO - Tối 24/11, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực trung tâm TPHCM để chờ xem pháo hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên.
Trong hai ngày 24–25/11/2026, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA) triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên đối với hệ thống dẫn đường DVOR/DME, do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thực hiện. Đây là hoạt động chuyên môn trong quá trình kiểm tra, đánh giá các hệ thống kỹ thuật, phục vụ công tác hoàn thiện hạ tầng hàng không tại dự án.
Một bữa BBQ có thể bắt đầu bằng màn hip-hop ngay tại quầy. Tại Firebeat 2026, thực khách vừa thưởng thức ẩm thực quốc tế, vừa nghe nhạc, xem nghệ sĩ biểu diễn và cổ vũ các đầu bếp tranh tài. Lễ hội kết hợp ẩm thực và giải trí theo mô hình “eatertainment”, diễn ra từ 27–29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, hoàn toàn miễn phí vào cửa.
TPO - Hôm nay (24/11) - Ngày Văn hóa Việt Nam, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tây Ninh tham quan, chiêm bái và vui chơi trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, tạo nên không khí đông đúc, nhộn nhịp tại điểm du lịch nổi tiếng này.
TPO - Tối 23/11, tại làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Phú, Quảng Trị ra mắt Visit Kim Phú. Từ trang web do Chủ tịch UBND xã Hoàng Tự Quốc Hùng tự tìm tòi xây dựng sau giờ làm việc, du khách có thể tra đường đến Tú Làn, tìm chỗ ngủ trên nhà phao hay xem giá một bữa cơm nhà dân bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026 – Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay “Văn hóa Di sản” trên hành trình TP.HCM - Hà Nội với nhiều hoạt động tôn vinh bản sắc dân tộc, từ âm nhạc, thời trang truyền thống đến những câu chuyện về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
TPO - Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Khu đền tháp Mỹ Sơn, TP. Đà Nẵng đón đông đảo du khách trong và ngoài nước; nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người Chăm đến công chúng. Tại Ninh Bình, bất chấp mưa rét 17 độ C, du khách nườm nượp đổ về các điểm tham quan.
TPO - "Em lên đây lúc hơn 5h sáng, cả ngàn người chen chúc, nhiều thời điểm người đi bộ và xe cộ chen chúc giữa đường. Không ngờ Sơn Trà lại là điểm trekking thu hút đến vậy", Quang Đạt (phường Sơn Trà) chia sẻ.
TPO - Con tôm sú nặng gần 400 gram, dài hơn 34 cm của một doanh nghiệp ở Cà Mau đã giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”, thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại Festival Tôm lần thứ II.
Gặp một đám cưới ở Hà Giang, nhóm du khách nước ngoài được gia chủ mời vào chung vui. Họ hào hứng uống rượu, nhảy múa cùng người dân địa phương.
Vietnam Airlines vừa được trao giải Nhất hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong Lễ trao Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) Việt Nam 2026, do UN Women tổ chức sáng ngày 23/11. Giải thưởng tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Hãng trong xây dựng môi trường làm việc công bằng và tạo cơ hội phát triển cho mọi người lao động.
Ngày 23/11, UBND thành phố Huế đã công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 – 2030.
Đà Nẵng vẫn là điểm đến hàng đầu của người Hàn Quốc tại Việt Nam, nhưng lợi thế về giá, đường bay và sản phẩm du lịch đang chịu sức ép từ Nhật Bản, Trung Quốc.