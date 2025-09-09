Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'

TPO - Bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền (TP Huế) những ngày qua bất ngờ xuất hiện những điểm sạt lở nghiêm trọng, với nhiều đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt lún ăn sâu tạo hàm ếch bên dưới đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.
Ông Hoàng Văn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thông tin thêm: Trước mắt, địa phương xử lý khẩn cấp tạm thời các vị trí sạt lở ven sông để hạn chế thiệt hại lan rộng. Về lâu dài, xã sẽ kiến nghị thành phố bố trí kinh phí khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn đời sống và tài sản người dân địa phương.