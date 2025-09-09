TP Huế Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'

TPO - Bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền (TP Huế) những ngày qua bất ngờ xuất hiện những điểm sạt lở nghiêm trọng, với nhiều đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt lún ăn sâu tạo hàm ếch bên dưới đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.