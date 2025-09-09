Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP Huế

Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'

Ngọc Văn

TPO - Bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền (TP Huế) những ngày qua bất ngờ xuất hiện những điểm sạt lở nghiêm trọng, với nhiều đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt lún ăn sâu tạo hàm ếch bên dưới đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

sat-lo-1.jpg
Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở﻿ dọc bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng Điền trong vài ngày qua đã lan rộng trên chiều dài hơn 700m, dù đây chưa phải là thời gian cao điểm mưa lũ gây tác động dòng chảy khốc liệt lên các dòng sông lớn ở Huế.
﻿Nhiều đoạn đường bê tông và vườn tược ven sông bị sạt lở nghiêm trọng, tạo những điểm "hàm ếch" ăn sâu﻿ vào bên trong; có nơi sâu đến gần 1m, khiến người dân bất an.
sat-lo-2.jpg
Tại thôn Niêm Phò, sạt lở ven sông kéo dài khoảng 150m. Điều đáng lo ngại là dù trước đây khu vực này từng được đầu tư xây kè kiên cố, nhưng phần kè do tác động của sông nước nên vẫn bị dịch chuyển, tạo ra những điểm lở và hố sâu đe dọa trực tiếp﻿ đến tuyến đường và khu vực dân cư.
sat-lo-3.jpg
Không dừng lại ở đó, bờ sông Bồ qua thôn Phò Nam A cũng oằn mình chống chịu sạt lở. Tại đây, một đoạn bờ sông dài khoảng 700m đã bị dòng nước khoét hàm ếch﻿, làm đất vườn, những bụi tre già hàng chục năm tuổi, cây cối lâu năm và hàng trăm khối đất bị cuốn trôi.
sat-lo-3a.jpg
Nhiều ngôi nhà bị uy hiếp, trong đó 16 hộ dân rơi vào tình cảnh “báo động đỏ” sạt lở, nguy hiểm luôn rình rập, khi bờ sông đã xâm thực﻿ vào sát tới tận móng nhà.
sat-lo-4.jpg
Ông Nguyễn Phước Huy (đội 2, thôn Niêm Phò) cho biết, trước đây vườn nhà vốn cách bờ sông hơn 10m nay đã bị ăn sâu﻿ gần tới móng nhà. “Gia đình tìm mọi cách chống sạt lở﻿ nhưng bất lực, chỉ mong nhà nước sớm xây dựng kè để bảo vệ tính mạng con người và tài sản”, ông Huy phản ánh.
sat-lo-5.jpg
Tương tự, ông Phan Liêm (thôn Phò Nam A) cho hay chỉ trong vài ngày, sạt lở đã uy hiếp﻿ đến tận nhà bếp. “Đất vườn, bụi tre lâu năm đều trôi xuống sông, nhà cửa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào”, ông Liêm phản ánh.
sat-lo-6.jpg
Ông Phan Nam - Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Điền cho biết, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo lập rào chắn, cắm biển hạn chế ô tô và cảnh báo nguy hiểm.﻿
sat-lo-7.jpg
Xã cũng sẽ mời cơ quan chuyên môn khảo sát, lên phương án xử lý tạm thời để ứng phó với mùa mưa lũ trước mắt, đồng thời tính toán xây dựng lại kè bao, gia cố vững chắc mái kè﻿ với sự an toàn tối ưu nhất về lâu dài.
sat-lo-8-4.jpg
sat-lo-8-1.jpg
sat-lo-8-2.jpg
sat-lo-8-3.jpg
Ông Hoàng Văn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thông tin thêm: Trước mắt, địa phương xử lý khẩn cấp tạm thời các vị trí sạt lở ven sông để hạn chế thiệt hại lan rộng. Về lâu dài, xã sẽ kiến nghị thành phố bố trí kinh phí khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn đời sống và tài sản người dân địa phương.
Ngọc Văn
