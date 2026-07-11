Những chiến mã oai hùng vừa trở về quê hương sau 6 năm đồng hành cùng Đoàn CSCĐ Kỵ binh

Trước thềm lễ hội Naadam và Ngày Ngựa Thế giới 2026 diễn ra tại Mông Cổ từ 11 đến 13/7, một hoạt động ngoại giao ý nghĩa đã diễn ra giữa hai quốc gia, đó là việc Bộ Công an Việt Nam tặng 20 chú ngựa đã được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, tinh nhuệ cho phía Mông Cổ.

Trong số hàng trăm chiến mã đang phục vụ trong Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh, hầu hết đều xuất thân là giống ngựa được đưa về từ Mông Cổ. Sau 6 năm được thuần hóa, huấn luyện thuần thục, những chú ngựa quen với thảo nguyên mênh mông đã biết thực hiện một cách điêu luyện các kỹ năng chiến đấu, được tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Khi được phía Việt Nam trao tặng lại, nước bạn Mông Cổ đã tổ chức chào đón như những người anh hùng trở về.

Trong văn hóa của người Mông Cổ, ngựa được xem là tài sản quý và mang giá trị tinh thần lớn, là món quà ngoại giao đặc biệt chỉ dành cho những vị khách được trân trọng nhất. Việc tổ chức lễ đón những chiến mã trở về sau thời gian làm nhiệm vụ quốc tế cho thấy cách người Mông Cổ trân trọng loài vật này. Đối với người dân Mông Cổ, đây là một niềm tự hào đồng thời vô cùng ý nghĩa khi những chiến mã kịp trở về đúng lễ hội lớn này.

Cùng nhìn lại hành trình trở về đầy hào hùng của những chiến mã vào ngày 5/7 vừa qua.

17 giờ ngày 5/7, máy bay vận chuyển chuyên dụng chở những chiến mã rời sân bay Nội Bài. Chuyến bay do Công ty TNHH Ondur Zotol Logistics phía Mông Cổ và Công ty TNHH Dịch vụ Logistics Golden Sun phía Việt Nam tổ chức với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ thú y đi cùng để chăm sóc đàn ngựa suốt 5 giờ bay. ROX Group và Ngân hàng MSB là đơn vị tài trợ vận chuyển cho chuyến bay này.

22 giờ ngày 5/7, tại sân bay quốc tế Chinggis Khaan (Mông Cổ), 20 chiến mã đã về tới quê hương sau 6 năm đồng hành cùng Đoàn CSCĐ Kỵ binh Việt Nam. Tham dự buổi trao tặng có lãnh đạo và đại diện các cơ quan chức năng của Mông Cổ và Việt Nam, gồm: Văn phòng Tổng thống Mông Cổ; Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ; Tổng cục Thi hành án (DGCE) – đơn vị tiếp nhận ngựa; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Nước bạn tổ chức lễ đón trọng thị thể hiện niềm tự hào và tri ân. Theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ, những nghi thức trang trọng được thực hiện như lời cảm ơn dành cho những chiến mã đã hoàn thành một hành trình đặc biệt.

Trong ánh đèn đêm ở sân bay, những chiến mã được thực hiện các nghi thức tưới sữa và xông trầm theo phong tục truyền thống, qua đó gửi gắm lời chúc bình an, sức khỏe và may mắn trước khi bước vào hành trình mới. Trên cổ mỗi chú ngựa được thắt dải khăn màu xanh – một nghi thức theo phong tục truyền thống của người Mông Cổ dùng trong các dịp trọng đại, biểu tượng cho sự biết ơn và tôn kính.

Được biết, được biết, đây là lần đầu tiên Mông Cổ tổ chức đón tiếp long trọng những chú ngựa được một quốc gia khác trao tặng theo nghi thức truyền thống cao nhất. Việc Việt Nam trao tặng lại cho họ những chú ngựa thân yêu này thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự trân trọng, quý giá dành cho tình hữu nghị, hợp tác, mối quan hệ hiểu biết, bền chặt giữa hai đất nước.

Từ ngựa thảo nguyên thành chiến mã oai hùng

6 năm trước, Đoàn CSCĐ Kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đón đàn ngựa là món quà tặng ngoại giao từ Mông Cổ. Những chú ngựa được đưa về từ vùng đất Mông Cổ xa xôi, nơi núi non chập trùng, khí hậu lạnh giá và những đồng cỏ bạt ngàn là ngôi nhà tự nhiên của chúng. Nhưng khi đặt chân tới Việt Nam, những chiến mã này phải đối mặt với thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn thức ăn hoàn toàn khác biệt.

Việc thuần hóa chiến mã không chỉ là huấn luyện để chúng thực hiện tốt các động tác, nhiệm vụ mà trước hết là phải giúp chúng thích nghi vượt qua sự xa lạ của vùng đất mới để ổn định cả thể chất lẫn tinh thần.

Để một chiến mã từ hoang dã trở thành đồng đội trung thành, các chiến sĩ phải dành rất nhiều thời gian và công sức. Từng ngày, từng giờ, họ kiên nhẫn chăm sóc, tập luyện và trò chuyện với ngựa để xây dựng lòng tin.

Mỗi con ngựa trưởng thành nặng trên dưới 400kg, chúng có thể tiêu thụ 35-40kg thức ăn mỗi ngày. Thực đơn của đàn ngựa được xây dựng khoa học kết hợp hài hòa giữa cỏ tươi, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp và các loại thức ăn bổ sung như tinh bột, củ quả, nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối và toàn diện.

Vào những ngày tiết trời dễ chịu, chúng được đưa ra bãi để tự do chăn thả, hít thở không khí trong lành.

3 tuổi trở lên là ngựa được tiến hành giám định. Nếu đạt tiêu chuẩn sẽ đưa vào huấn luyện, nhân giống. Chỉ sau 5 năm, đàn ngựa Mông Cổ đã sinh sản được trên 50 ngựa con và được nuôi dưỡng thành công, nâng tổng đàn lên hơn 150 con.

Sau khi đã thuần hóa, ngựa được huấn luyện từ những cơ bản như đứng, đi, chạy, quay đầu, nằm, ngồi, nghe hiệu lệnh; làm quen với tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe, tiếng súng nổ, khói lửa, đám đông, cờ phướn, tiếng hò reo... Cao hơn nữa là luyện tập vượt chướng ngại vật, bậc thang, hào quân sự, bãi lầy, địa hình dốc và nhiều tình huống giả định khác.

Chính nhờ sự chăm sóc, tập luyện gian khổ và cả những tình cảm gắn bó ấy mà từ thảo nguyên xa xôi, chiến mã Mông Cổ đã trở thành niềm tự hào của lực lượng kỵ binh Việt Nam đồng hành cùng các chiến sĩ vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Chỉ khi chiến sĩ và chiến mã hòa làm một cùng cảm nhận được nhịp điệu của nhau và phối hợp ăn ý, họ mới sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm và sự đồng điệu tuyệt đối giữa con người và loài vật cao quý này.

Rời xa Việt Nam để trở về quê hương, những chiến mã Mông Cổ đã khép lại một hành trình ý nghĩa, khẳng định sức bền, khả năng thích nghi và những phẩm chất nổi bật của giống ngựa Mông Cổ. Với việc đồng hành cùng đoàn ngựa trong chuyến trở về và chuyển giao cho thế hệ chiến mã kế tiếp, ROX Group và ngân hàng MSB mong muốn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.