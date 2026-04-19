Hà Nội:

Cuộc sống trong 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm- hơn 10 năm chưa cấp sổ hồng

Dương Triều - Đình Phong

TPO - Từng là biểu đồ kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, tổ hợp HH Linh Đàm được ví như một đô thị thu nhỏ. Với 10.000 hộ dân và khoảng 4 vạn nhân khẩu, nơi đây đang sở hữu mật độ dân cư đông đúc và áp lực bậc nhất Thủ đô.

VIDEO: Cuộc sống trong khu chung cư hơn 4 vạn dân ở Linh Đàm.
Nằm sát đường Vành đai 3 và các trục huyết mạch, tổ hợp HH Linh Đàm sở hữu lợi thế lớn về kết nối, cư dân dễ dàng tỏa đi các tuyến cao tốc hoặc di chuyển sâu vào lõi nội đô.
Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, khu chung cư phát triển theo hướng một “đô thị nén”, nơi phần lớn dịch vụ thiết yếu đều có sẵn. Hệ thống hàng quán, cửa hàng tiện ích, dịch vụ ăn uống, vui chơi, thể thao… hoạt động liên tục, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của hàng chục nghìn cư dân.
Mật độ dân cư lớn khiến không gian sống tại đây mang đặc trưng riêng: đông đúc, sôi động và được khai thác tối đa công năng. Từ hầm gửi xe, sảnh, sân chung cư đến hành lang các tầng đều có tần suất sử dụng cao. Các khu vực sinh hoạt chung vì vậy luôn trong trạng thái nhiều người qua lại.
Đổi lại, khu chung cư góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho một lượng lớn người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ. Nhiều cư dân cho biết, với mức giá phù hợp thời điểm mua, đây là lựa chọn giúp họ có cơ hội an cư tại Hà Nội.
“Ở đây cái gì cũng có, từ ăn uống đến dịch vụ. Đông nhưng tiện, quen rồi thì thấy phù hợp”, một cư dân chia sẻ.
Cùng với sự đông đúc, công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, luôn được cư dân quan tâm. Theo ghi nhận, thi thoảng vẫn xảy ra một số vụ việc, song đều được phát hiện và xử lý kịp thời.
Song song với nhịp sống ổn định, cư dân cũng bày tỏ mong muốn hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nhà ở. Gần đây, người dân nhận “phiếu thu thập thông tin” để ghi nhận ý kiến về các phương án xử lý.
Trao đổi với PV, ông Tạ Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết việc khảo sát ý kiến cư dân tại khu HH Linh Đàm, VP3, VP5 do Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP Hà Nội triển khai, địa phương phối hợp thực hiện. Nội dung phiếu gồm các phương án để người dân lựa chọn, đồng thời có mục ghi ý kiến khác.
Theo lãnh đạo phường, đây là hoạt động thu thập thông tin nhằm tổng hợp nguyện vọng của cư dân, dự kiến hoàn tất trong thời gian tới để phục vụ quá trình xem xét, xử lý.
4 tổ hợp tòa nhà (HH1, HH2, HH3, HH4). hoạt động từ năm 2015 với tổng số khoảng 10.000 căn hộ. Hiện tại, đây là một trong những tổ hợp chung cư đông dân nhất của thành phố với ước tính khoảng 40.000 cư dân.
Trong dòng chảy sinh hoạt hằng ngày, khu chung cư vẫn vận hành như một “thành phố thu nhỏ” – nơi sự đông đúc và tiện ích cùng tồn tại. Với nhiều cư dân, mong muốn lớn nhất là các vướng mắc sớm được tháo gỡ để được cấp sổ hồng, qua đó yên tâm sinh sống lâu dài tại nơi đã gắn bó nhiều năm.
