Nhân văn ngưỡng chịu thuế

TP - Nêu ý kiến về ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh mới đây từ hội trường Ba Đình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho rằng, 500 triệu đồng là mức thấp, đề nghị nghiên cứu ngưỡng chịu thuế tối thiểu lên khoảng 2 tỷ đồng.

Với lý giải cho đề xuất trên là “để đảm bảo tính nhân văn, phù hợp thực tiễn”, cộng đồng hộ kinh doanh cảm nhận được Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội khi thẩm tra luật đã thấu hiểu triết lý, quy luật kinh tế và mức độ cần thiết phải chuyển biến tư duy chính sách và mong ước của hàng triệu hộ kinh doanh.

Ngưỡng chịu thuế 100 triệu đồng (trước kia) đã được tăng lên 500 triệu (từ ngày 1/1/2026), rồi đề xuất đã đẩy lên mức 2 tỷ đồng. Sự tăng dần ngưỡng chịu thuế áp lên những “tế bào” cấu thành nền kinh tế quy mô hơn 514 tỷ USD đang cho thấy yếu tố tích cực nào của quá trình tạo lập, ban hành chính sách thuế mà mỗi hộ cần thấu hiểu?

Trước hết dù là ngưỡng chịu thuế nào thì đa số người nộp thuế cũng sẽ rút hầu bao tuân thủ. Bởi khi đóng thuế, hộ gia đình không chỉ tự hào về thành công trong kinh doanh, mà họ còn thực hiện tốt nghĩa vụ trao chuyển một phần lợi nhuận sang tay Nhà nước, nhằm thực hiện vô vàn công việc hệ trọng quốc gia, giữ gìn bình yên cương vực lãnh thổ. Khi cơ quan lập pháp cân nhắc lựa chọn một ngưỡng chịu thuế hợp lòng dân là Nhà nước đã minh định cho cả ngành thuế và hộ kinh doanh về mức thuế, quản lý chặt chẽ hơn không chỉ đối tượng chịu thuế. Hơn thế nữa, cách thức này đang giúp tất cả từ bỏ kiểu kinh doanh cũ - thu thuế môn bài luôn gắn với đồn thổi và cả thực tế lách thuế, gian lận thậm chí chung chi thuế...

Thực tế cũng có khá nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trốn thuế triền miên, kéo dài đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm thời gian qua..., giúp minh bạch về thu thuế, đặt ngưỡng chịu thuế mang lại công bằng, yên tâm cho hộ kinh doanh nộp thuế nghiêm túc. Từ đó, họ sẽ thấu hiểu chính sách để nộp thuế ổn định lâu dài.

Về ngưỡng chịu thuế 2 tỷ đồng, từ góc nhìn của người nộp thuế, trong hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đa số đều mong muốn ngưỡng cao hơn 500 triệu. Lý do không phải đơn thuần là thu thuế nhiều hơn, nặng tính cào bằng..., mà xét về chi phí tuân thủ, ngưỡng hiện tại khiến nhiều hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục phức tạp ngay cả khi họ chưa đạt được lợi nhuận đáng kể.

Nhìn từ con số thống kê, tổng thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh năm 2025 đạt khoảng gần 33.000 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước đó là rất ấn tượng. Với ngưỡng chịu thuế thấp, có thể năm nay thu thuế từ hộ kinh doanh đạt cao hơn nữa, song e ngại về đầu tư tư nhân của hộ kinh doanh cũng sẽ giảm dần, nhất là khi các biến số kinh doanh rất bất ổn trong năm 2026, danh sách số nhà mặt phố cho thuê phải đóng cửa, treo biển chờ khách ngày càng dài.

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 2 tỷ đồng với hộ kinh doanh đã cho thấy tín hiệu chính sách tiến bộ đã lộ diện, góp phần gạt bỏ nhiều vướng mắc, khó khăn cho cộng đồng hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có doanh thu 2 tỷ hay 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải nộp thuế sẽ còn phải chờ, song ngưỡng 500 triệu được cho là rất “tận thu” và làm tăng chi phí tuân thủ... cần được thay đổi sớm.

Quý 1 năm 2026, có 38.616 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Hy vọng với những tín hiệu chính sách mới về thuế tới đây sẽ có nhiều hộ kinh doanh tự nâng mình thành doanh nghiệp, hoặc mở rộng được sản xuất kinh doanh, đóng góp thuế nhiều hơn cho Nhà nước.