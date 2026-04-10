Đo bằng lòng dân

Đình Thắng
TP - Trước những thách thức tăng trưởng hai con số và các biến động khó lường, Chính phủ mới và các bộ ngành chắc chắn không có thời gian hưởng “trăng mật” (tìm hiểu công việc) như thường thấy.

Phát pháo lệnh đầu tiên, nhanh chóng khi vừa nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chiều 9/4, ông Phạm Đức Ấn (một người gốc gác ngành ngân hàng) họp với 46 lãnh đạo ngân hàng thương mại tìm cách hạ mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cam kết từ các ngân hàng với thống đốc sẽ làm giảm nhiệt lãi suất cho vay tăng từ cuối năm ngoái tới hôm nay. Tuy nhiên, có lẽ tân thống đốc sẽ còn nhiều việc phải làm hơn nữa với ngành ngân hàng, ví như cần làm lành mạnh hơn hệ thống (giải quyết vấn đề sở hữu chéo, nợ xấu…), dự trữ ngoại hối, hỗ trợ quản lý thị trường vàng…

Ngân hàng là một kênh quan trọng để đồng vốn lưu thông ra thị trường, thay vì bị “chôn” vào bất động sản hay vàng. NHNN phải thúc đẩy để người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay rẻ phát triển kinh doanh.

Trong cùng ngày, Bộ Tài chính cũng đã có công bố đang hoàn thiện kịch bản tăng trưởng mới, kịch bản điều chỉnh về tài khóa, tiền tệ triển khai trong các quý tiếp theo. Bộ này cũng phát tín hiệu quyết liệt trong vấn đề giám sát những doanh nghiệp doanh thu từ nghìn tỷ đồng nhưng liên tục báo lỗ hoặc lãi thấp.

Từ nhiều năm nay, những hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp lớn, như khu vực FDI là một thách thức với cơ quan chức năng. Nay, việc thống kê hơn 400 doanh nghiệp lớn liên tục báo lỗ, lãi ít càng thể hiện sự minh bạch, đem lại công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích những đơn vị làm ăn tử tế.

Chắc chắn các bộ, ngành khác cũng phải nhanh chóng đề ra chương trình hành động, cộng hưởng với Chính phủ để đảm bảo lộ trình đạt mục tiêu tăng trưởng. Được biết trong phiên họp đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, nhiều vấn đề cấp bách đã được nêu ra và yêu cầu xử lý.

Kết quả tăng trưởng quý 1 năm nay không đạt kỳ vọng (chưa đạt 8%) đã đặt ra thách thức tăng trưởng cho các quý tiếp theo. Theo tính toán của cơ quan chức năng, với mục tiêu tăng trưởng cả năm hai con số, tăng trưởng quý 2 phải đạt 10,5%, quý 3 đạt 10,6% và quý 4 phải tăng trưởng 10,44%. Vậy động lực của tăng trưởng là gì?

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc đẩy mạnh đầu tư công là điều cần tiếp tục, đặc biệt với các công trình hạ tầng trọng điểm. Tiếp đến cần thúc đẩy tiêu dùng nội địa qua kích cầu sức mua thị trường.

Các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ khai thác tối đa dư địa các ngành công nghiệp xuất khẩu, lợi thế từ các hiệp định tự do thương mại.

Kỳ vọng Chính phủ mới với nhiều thành viên đứng đầu bộ ngành trẻ trung, tràn đầy năng lượng sẽ tạo nên nhiều dấu ấn mới với phương châm cốt lõi “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo” trong nhiệm kỳ này.

Đình Thắng
