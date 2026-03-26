Yêu nước của người trẻ

Trí Quân
TP - Trong bài viết quan trọng “Thanh niên với tương lai đất nước” , Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng “thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: Ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm và của khát vọng vươn lên không ngừng”.

“Ngôn ngữ” yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay đã xuất hiện rộng khắp với màu cờ, sắc áo và biết bao hình ảnh ấn tượng, đầy cảm xúc, đặc biệt trong những dịp đất nước bước vào ngày hội lớn. Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ. Như khẳng định của Tổng Bí thư: “yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”.

Ngôn ngữ yêu nước mới của người trẻ là vậy, rất thực tiễn, rõ ràng, thích ứng với một thời đại đang có quá nhiều biến động; khi mọi sự tồn tại và phát triển ngày nay không thể thiếu vắng tri thức, năng lực sáng tạo, mô hình quản trị mới tạo ra giá trị gia tăng mới.

Tôi hồi nhớ lại mấy mươi năm xưa thời tuổi trẻ của mình. Nếu có từ nào ngắn gọn nhất, thì đó là ‘bốc lửa’. Dù lắm lúc mưa dầm lặn lội trên con đường học hành xa ngái, những chiến dịch về nông thôn gánh đất, đắp đập thủy lợi, lên núi trồng rừng đến bị sốt rét. Là những cơn đói giảng đường. Cũng lắm lúc mang theo một chút hoang hoải một chút bơ vơ của tuổi trẻ khi nghĩ về ngày mai. Nhưng mọi thứ khi ấy có vẻ đơn giản hơn nhiều.

Tôi lại nhìn vào những đứa con của tôi hôm nay, đang thuộc gen Z. Cảm giác chúng đang trầm lắng, suy tư nhiều hơn so với lứa tuổi. Cũng phải thôi, thế hệ Z là chiếc bản lề của cánh cửa kỷ nguyên số, chịu áp lực rất lớn trước những gió bão thời đại, về học hành, công việc, sự cô đơn thế hệ…

Người ta đã tính được rằng những người trẻ thế hệ internet và AI hiện nay, sự sẵn - sàng về kiến thức cũng như khả năng hiểu biết đa ngành đa lĩnh vực còn lớn hơn cả những học giả sống ở nhiều thế kỷ trước. Chỉ có điều khối kiến thức ấy hầu như không nằm sẵn trong đầu người trẻ, mà ở các phím bấm điện thoại, máy tính, với sự hỗ trợ của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Điều đó tạo nên cho lớp trẻ lối sống hoàn toàn khác biệt với con người các kỷ nguyên trước.

Còn lý tưởng? Tôi luôn tin - một cách chắc chắn rằng lý tưởng là điều không bao giờ thiếu vắng trong mỗi người trẻ có ý thức. Dẫu bay bổng hay thực tế, dẫu gần hay xa, thì họ luôn gặp nhau ở một điểm chung nhất, đó là khát vọng phấn đấu vươn lên vì đất nước, vì dân tộc, vì cuộc sống, vì con người.

Thế hệ trẻ giàu năng lượng sáng tạo và khát vọng hành động, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám tháo gỡ và thay đổi những lạc hậu, bất cập vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Trên hành trình đầy thử thách ấy, họ đang rất cần sự chung tay đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần hỗ trợ, tôn trọng và tin tưởng.

Trí Quân
