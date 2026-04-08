Kỹ trị

TP - Kỹ trị là một giá trị mà bất cứ nhà quản trị quốc gia nào cũng muốn hướng tới và mong muốn thi triển. Giá trị này đem tới sự tối ưu hóa quản trị, để đặt mục tiêu lớn. Thực tế lịch sử loài người cho thấy, tài nguyên thiên nhiên chỉ là một lợi thế, quốc gia hưng vong phần nhiều nhờ sự dẫn dắt tài tình của những người đứng đầu đất nước.

Phiên họp Quốc hội ngày 7/4/2026 trở nên đặc biệt, khi những người đứng đầu quốc gia được bầu và tuyên thệ nhậm chức. Thủ tướng Lê Minh Hưng, một người thuộc thế hệ 7X, trong phát biểu nhậm chức có nhắc tới “lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia”.

Trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm và dựng xây đất nước, nhờ có sự ủng hộ của Nhân dân mà Tổ quốc vượt qua muôn vàn những giai đoạn “bão giông, nắng lửa”. Điều này được cụ thể hóa một cách gần gũi giữa 2 khái niệm “Dân” và “Nước” trong quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong” và sau này: Dân giàu, nước mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh rằng: Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhắc lại điều này trong lễ nhậm chức. Nếu như trước đây, nói tới “nghị quyết” giống như một quyết sách vĩ mô, xa xôi tận trung ương, ngày nay, mọi thứ trở nên cụ thể, đầy tính hành động và gần gũi, thiết thực với cuộc sống của người dân. Người dân có thể dễ dàng đánh giá năng lực cán bộ và giám sát bộ máy công quyền trong quá trình vận hành trên tinh thần phục vụ. Bộ máy 2 cấp cũng không phải chờ hướng dẫn nghị quyết từ trung ương, mà có thể chủ động thực thi ngay để mang lại hiệu quả cho người dân trên địa bàn.

Xuyên suốt các nghị quyết trụ cột của Đảng, có thể cảm nhận được giống như chiếc chìa khóa (rất hữu hình) thôi thúc mở cánh cửa sức mạnh nội sinh trước hết của cán bộ, sau đó tới quần chúng nhân dân. Điều mà nhiều quốc gia trong khu vực đã làm được dù tài nguyên thiên nhiên không nhiều, thậm chí khắc nghiệt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Chỉ có con người đầy năng lượng, với sức mạnh bên trong, thúc bách thay đổi tích cực mới tạo nên nội lực quốc gia hòng thoát khỏi sự trì trệ cố hữu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng không chỉ với tư cách một người trẻ, tài năng, đầy nhiệt huyết và đặc biệt từng kinh qua các vị trí quan trọng; trong đó có những giai đoạn trực tiếp điều hành kinh tế vĩ mô và đạt được nhiều thành tựu lớn. Nhìn một cách biện chứng, những thách thức về tăng trưởng kinh tế 2 con số trước các biến số khó lường của trật tự thế giới (đến mức sự việc xảy ra tận Iran có thể tác động lớn tới bản làng xa xôi ở Việt Nam) là một dạng động năng để tân Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vận hành chính sách linh hoạt.

Nói cách khác, trước bối cảnh thế giới, độ mở của nền kinh tế của Việt Nam; trước mục tiêu, tầm nhìn của Đảng, Nhà nước giao phó và sự kỳ vọng, tin tưởng của Nhân dân... bộ máy Chính phủ chỉ còn cách ngày một kỹ trị hơn.