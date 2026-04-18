Dôi dư giữa cảnh… nghèo

TP - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch cho thuê 119 cơ sở nhà, đất (135.000 m2) và gần 80.000 m2 diện tích sàn thuộc diện nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở trong năm 2026, nói cách khác là đang “dôi dư”. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì thực hiện, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

​

Theo Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có 828 cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Ngoài 247 cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng, số còn lại được giao cho các đơn vị liên quan tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Ngay con phố Lê Lợi tuyệt đẹp đối diện sông Hương ở thành phố Huế, cả một dãy dài trụ sở các Sở, ngành, đơn vị, trung tâm sau khi di dời đến nơi mới, thì cơ sở cũ bị bỏ hoang, nhếch nhác kéo dài. Các dự án không triển khai được tại khi “đất vàng” này vì còn vướng cơ chế xử lý tài sản công sau di dời. Mới đây, chính quyền thành phố đã ra quyết định tháo gỡ, không để phí phạm thêm ngày nào nữa.

Thực tế sau sáp nhập, toàn bộ cơ sở nhà, đất tại 34/34 tỉnh, thành đã được bố trí, sắp xếp, và đã có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý. Tuy nhiên nhìn sâu vào thực tế, tại các địa phương vẫn còn không ít trụ sở, cơ sở nhà, đất công dù đã được sắp xếp quản lý nhưng vẫn “chưa có nhu cầu sử dụng”, bị bỏ hoang một cách phí phạm.

Đà Nẵng là một trong những địa phương nhận ra nguyên nhân chính của việc dôi dư công sở, văn phòng, đó là do lực hút một chiều về trung tâm sau khi sáp nhập hai địa phương, đã hạn chế việc phát triển tại các khu vực còn lại. Mới đây, tân Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo 4 phường trung tâm của thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cũ. Bài toán được đặt ra là đất rộng, dân ngày càng thưa, thiếu những cơ sở hành chính, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thương mại đủ mạnh để tạo sức hút, khiến vùng phía Nam của Đà Nẵng ngày càng khó phát triển.

Đây cũng chính là bài toán nan giải của không ít “thủ phủ” cũ của nhiều tỉnh thành sau sáp nhập. Dư địa lớn, đất đai dôi dư, môi trường thiên nhiên ưu đãi, chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng cởi mở, nhưng cơ bản vẫn không tìm được động lực để phát triển. Đòi hỏi bản lĩnh và tư duy sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo các địa phương. Thống nhất với chủ trương từng bước nghiên cứu bố trí các cơ sở giáo dục, y tế vào khu vực đô thị Tam Kỳ, nhằm tạo động lực phát triển mới, phân bổ lại không gian đô thị hợp lý, tuy nhiên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng hết sức lưu ý phải xây dựng và bám sát quy hoạch chung tổng thể, không chạy theo từng xã phường.

Cũng như người bệnh thuộc các tỉnh lân cận Thủ đô Hà Nội tới đây sẽ hết cảnh “nằm” bên bệnh viện mà không có nơi chạy chữa, khi cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình phải hoạt động từ quý II/2026 này theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được đầu tư với tiền khủng rồi bỏ hoang suốt thời gian dài.

Đến lúc chấm dứt cảnh nghèo mà vẫn dôi dư, hoang phí nguồn lực như đang diễn ra tại nhiều nơi.

​