Nhận định PVF-CAND vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 8/11: Khó cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá PVF-CAND vs Thể Công Viettel, vòng 11 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 8/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. PVF-CAND cần chiến thắng để tách khỏi nhóm đua trụ hạng nhưng mục tiêu của thầy trò Thạch Bảo Khanh không dễ khi tiếp đón Thể Công Viettel.

Nhận định trước trận PVF-CAND vs Thể Công

Trên BXH V.League 2025/26 sau vòng 10, Thể Công đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Thầy trò HLV Velizar Popov bước vào mùa giải mới với nhiều biến động, không cần ồn ào nhưng từng vòng đấu trôi qua với họ là bước tiến khá chắc chắn. Lúc này, Thể Công chỉ kém Ninh Bình 6 điểm ở vị trí dẫn đầu và chơi ít hơn đối thủ một trận.

Sau cú sẩy chân bất ngờ trước HAGL ở vòng 9, Thể Công tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 1-0 trên sân Thanh Hóa. Sự thực dụng của HLV Popov giúp Thể Công đạt được mục tiêu ở giai đoạn đầu V.League 2025/26, với những trận đấu không hoa mĩ nhưng tận dụng tốt khoảnh khắc và thường có chiến thắng cách biệt tối thiểu.

Với PVF-CAND, vẫn là câu chuyện làm cách nào để thoát khỏi nhóm trụ hạng. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đang xếp thứ 10, song có cùng 7 điểm với 4 đội còn lại. Ngay ở trận ra quân V.League mùa này, PVF-CAND thắng SLNA. Nhưng kể từ cú chạy đà ấn tượng ấy, tân binh của V.League vẫn mòn mỏi tìm kiếm thêm chiến thắng.

Mục tiêu của Thể Công chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn. Đối đầu PVF-CAND là cơ hội quá tốt để đội bóng màu áo lính giành trọn vẹn điểm số để tiếp tục cuộc đua vô địch. Còn với PVF-CAND, nỗ lực để giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà vẫn là mục tiêu thiết thực hơn. Tất nhiên, PVF-CAND có thể nhìn lại cách mà Thể Công để thua HAGL để tìm ra những tia hy vọng để khiến đối thủ ôm hận ở thánh địa của mình.

Phong độ, thành tích đối đầu PVF-CAND vs Thể Công

PVF-CAND đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Hà Nội (0-4), CAHN (0-2) và Ninh Bình (1-3). Đó là những trận đấu mà thầy trò Thạch Bảo Khanh có thước đo chuẩn để xem thực lực của mình đứng ở đâu so với các CLB thực lực hàng đầu ở V.League mùa này.

Từ tháng 9, Thể Công không có nổi 2 trận thắng ở V.League. Họ thắng Hà Tĩnh, rồi tiếp tục hòa Ninh Bình, thắng SHB Đà Nẵng, thua HAGL và mới nhất đánh bại Thanh Hóa. Thắng PVF-CAND trên sân khách ở trận đấu tối nay sẽ mang lại nhiều điều cho thầy trò HLV Popov, đặc biệt là giúp Thể Công củng cố niềm tin cho tham vọng đua vô địch.

Hai CLB có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Trên mọi vị trí, Thể Công đều được đánh giá cao hơn PVF-CAND.