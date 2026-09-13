Nhà sử dụng sàn kính tạo những khoảng nhìn xuyên suốt giữa các tầng

TPO - Trên khu đất rộng 4x11m tại Long Biên (Hà Nội), ngôi nhà của gia đình ba thành viên được thiết kế theo hướng hạn chế vách ngăn, tạo những khoảng nhìn xuyên suốt giữa các tầng. Thay cho giếng trời quen thuộc là hành lang sàn kính kết hợp cầu thang thép rỗng, vừa lấy sáng, thông gió vừa giúp các thành viên duy trì sự kết nối trong sinh hoạt hàng ngày.

Công trình có tổng diện tích sàn 215m². Mong muốn của gia chủ khá đơn giản: một ngôi nhà vừa đủ để sống, làm việc và vui chơi nhưng các không gian không bị chia cắt bởi quá nhiều rào cản.

Tầng trệt gần như dành toàn bộ cho nơi làm việc của gia chủ và nhóm thợ. Phòng khách, bếp, bàn ăn, phòng ngủ cùng các không gian sinh hoạt của gia đình được đưa lên những tầng phía trên. Với bề ngang chỉ 4m, việc lấy ánh sáng, thông gió và tạo liên hệ giữa các tầng trở thành bài toán chính.

Thay vì bố trí một giếng trời riêng biệt, phần lõi của ngôi nhà được tổ chức bằng hành lang sàn kính kết hợp cầu thang thép có cấu tạo rỗng. Ánh sáng và không khí có thể đi qua cấu trúc này, đồng thời tầm nhìn giữa các tầng không bị che kín. Nhờ đó, dù mỗi người đang ở một không gian khác nhau, họ vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của các thành viên còn lại.

Một khoảng mở khác nằm ở phía trước nhà. Phần đất phải lùi theo quy hoạch không được xây dựng bằng bê tông được tận dụng để lắp hệ sàn thép nhẹ. Mặt ngoài sử dụng những dải thép mỏng đan xen, lấy cảm hứng từ tấm liếp tre truyền thống.

Cấu trúc này có thể đảm nhiệm nhiều vai trò tùy nhu cầu sử dụng: khi là ban công, lúc trở thành mái hiên hay nơi bố trí cây xanh. Đồng thời, nó tạo một lớp đệm giữa không gian sống và đường phố thay vì đóng kín hoàn toàn mặt tiền.

Từ một khu đất chỉ rộng 4m, ngôi nhà không tìm cách lấp đầy diện tích bằng các phòng kín. Những khoảng trống, sàn kính, cầu thang rỗng và lớp đệm phía trước được dành chỗ để nắng, gió đi vào nhà và quan trọng hơn, để ba thành viên vẫn giữ được sự gần gũi dù sinh hoạt trên những tầng khác nhau.