The An Group ra mắt mô hình 'second home' linh hoạt: Giải bài toán nhu cầu thực tế tại Đà Nẵng - Hội An

Vừa qua tại Hà Nội, The An Group đã chính thức tổ chức lễ ra mắt thương hiệu The An Second Home, đánh dấu bước ngoặt mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Sự kiện công bố cấu trúc hệ sản phẩm đa dạng và giới thiệu dòng Suite thời hạn 5 năm, tiên phong mang đến không gian định danh, chăm sóc sức khỏe chủ động và tối ưu hóa thời gian dành cho gia đình tại vùng đất di sản Đà Nẵng - Hội An.

Định hình lại khái niệm ngôi nhà thứ hai

Mô hình The An Second Home được phát triển từ một thực tế: nhiều gia đình mong muốn có một không gian nghỉ dưỡng để trở về định kỳ, nhưng hiếm khi sử dụng hết công suất trong suốt cả năm. Để giải quyết bài toán lãng phí này, The An Group đưa ra hai phương thức linh hoạt:

Sở hữu nguyên căn: Dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng toàn thời gian, ký hợp đồng mua bán trực tiếp.

Phân bổ theo thời gian: Khách hàng chọn thời lượng sử dụng theo quý, tháng hoặc từ một tuần mỗi năm, với thời hạn hợp đồng thuê kéo dài 5, 25 hoặc 50 năm.

Hình thức này xác lập quyền chiếm hữu tại một không gian lưu trú được định danh rõ ràng. Khách hàng không phải đặt phòng lại cho mỗi chuyến đi, đồng thời chỉ thanh toán các dịch vụ bổ sung (F&B, spa, giặt là, đưa đón) theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

Hình ảnh quảng bá thương hiệu "The An Second Home - Tín vật truyền thừa"

Ra mắt dòng suite thời hạn 5 năm

Tiên phong tiếp cận thị trường là dòng Suite thời hạn 5 năm áp dụng cơ chế Fixed-Week (cố định tuần nghỉ). Giải pháp này giúp các gia đình dễ dàng thiết lập một nhịp điệu nghỉ ngơi thường niên ổn định, "đặt cọc" trước thời gian cho người thân yêu mà không phải chịu áp lực tài chính lớn như khi mua đứt một tài sản.

Phiên tọa đàm, giao lưu giữa các diễn giả và đại diện doanh nghiệp tại Lễ ra mắt thương hiệu The An Second Home

Hệ sinh thái biển - sông giao hòa

Quần thể nghỉ dưỡng mang đến hai không gian trải nghiệm mang tính bổ trợ sâu sắc:

• The An Ocean Wellness: Cánh cửa hướng biển, tập trung vào các hoạt động thể chất ngoài trời và tái tạo năng lượng.

• The An Wellness Residences: Không gian ven sông tĩnh tại, mang đậm tinh thần di sản Hội An qua vật liệu, ánh sáng và lõi xanh sinh thái cộng đồng, hướng đến nhịp sống chậm và trị liệu cá nhân hóa.

Mạng lưới đối tác chiến lược vững chắc

Sự kiện ghi nhận cái bắt tay chiến lược giữa The An Group và các định chế tài chính lớn như Vietcombank, VietinBank và Vikki Digital Bank. Trong đó, Vikki Digital Bank sẽ phát hành thẻ đồng thương hiệu VikkiONE Connect x The An Second Home nhằm số hóa mọi tiện ích và trải nghiệm thanh toán cho cư dân. Dự án còn quy tụ hàng loạt đối tác uy tín trong và ngoài nước như CBRE (nghiên cứu thị trường), Tilleke & Gibbins (pháp lý), Tez Tour (lữ hành quốc tế) cùng các đơn vị phân phối hàng đầu (Đất Xanh Miền Bắc, MSH, BHS...).

Lễ công bố hợp tác chiến lược và ra mắt thẻ đồng thương hiệu giữa The An Group và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank)

Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Huy Khang – Tổng Giám đốc Vận hành nhấn mạnh: "Có những thứ tiền có thể mua được, nhưng mùa hè cha mẹ còn đủ khỏe để đi cùng, hay tuổi thơ con trẻ còn muốn nắm tay cả nhà thì không thể mua lại. The An muốn mỗi gia đình có một nơi để trở về, nơi thời gian được dành trước và không gian được định danh."

Thông tin tham khảo:

• Website: secondhome.vn

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