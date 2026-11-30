Nghịch cảnh xăng dầu miền Tây: Những vụ ngụy trang, ngã giá trên biển

TPO - Đêm mờ sương trên vùng biển phía Tây Nam, tàu cá biến thành những “cây xăng dầu di động” chạy khắp nơi trên biển để bán hàng và tránh né lực lượng chức năng. Giữa trùng khơi mịt mờ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã bóc gỡ từng vụ buôn lậu xăng dầu ngay trên biển.

Cuộc 'cặp mạn' lúc đêm khuya

Giữa vùng biển gần Hòn Đá Lẻ, tỉnh Cà Mau, chiếc tàu cá mang số hiệu TG-91467-TS do Trương Văn Út (47 tuổi, quê An Giang) điều khiển chạy vòng, nhưng không phải để đánh bắt cá. Khoang tàu vốn để chứa cá được cải tạo để chứa dầu.

Tàu được Út thuê giá 30 triệu đồng/tháng, nhưng hoạt động đánh bắt thủy sản kém hiệu quả nên Út quyết định cải tạo để mua dầu D.O trôi nổi trên biển, bán lại cho các tàu cá khác trên biển để kiếm lời.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên biển.

Trên biển chỉ có tiếng sóng và gió, đêm 3/5/2026, Út sử dụng máy bộ đàm sóng cực ngắn Standard Horizon Eclipse GX1400 băng tần 70 liên hệ với người không rõ danh tính để mua dầu D.O, với giá 24.000 đồng/lít dầu.

Núp dưới danh nghĩa tàu đánh bắt hải sản, tàu TG-91467-TS nhẹ nhàng lướt sóng cặp mạn một chiếc tàu vỏ gỗ màu ghi sáng không rõ số hiệu đang chực chờ sẵn. Hai chiếc tàu được neo giữ với nhau, vừa bơm dầu vừa rồ máy di chuyển song song trên biển nhằm "ngụy trang" và né tránh tầm quan sát của lực lượng chức năng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ bơm hút, 31.200 lít dầu D.O được tàu lạ bơm sang tàu cá của ông Út. Tổng số tiền mặt gần 750 triệu đồng được trao tay mà không có bất kỳ một tờ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào. Sau đó hai tàu tách nhau, mỗi chiếc đi một hướng như chưa hề giao dịch.

Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát hiện tàu cá vận chuyển, mua bán dầu trái phép trên biển.

Khi nhận dầu xong, Út tiếp tục điều khiển tàu cá chạy trên biển để tìm tàu mua. Khoảng 7h30 sáng 4/5/2026 - chỉ vài giờ sau khi nhận dầu, khi tàu của Út trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 10 hải lý về phía Tây thì bị Hải đội Biên phòng 1 - Bộ đội Biên phòng Cà Mau bất ngờ áp sát.

Mùi dầu nồng nặc bốc lên từ hai hầm chứa trước mũi boong tàu đã tố cáo hành vi gian lận thương mại, buôn bán dầu lậu của thuyền trưởng Trương Văn Út.

Buôn lậu xăng dầu diễn biến phức tạp

Một vụ buôn bán, vận chuyển dầu lậu khác cũng được Hải đội Biên phòng 1 phát hiện vào đêm 24/9/2026, tại khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về phía Đông. Thời điểm này, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 phát hiện tàu cá số hiệu LA-99095-TS có công suất “khủng” lên tới 1.200 CV đang thả neo có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra khẩn cấp, lực lượng phát hiện 40.500 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc chứa trong các hầm tàu LA-99095-TS.

Qua đấu tranh khai thác, thuyền trưởng Nguyễn Văn Từ (quê Đồng Tháp) khai nhận đã sử dụng máy bộ đàm sóng băng tần D06 liên hệ tàu lạ mua dầu D.O với giá 23.000 đồng/lít. Theo thỏa thuận, khoảng 21h ngày 23/9/2026, Từ đưa tàu đến tọa độ nằm trong đường biên giới quốc gia trên biển nhận dầu.

Trong đêm tối, tàu của Từ đến điểm hẹn và cặp mạn một tàu gỗ màu xanh nhạt, sau đó người tàu đưa ông bơm dầu sang tàu cá LA-99095-TS của Từ. Sau hơn 1 giờ bơm hút, 42.000 lít dầu đã được bơm sang tàu cá LA-99095-TS, Từ trả 966 triệu đồng tiền mặt, không một hóa đơn, chứng từ, giấy tờ xuất xứ hàng hóa nào được đưa ra.

Số dầu D.O Nguyễn Văn Từ mua chưa kịp bán cho tàu khác đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Điều đáng nói, Nguyễn Văn Từ bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ hồi tháng 4 và xử lý cũng về hành vi vận chuyển dầu trái phép trên biển.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau thường xuyên tuyên truyền ngư dân trên tàu cá chấp hành pháp luật trước khi ra khơi hoạt động trên biển.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau - cho biết, Cà Mau với địa bàn biên giới biển rộng, có nhiều cửa biển lớn nhỏ. Khu vực cửa biển tập trung đông cư dân sinh sống, làm ăn buôn bán, hàng ngày có hàng trăm lượt tàu cá trong và ngoài tỉnh ra vào, hoạt động trên biển.

Với đặc điểm trên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên biển Cà Mau diễn ra phức tạp, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng để thu lợi bất chính.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên khu vực biên giới biển. Đặc biệt, các đơn vị Biên phòng được yêu cầu vận động ngư dân phát huy vai trò là “tai mắt” trên biển, tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những phương tiện, đối tượng hoặc hoạt động có dấu hiệu nghi vấn, bất thường.