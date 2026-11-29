GELEXIMCO phát triển tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, hướng tới chuỗi sản xuất và xuất khẩu toàn cầu

Ngày 29/11/2026, Tập đoàn GELEXIMCO tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu công nghiệp (KCN) Hưng Phú, Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam và khởi công hai nhà máy sản xuất chip bán dẫn, robot tại Hưng Yên. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

GELEXIMCO phát triển tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, hướng tới chuỗi sản xuất và xuất khẩu toàn cầu

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; ông Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn Chery. Về phía Tập đoàn GELEXIMCO có ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập, cùng đông đảo đối tác, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ vui mừng gặp lại ông Doãn Đồng Dược sau cuộc gặp tại Thẩm Quyến (Trung Quốc); chúc mừng những kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Chery và Tập đoàn Geleximco trong thời gian qua, đặc biệt là việc đưa nhà máy sản xuất ô tô vào hoạt động và tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tại Khu công nghiệp Hưng Phú.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá các dự án là kết quả cụ thể của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển công nghiệp xanh. Đây cũng là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa doanh nghiệp tư nhân Việt Nam với tập đoàn công nghiệp lớn của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành công của các dự án không chỉ được đo bằng quy mô vốn hay công suất thiết kế, mà quan trọng hơn là giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa, số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và năng lực công nghệ được chuyển giao, làm chủ. Theo Phó Thủ tướng, “Lắp ráp là điểm khởi đầu, không phải đích đến”.

Trên tinh thần đó, Chính phủ đề nghị GELEXIMCO, Chery và liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam xây dựng lộ trình nội địa hóa cụ thể, phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu. Từ phương châm “Đến Việt Nam, vì Việt Nam”, các doanh nghiệp cần hướng tới mục tiêu “Từ Việt Nam ra khu vực và thế giới”.

Các dự án là kết quả hợp tác chiến lược giữa GELEXIMCO và Tập đoàn Chery, nằm trong chương trình nghiên cứu, triển khai 16 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 12–17 tỷ USD. Hợp tác tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp ô tô, bán dẫn, robot, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, hướng tới chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO phát biểu tại buổi lễ

Nhấn mạnh tầm nhìn đầu tư dài hạn, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO, khẳng định: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, một dự án đầu tư thành công không chỉ để lại những nhà máy và thiết bị hiện đại, mà quan trọng hơn phải để lại cho đất nước công nghệ, tri thức, đội ngũ nhân lực và năng lực sản xuất.”

Khánh thành KCN Hưng Phú giai đoạn 1, mở rộng không gian phát triển công nghiệp

KCN Hưng Phú do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú làm chủ đầu tư, có quy mô 209,08 ha, tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Việc đưa giai đoạn 1 vào hoạt động góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái sản xuất liên kết, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và tạo việc làm cho địa phương.

Đây cũng là hạ tầng quan trọng để GELEXIMCO và các đối tác triển khai những dự án công nghiệp công nghệ cao, từng bước hình thành chuỗi sản xuất có tính liên kết ngay tại Hưng Yên.

Khánh thành nhà máy ô tô Omoda & Jaecoo, hướng tới thị trường quốc tế

Cùng với KCN Hưng Phú, GELEXIMCO và đối tác chiến lược Chery chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam (GEL-O&J), sau hơn một năm kể từ lễ động thổ tháng 10/2025.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 380.000 m2. Giai đoạn 1 và 2 có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Ở giai đoạn 3, tổng vốn đầu tư dự kiến nâng lên 875 triệu USD, công suất đạt 200.000 xe/năm.

Nhà máy sản xuất các dòng xe OMODA, JAECOO và iCAUR, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, ưu tiên phát triển các dòng xe năng lượng mới. Với định hướng “Nhà máy xanh – Hệ sinh thái sạch”, dự án chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và giải pháp thân thiện với môi trường. Khi hoạt động theo quy mô dự kiến, nhà máy có thể tạo khoảng 5.000 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đi thăm Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam

Tại sự kiện, hai mẫu xe Jaecoo J5 và iCAUR V27 được giới thiệu là những sản phẩm đầu tiên lắp ráp tại nhà máy. Danh mục sản phẩm dự kiến tiếp tục mở rộng với các mẫu iCAUR V23, iCAUR V25, Omoda O4 và Omoda C7.

Đáng chú ý, cùng với nhà máy sản xuất, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D) cũng được khánh thành, tập trung nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến sản phẩm và thúc đẩy nội địa hóa linh kiện ô tô, chip bán dẫn, robot. Đây là mắt xích quan trọng kết nối hoạt động nghiên cứu với sản xuất, từng bước nâng cao năng lực công nghệ tại Việt Nam.

Định hướng của dự án không chỉ dừng ở sản xuất, lắp ráp ô tô mà còn hướng tới phát triển mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao giá trị Việt Nam trong mỗi sản phẩm xuất xưởng.

Khởi công hai nhà máy chip bán dẫn và robot, đón đầu công nghiệp tương lai

Tiếp nối các dự án hạ tầng và sản xuất ô tô, GELEXIMCO cùng Chery khởi công hai nhà máy sản xuất chip bán dẫn và robot tại KCN Hưng Phú. Đây là bước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược, có khả năng bổ trợ trực tiếp cho công nghiệp ô tô, điện tử, tự động hóa và năng lượng mới.

Lễ khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn và robot

Nhà máy sản xuất chip bán dẫn có diện tích 10,3 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 75 triệu USD, công suất thiết kế gần 200 triệu sản phẩm/năm. Dự án dự kiến sản xuất hàng loạt từ tháng 2/2028, tập trung vào lắp ráp, đóng gói và kiểm thử bán dẫn, phục vụ các lĩnh vực điện gia dụng, điều khiển công nghiệp, robot, xe năng lượng mới, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và máy chủ AI.

Trong các giai đoạn tiếp theo, công suất dự kiến nâng lên 2 tỷ sản phẩm/năm. Hai bên đồng thời nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất wafer 8 inch, từng bước mở rộng năng lực tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.

Nhà máy sản xuất robot có diện tích khoảng 50.000 m², tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 16 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11/2027. Công suất ban đầu đạt 6.000 robot hình người (Humanoid) và 6.000 robot bốn chân (Quadruped) mỗi năm. Giai đoạn 2 dự kiến nâng công suất lên 12.000 sản phẩm mỗi loại/năm.

Các dòng robot được định hướng ứng dụng trong kho vận, logistics, dịch vụ thương mại, giáo dục – đào tạo và kiểm tra, giám sát tại các cơ sở công nghiệp, góp phần thúc đẩy tự động hóa, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Song song với đầu tư sản xuất, GELEXIMCO và Chery sẽ phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyên gia và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Qua đó, từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, sản xuất và làm chủ công nghệ robot tại Việt Nam.

Đối với các dự án công nghệ cao, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ, lựa chọn công nghệ tiên tiến, gắn sản xuất với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp trong nước. Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để phát triển nguồn nhân lực, đồng thời bảo đảm an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, nâng tầm vị thế Việt Nam

Việc đồng thời phát triển hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất ô tô, chip bán dẫn và robot thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của GELEXIMCO trong xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, có tính liên kết và bổ trợ. Trong đó, công nghiệp ô tô tạo nền tảng sản xuất; bán dẫn là lĩnh vực công nghệ cốt lõi; robot và tự động hóa góp phần nâng cao năng suất; còn chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực là những yếu tố bảo đảm phát triển bền vững.

GELEXIMCO xác định chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những trọng tâm trong hợp tác với các đối tác quốc tế. Mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ đầu tư hạ tầng KCN đến phát triển các nhà máy ô tô, bán dẫn và robot, GELEXIMCO đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng tổ hợp công nghiệp công nghệ cao tại Hưng Yên. Các dự án không chỉ tạo động lực phát triển mới cho địa phương mà còn góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp chiến lược, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và mở rộng cơ hội tham gia mạng lưới sản xuất, xuất khẩu quốc tế.

Với định hướng đầu tư bài bản, hợp tác quốc tế và cam kết phát triển bền vững, GELEXIMCO tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong kết nối nguồn lực, tiếp nhận công nghệ và kiến tạo những giá trị công nghiệp dài hạn cho nền kinh tế. Mục tiêu xuyên suốt là đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hiện thực hóa định hướng “Từ Việt Nam ra khu vực và thế giới”.