Một thập kỷ phát triển của Ba Son: Bảo chứng giá trị cho căn hộ hạng sang The Sunrise Bay

Sau 1 thập kỷ, những căn hộ tại Vinhomes Golden River Ba Son (TP.HCM) đã tăng giá gấp 2-3 lần so với lúc mở bán, cho thấy giá trị của bất động sản hạng sang được bồi đắp liên tục khi vị trí, hạ tầng, cảnh quan, chất lượng sống và cộng đồng cư dân cùng trưởng thành theo thời gian. Đối chiếu quy luật đó, quần thể căn hộ Diamond The Sunrise Bay tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang sở hữu trọn vẹn những bệ phóng vàng tương đồng để thiết lập một chu kỳ tăng giá vượt bậc mới.

Bài học tăng giá từ Ba Son - biểu tượng của giới thượng lưu Sài Gòn

Năm 2016, khi Vinhomes Golden River khởi công bên sông Sài Gòn, dự án gây tiếng vang lớn nhờ vị trí đắc địa, quy mô 25 ha với 13 tòa tháp cao cấp và vị trí kề cận ga Ba Son của tuyến Metro số 1. Gần một thập kỷ sau, Ba Son đã trở thành địa chỉ định danh chủ nhân, nơi quỹ đất lõi trung tâm, tầm nhìn mặt nước và kết nối metro tạo nên đẳng cấp khác biệt cho mỗi căn hộ.

Theo khảo sát thị trường, căn 1 phòng ngủ (50 m²) từ mức 3-4,5 tỷ đồng giai đoạn 2016-2017 nay đạt 8-11 tỷ đồng (tăng 2-3 lần). Biên độ còn rõ rệt hơn ở các căn 3-4 phòng ngủ khan hiếm, từ mức 12-18 tỷ đồng ban đầu vươn lên mốc 40-55 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng hơn 3 lần.

Sau gần một thập kỷ, giá trị căn hộ Ba Son tăng trưởng bền vững nhờ sự đồng bộ của hạ tầng và nhịp sống thực.

Đà tăng của mặt bằng giá cho thấy một quy luật: bất động sản hạng sang bứt phá khi những lợi thế trên bản vẽ quy hoạch dần chuyển hóa thành trải nghiệm hiện hữu. Tuyến metro vận hành, cảnh quan hoàn thiện và cộng đồng cư dân tinh hoa hội tụ đã đưa dự án trở thành biểu tượng tài sản xa hoa tại Sài Gòn.

The Sunrise Bay sở hữu nền tảng vững chắc để trở thành “Ba Son bên vịnh kỳ quan”

Hành trình của Vinhomes Golden River là hệ quy chiếu sáng giá cho The Sunrise Bay - quần thể 5 tòa căn hộ tiêu chuẩn Diamond đầu tiên và cao cấp nhất tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Điểm tương đồng khởi đầu từ vị trí gắn liền hạ tầng giao thông tốc độ cao. Nếu Ba Son gắn với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, The Sunrise Bay sở hữu tọa độ kề cận ga Hạ Long của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới Thủ đô chỉ còn khoảng 23 phút. Khả năng kết nối siêu tốc mở rộng bán kính sống, kích hoạt nhu cầu an cư, làm việc, nghỉ dưỡng dài ngày và sở hữu ngôi nhà thứ hai bên vịnh di sản.

Tọa độ cửa ngõ siêu đô thị TOD đưa The Sunrise Bay bước vào tâm điểm kết nối liên vùng hiện đại.

Nền tảng thứ hai đến từ sự khan hiếm của dòng sản phẩm. The Sunrise Bay gồm 5 tòa tháp Diamond cao 25 tầng với khoảng 2.300 căn hộ, được tổ chức thành hai miền sống Golf Bay và Forest Bay. Golf Bay 2 - tòa ra mắt đầu tiên - sở hữu vị trí trực diện bộ ba sân golf rộng 231,8 ha, mở ra tầm nhìn khoáng đạt ngay từ những tầng đầu tiên.

Theo thời gian, khi sân golf và toàn bộ hệ sinh thái đi vào hoạt động, tầm nhìn rộng mở, không bị che chắn bởi những dãy nhà dày đặc sẽ trở thành một thuộc tính ngày càng khó tái tạo. Đây cũng là cách những bất động sản ven sông tại Ba Son giữ được sức hút và tăng trưởng giá trị dài hạn.

Golf Bay 2 sở hữu tầm nhìn trực diện bộ ba sân golf - lợi thế cảnh quan có khả năng bồi đắp sức hấp dẫn của căn hộ theo thời gian.

Giá trị của The Sunrise Bay tiếp tục được nâng đỡ bởi tiêu chuẩn bàn giao Diamond với kính Low-E ba lớp, điều hòa âm trần hai chiều, nước nóng trung tâm, hệ bếp liền tường và thiết bị phòng tắm từ các thương hiệu uy tín thế giới.

Phía ngoài căn hộ là hệ sinh thái được quy hoạch với 12 sân golf trên tổng quy mô khoảng 950 ha, Làng Đại học 189 ha, Công viên Tri thức Toàn cầu 692 ha, VinWonders 81 ha cùng các tổ hợp mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế.

Khi những công trình ấy lần lượt thành hình, The Sunrise Bay có cơ hội chuyển mình thành tâm điểm sống của cộng đồng cư dân, chuyên gia, doanh nhân và du khách, góp phần bồi đắp giá trị tài sản theo thời gian.

Gần một thập kỷ trước, người mua tại Vinhomes Golden River Ba Son không chỉ lựa chọn một căn hộ bên sông, mà đặt niềm tin vào tương lai của một khu vực đang chuyển mình. The Sunrise Bay hôm nay cũng đang ở một thời điểm tương tự khi hạ tầng TOD, siêu đô thị và hệ sinh thái trải nghiệm vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Với The Sunrise Bay, hành trình kiến tạo một địa chỉ sống hạng sang, kết nối Thủ đô dễ dàng và hướng về vịnh di sản vừa chính thức khai mở.