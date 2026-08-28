Thiết kế cụm nhà truyền thống sắp xếp quanh sân trung tâm

Điểm dễ nhận thấy nhất là hệ mái dốc xuất hiện xuyên suốt công trình. Mái có độ vươn lớn giúp che nắng, che mưa cho các khoảng hiên, đồng thời tạo nên hình ảnh quen thuộc của nhà ở vùng nhiệt đới. Phần kết cấu gỗ được để lộ ở nhiều vị trí, kết hợp cùng gam màu trung tính của tường và mái, tạo nên tổng thể mộc mạc nhưng vẫn hiện đại.

Không gian sinh hoạt chung được mở rộng tối đa về phía sân trong bằng hệ cửa lớn có thể mở hoàn toàn. Khi các cánh cửa được mở, ranh giới giữa bên trong và bên ngoài gần như được xóa bỏ, giúp gió và ánh sáng tự nhiên lưu thông xuyên suốt công trình.

Khoảng sân ở trung tâm không chỉ là nơi kết nối các khối nhà mà còn tạo khoảng lùi cần thiết để mọi không gian đều có tầm nhìn ra cây xanh. Những hàng dừa, thảm cỏ, cây bụi và các cụm đá tự nhiên được bố trí xen kẽ, mang lại cảm giác yên tĩnh và gần gũi với cảnh quan đặc trưng của miền Tây.

Bên trong, nội thất sử dụng chủ yếu chất liệu gỗ với cách bài trí giản dị. Trần cao, kết cấu mái lộ thiên cùng các ô cửa lấy sáng phía trên giúp không gian luôn thông thoáng và giảm cảm giác khép kín. Khu vực phòng khách, bàn ăn và bếp được tổ chức thành một không gian liên tục, thuận tiện cho sinh hoạt chung.

Nhìn từ trên cao, công trình giống một cụm nhà truyền thống được sắp xếp quanh sân trung tâm hơn là một biệt thự khối lớn. Cách tổ chức này vừa giữ được sự gắn kết giữa các không gian, vừa tạo nên nhiều khoảng mở để đón gió, ánh sáng và cây xanh, góp phần mang lại bầu không khí thư thái cho cuộc sống hằng ngày.