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Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hiếu

TPO - Ngày 27/7, các Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương, đặt vòng hoa tại một số nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử trong tỉnh.

Đoàn đại biểu do Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim (phường Quyết Thắng).

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 Anh hùng liệt sĩ, trong đó hơn 300 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đoàn đại biểu do Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn làm Trưởng Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng).

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Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Đoàn đại biểu do Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương làm Trưởng Đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De và Di tích lịch sử Địa điểm Đồi Pụ Đồn (xã Phú Đình). Trong đó, di tích đồi Pụ Đồn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Lễ Phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.

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Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử Địa điểm Đồi Pụ Đồn.

Đoàn đại biểu do ông Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 (xã Đại Phúc).

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Ông Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7.

Trao ảnh phục chế cho gia đình liệt sĩ

Cũng trong sáng 27/7, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức trao ảnh phục chế cho gia đình liệt sĩ Vương Huy Quyền (xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Ông Vương Văn Thắng - đại diện gia đình cho biết, liệt sĩ Vương Huy Quyền (SN 1937), nhập ngũ năm 1967, hy sinh năm 1969 tại chiến trường phía Nam. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt của liệt sĩ.

Đoàn công tác cũng đến dâng hương, thăm hỏi và trao di ảnh cho gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Khoa (SN 1926).

Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa hy sinh năm 1954, tại chiến trường Điện Biên Phủ, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt để quy tập.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thăm hỏi gia đình liệt sĩ.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên thăm hỏi gia đình liệt sĩ.

Tại buổi thăm hỏi, chị Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên ân cần thăm hỏi đời sống của các gia đình liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Thanh Hiếu
#Tuổi trẻ Thái Nguyên #79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 #Ảnh phục chế #Dâng hương #Tỉnh Thái Nguyên #Nghĩa trang liệt sĩ

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