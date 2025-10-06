Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoảnh khắc gia đình với bà ngoại trong dịp lễ Chuseok của Suzy 'gây sốt rần rần'

SVO - Suzy khiến người hâm mộ ngạc nhiên với bức ảnh chụp cùng bà ngoại, khoe gen hoàn hảo.

Ngày 5/10 (theo giờ Hàn Quốc), Suzy đã chia sẻ một vài bức ảnh trên tài khoản cá nhân với dòng chú thích: “Gần trường quay là nhà bà ngoại tôi! Opan-geum thực sự của tôi…Chúc mừng lễ Chuseok với Dajini (Dajini là tên viết tắt của tên phim truyền hình Hàn Quốc Genie, Make A Wish)".

1759709448-0001925701-001-20251005195508925.jpg

Những bức ảnh được công bố cho thấy Suzy đang tạo dáng cùng bà ngoại, nghỉ ngơi một chút vì địa điểm quay phim tình cờ ở gần đó.

1759709814-0001925701-004-20251005195509068.jpg

Trong bài đăng của mình, Suzy trìu mến nhắc đến "Opan-geum thật của tôi", ám chỉ nhân vật bà ngoại Opan-geum do Kim Mi Kyung thủ vai trong loạt phim Genie, Make A Wish của Netflix. Người hâm mộ đã vô cùng xúc động trước sự kết nối ngọt ngào này. Suzy cũng tạo dáng tương tự với bà ngoại, làm nổi bật nguồn gen đáng ghen tị của mình. Nữ diễn viên Kim Mi Kyung sau đó đã trả lời trong phần bình luận: "Xin chào! Tôi chỉ đang bắt chước bà ngoại của Suzy một chút thôi". Cư dân mạng đã phản ứng nồng nhiệt với những bình luận như "Thật ấm lòng", "Chào bà", "Chúc mừng lễ Chuseok" và "Tôi rất thích Genie, Make A Wish!".

phim-suzy.jpg
Suzy hiện đang đảm nhận vai Ki Ga Young trong bộ phim truyền hình mới của Netflix "Genie, Make A Wish", do Kim Eun Sook chấp bút, đóng chung với Kim Woo Bin. Chuyện tình lãng mạn của Kim Woo Bin và Suzy trong phim hoàn toàn trái ngược với tình yêu ngây thơ 9 năm của họ trước đây. "Genie, Make A Wish" là bộ phim hài lãng mạn kỳ ảo về Thần Đèn (do Kim Woo Bin thủ vai), một linh hồn từ chiếc đèn thức tỉnh sau hàng ngàn năm vắng bóng, gặp gỡ Ga Young (do Suzy thủ vai), một con người vô cảm, trên hành trình theo đuổi ba điều ước. Kể từ khi ra mắt vào ngày 3/10, bộ phim đã đứng đầu danh sách "10 phim truyền hình hàng đầu Hàn Quốc hiện nay". Phim hiện xếp thứ năm trong Top 10 chương trình truyền hình ăn khách nhất của Netflix trên toàn cầu, và cũng nằm trong top 5 ở khoảng 20 quốc gia. Kim Woo Bin không chỉ hóa thân vào nhân vật Thần Đèn đáng sợ với giọng hát lôi cuốn, sâu lắng và ngoại hình ấn tượng, mà còn khẳng định vị thế "Vua hài lãng mạn" của mình bằng diễn xuất giàu cảm xúc. Cùng với Suzy, anh đã tạo nên tiếng vang khi khắc họa một "mối tình hận thù" chín chắn và chí mạng với nét quyến rũ hoàn toàn khác biệt so với màn trình diễn tươi trẻ chín năm trước của cả hai.
Tuệ Nghi
#Suzy #lễ Chuseok #bà ngoại Opan-geum #Kim Mi Kyung #Genie Make A Wish #Netflix #diễn viên nổi tiếng #ảnh gia đình #kỷ niệm gia đình #bộ phim truyền hình

