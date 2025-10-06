Khoảnh khắc gia đình với bà ngoại trong dịp lễ Chuseok của Suzy 'gây sốt rần rần'

Ngày 5/10 (theo giờ Hàn Quốc), Suzy đã chia sẻ một vài bức ảnh trên tài khoản cá nhân với dòng chú thích: “Gần trường quay là nhà bà ngoại tôi! Opan-geum thực sự của tôi…Chúc mừng lễ Chuseok với Dajini (Dajini là tên viết tắt của tên phim truyền hình Hàn Quốc Genie, Make A Wish)".

Những bức ảnh được công bố cho thấy Suzy đang tạo dáng cùng bà ngoại, nghỉ ngơi một chút vì địa điểm quay phim tình cờ ở gần đó.

Trong bài đăng của mình, Suzy trìu mến nhắc đến "Opan-geum thật của tôi", ám chỉ nhân vật bà ngoại Opan-geum do Kim Mi Kyung thủ vai trong loạt phim Genie, Make A Wish của Netflix. Người hâm mộ đã vô cùng xúc động trước sự kết nối ngọt ngào này. Suzy cũng tạo dáng tương tự với bà ngoại, làm nổi bật nguồn gen đáng ghen tị của mình. Nữ diễn viên Kim Mi Kyung sau đó đã trả lời trong phần bình luận: "Xin chào! Tôi chỉ đang bắt chước bà ngoại của Suzy một chút thôi". Cư dân mạng đã phản ứng nồng nhiệt với những bình luận như "Thật ấm lòng", "Chào bà", "Chúc mừng lễ Chuseok" và "Tôi rất thích Genie, Make A Wish!".