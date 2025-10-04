Phim mới của Triệu Lộ Tư bị 'xoá sổ' tại Việt Nam vì chứa hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Mới đây, Hãy để tôi tỏa sáng tác phẩm mới do Triệu Lộ Tư thủ vai chính đã bất ngờ bị các nền tảng như FPT, TV360... đồng loạt gỡ bỏ. Dù gây "cơn sốt" mạnh mẽ toàn cầu nhưng bộ phim ngôn tình này lại bị tẩy chay tại thị trường Việt Nam, do có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" trong tập 16. Nhiều fanpage chuyên cập nhật thông tin phim ảnh Hoa ngữ cũng đồng loạt công bố không cập nhật về tác phẩm Hãy để tôi toả sáng nữa. Phản ứng của khán giả cũng hết sức gay gắt, họ bày tỏ sự thất vọng và mong muốn các nền tảng nhanh chóng gỡ bỏ bộ phim. Cộng đồng mạng cho rằng, dù vô tình hay chủ ý, việc để xuất hiện “đường lưỡi bò” đều không thể chấp nhận.

Các nền tảng gỡ bỏ 'Hãy để tôi toả sáng' dù lượt xem cao.

Một đại diện đơn vị phát hành bộ phim Hãy để tôi toả sáng ở Việt Nam cho biết: "Chúng tôi mua phát sóng từng tập phim song song với đối tác ở Trung Quốc. Theo thỏa thuận với đơn vị cung cấp bản quyền, hiện chúng tôi chưa nhận file tập 16. Chúng tôi đã xóa bỏ và không phát sóng phim này nữa. Đơn vị chúng tôi kiểm duyệt nội dung theo đúng quy định Nhà nước và tuân thủ pháp luật Việt Nam".

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt, cho biết, Cục đã nắm được thông tin liên quan đến việc bộ phim Hãy để tôi toả sáng trong tập 16 xuất hiện bản đồ có “đường lưỡi bò” và đã triển khai chỉ đạo rà soát cũng như có biện pháp xử lý kịp thời, theo đúng quý định của pháp luật.

Trước đó, nhiều phim quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng trong nước xử lý, như phim điện ảnh Thợ săn cổ vật (Uncharted) (2022) và Barbie (2023) bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp. Netflix Việt Nam cũng phải gỡ series Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) và sáu tập Pine Gap - series gián điệp vì có chứa hình ảnh 'đường lưỡi bò'.

Tác phẩm do Tom Holland thủ vai từng bị cấm chiếu tại Việt Nam do có 'đường lưỡi bò'.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV số tiền 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị phát hiện, sau đó rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.