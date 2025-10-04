Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Phim mới của Triệu Lộ Tư bị 'xoá sổ' tại Việt Nam vì chứa hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhiều khán giả khẳng định, nhất quyết tẩy chay phim, dù nội dung có xuất sắc đến đâu.

Mới đây, Hãy để tôi tỏa sáng tác phẩm mới do Triệu Lộ Tư thủ vai chính đã bất ngờ bị các nền tảng như FPT, TV360... đồng loạt gỡ bỏ. Dù gây "cơn sốt" mạnh mẽ toàn cầu nhưng bộ phim ngôn tình này lại bị tẩy chay tại thị trường Việt Nam, do có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" trong tập 16. Nhiều fanpage chuyên cập nhật thông tin phim ảnh Hoa ngữ cũng đồng loạt công bố không cập nhật về tác phẩm Hãy để tôi toả sáng nữa. Phản ứng của khán giả cũng hết sức gay gắt, họ bày tỏ sự thất vọng và mong muốn các nền tảng nhanh chóng gỡ bỏ bộ phim. Cộng đồng mạng cho rằng, dù vô tình hay chủ ý, việc để xuất hiện “đường lưỡi bò” đều không thể chấp nhận.

556967538-24953509440949398-7861248730140025554-n.jpg
Các nền tảng gỡ bỏ 'Hãy để tôi toả sáng' dù lượt xem cao.

Một đại diện đơn vị phát hành bộ phim Hãy để tôi toả sáng ở Việt Nam cho biết: "Chúng tôi mua phát sóng từng tập phim song song với đối tác ở Trung Quốc. Theo thỏa thuận với đơn vị cung cấp bản quyền, hiện chúng tôi chưa nhận file tập 16. Chúng tôi đã xóa bỏ và không phát sóng phim này nữa. Đơn vị chúng tôi kiểm duyệt nội dung theo đúng quy định Nhà nước và tuân thủ pháp luật Việt Nam".

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt, cho biết, Cục đã nắm được thông tin liên quan đến việc bộ phim Hãy để tôi toả sáng trong tập 16 xuất hiện bản đồ có “đường lưỡi bò” và đã triển khai chỉ đạo rà soát cũng như có biện pháp xử lý kịp thời, theo đúng quý định của pháp luật.

Trước đó, nhiều phim quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng trong nước xử lý, như phim điện ảnh Thợ săn cổ vật (Uncharted) (2022) và Barbie (2023) bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp. Netflix Việt Nam cũng phải gỡ series Trung Quốc Flight to you (Hướng gió mà đi) và sáu tập Pine Gap - series gián điệp vì có chứa hình ảnh 'đường lưỡi bò'.

phim-tho-san-co-vat-120-trieu-usd-cua-hollywood-bi-cam-chieu-tai-viet-nam.jpg
Tác phẩm do Tom Holland thủ vai từng bị cấm chiếu tại Việt Nam do có 'đường lưỡi bò'.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV số tiền 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị phát hiện, sau đó rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.

Xuân Tiến
#phim Triệu Lộ Tư bị gỡ bỏ #đường lưỡi bò trong phim #tẩy chay phim Hoa ngữ tại Việt Nam #bản đồ phi pháp trong phim Trung Quốc #quy định kiểm duyệt nội dung phim #xử lý phim chứa hình ảnh phi pháp #cấm chiếu phim có 'đường lưỡi bò' #phim quốc tế bị cấm tại Việt Nam #gỡ bỏ phim trên nền tảng trực tuyến Việt Nam #quy định pháp luật về kiểm duyệt phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục