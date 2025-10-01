Đón tuổi mới, Thu Trang chia sẻ: 'Hoa hậu thì nhiều, chứ Hoa hậu làng hài chỉ có một thôi'

SVO - Đón tuổi mới, nghệ sĩ Thu Trang được khen ngày càng trẻ đẹp. Cô tự tin diện nhiều trang phục, thử nghiệm nhiều phong cách thời trang.

Bước sang tuổi mới, trên trang cá nhân, Thu Trang chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi được ông xã Tiến Luật và bạn bè tạo bất ngờ, cùng vô số món quà ý nghĩa từ những người thân thiết. Nữ nghệ sĩ cũng tung bộ ảnh thời trang chào tuổi mới, thử sức với nhiều trang phục, phong cách khác nhau.

Diện chiếc đầm đỏ cúp ngực, Thu Trang tự tin khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc sau thời gian kiên trì tập thể thao. Dù không có lợi thế về chiều cao nhưng vóc dáng cân đối cùng làn da trắng, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi đã giúp nữ nghệ sĩ “ghi điểm”.

Trong khi đó, chiếc đầm đen với phần cổ dạng vest khoét sâu giúp Thu Trang vừa giữ nét thanh lịch, vừa tạo vẻ cuốn hút. Phom váy ngắn kết hợp cùng tất đen, cũng góp phần giúp nữ nghệ sĩ “hack tuổi”.

Set trang phục denim giúp Thu Trang nhận nhiều lời khen với phong cách hiện đại, năng động, trẻ trung khi dạo bước xuống phố. Thời gian qua, Thu Trang nhận về nhiều lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng trẻ trung, “lão hóa ngược”.

Chia sẻ về việc này, nữ nghệ sĩ hài hước nói: “Nhiều người khen tôi trẻ, chắc nhờ hay cười. Tôi tin phụ nữ mà cười nhiều thì trẻ lâu. Mỹ phẩm chỉ là yếu tố phụ thêm chút ít. Còn bí quyết của tôi thật ra đơn giản lắm: Bớt buồn chuyện không đáng, giữ sức khoẻ và quan trọng nhất là có chồng bên cạnh để chọc cho mình cười mỗi ngày”.

Thu Trang cho biết, công việc nghệ thuật khiến cô ăn uống, ngủ nghỉ thất thường nên đôi khi không kiểm soát được cân nặng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì chơi thể thao mỗi ngày. Những lúc không bận việc nhiều, cô cố gắng ăn ngủ đúng giờ.

Về danh xưng “Hoa hậu làng hài”, Thu Trang nói: “Bây giờ, vẫn còn người không thích gọi tôi là “Hoa hậu làng hài”. Tôi hiểu, vì họ nghĩ Hoa hậu gì mà xấu vậy. Nhưng nói thật, Hoa hậu thì nhiều, chứ "Hoa hậu làng hài" chỉ có một thôi. Nên kệ, gọi tôi là gì cũng được, miễn mỗi ngày mình đều sống vui, sống khoẻ”.

Khi được hỏi, ông xã Tiến Luật có ghen khi vợ trẻ đẹp hơn mỗi ngày, Thu Trang khẳng định: “Anh Luật khoái chứ sao lại ghen. Anh Luật luôn muốn vợ mình đẹp, vợ mình giỏi, vợ mình phải được nhiều người thương nên lúc nào anh ấy cũng làm gương mà thương tôi trước hết”.

Bước sang tuổi mới, Thu Trang nói điều quý giá nhất với cô chính là được khán giả yêu thương, còn chồng thì luôn bên cạnh hỗ trợ hết mình. Sắp tới, Thu Trang sẽ ra mắt phim điện ảnh Ai thương ai mến. Đây là tác phẩm tâm huyết của nữ nghệ sĩ nên cô đang cực lực chuẩn bị đón “đứa con tinh thần” chào đời.