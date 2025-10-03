Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công kỷ niệm 10 năm làm nghề khi hiện thực hóa kỷ lục thời trang mini từ bánh dân gian

SVO - Sau hành trình một thập kỷ bền bỉ và sáng tạo không ngừng nghỉ, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công chính thức công bố triển lãm văn hoá, nghệ thuật và thời trang 'Miệt cù lao'. Đây là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của 'NTK công chúa' tính đến hiện tại.

Miệt cù lao không chỉ đơn thuần là một triển lãm thời trang, mà còn là hành trình nghệ thuật tái hiện ký ức, văn hoá và cảm hứng từ miền Tây Nam Bộ. Đây cũng là vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và sáng tạo của Nguyễn Minh Công. Với NTK này, hình ảnh chợ nổi, nón lá, khăn rằn, hương sen hay tiếng rao đò đã trở thành chất liệu sống động, len lỏi vào từng thiết kế và góp phần định hình bản sắc cá nhân của anh suốt 10 năm qua.

Triển lãm sẽ khai mạc ngày 15/10/2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và kéo dài đến hết ngày 15/11/2025. Dự án này đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Nguyễn Minh Công, khi anh chính thức hiện thực hóa bộ sưu tập từng được xác lập kỷ lục “Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang mini lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Tây Nam Bộ”.

Toàn bộ 20 thiết kế đã được phát triển thành những bộ trang phục hoàn chỉnh, tái hiện sống động hình ảnh 20 loại bánh dân gian đặc trưng của miền Tây sông nước. Điểm nhấn là các thiết kế sẽ được trình diễn bởi người thật ngay trong lễ khai mạc.

Triển lãm sẽ mang đến một trải nghiệm thị giác và cảm xúc mới lạ, khi thời trang giao thoa cùng văn hóa ẩm thực truyền thống. Khán giả sẽ bắt gặp những sáng tạo đầy bất ngờ từ bánh cuốn ngọt, bánh da lợn, bánh bèo ngọt, bánh tằm khoai mì, bánh lá mít, bánh đúc gân, bánh khọt, xôi vị…

Nguyễn Minh Công cho biết: “Miệt cù lao không chỉ là triển lãm thời trang, mà còn là dịp để tôi nhìn lại hành trình mười năm với tất cả niềm vui, thử thách và ký ức sâu lắng. Tôi mong rằng, khi đến triển lãm, khán giả sẽ không chỉ ngắm nhìn trang phục, mà còn cảm nhận được câu chuyện, tinh thần và tình yêu mà tôi gửi gắm trong từng thiết kế. Đây cũng là lời tri ân tôi dành cho quê hương, cho những người đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi suốt một thập kỷ qua".