Lưu Vũ Ninh dẫn đầu danh sách nam nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế của làng giải trí Hoa ngữ

SVO - Trong bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng của các nghệ sĩ giải trí trong nước và quốc tế của Trung Quốc, chỉ có Dương Mịch là thuộc danh sách 'Hoa đán 85', trong khi Lưu Vũ Ninh xếp hạng cao nhất trong số các 'ngôi sao' nam.

Tính đến tháng 10/2025, sức ảnh hưởng quốc tế của các nghệ sĩ Trung Quốc vẫn tiếp tục 'tăng nhiệt'. Đông Nam Á là thị trường chủ đạo chiếm 60%, với Thái Lan và Indonesia là hai thị trường sôi động nhất. Độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư và Thẩm Nguyệt thậm chí còn vượt qua cả các ngôi sao trong nước. Mặc dù chỉ xếp hạng 7 ở thị trường trong nước nhưng sức ảnh hưởng quốc tế của Triệu Lộ Tư vẫn dẫn đầu với hơn 4,5 triệu người theo dõi trên instagram với mỗi bài đăng đạt đỉnh điểm 2,71 triệu lượt thích. Ngược lại thị trường châu Âu và châu Mỹ chỉ chiếm 15%, trong khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu hút nhiều sự chú ý hơn qua các sự kiện thời trang.

bang-xep-hang.jpg

Lưu Vũ Ninh hiện diện mạnh mẽ tại thị trường châu Âu và châu Mỹ với hơn 300.000 lượt nghe hàng tháng trên Spotify cùng phong cách thời trang đường phố mang đậm chất Tây Ban Nha. Anh cũng dẫn đầu danh sách nam nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế của làng giải trí Hoa Ngữ.

img-8834.jpg
7347mj-3f.jpg
luu-vu-ninh.jpg
Lưu Vũ Ninh hiện đang 'gây sốt' với chương trình tạp kỹ "Earth Super Fresh" hay "Wow the World" (tựa là 'Địa cầu siêu tươi mới'). Chương trình là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực và du lịch, mời gọi những người bạn mới và cũ trong giới giải trí khám phá ẩm thực khắp thế giới. Chương trình tập trung vào việc thưởng thức cảm giác của khán giả và thể hiện tình bạn ấm áp thông qua sự tương tác giữa các ngôi sao, thỏa mãn khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và mong muốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật của khán giả. Ngoài ra, Lưu Vũ Ninh còn 2 show giải trí được mong đợi chờ phát sóng là "Melody Journey Season 2" và "1+1 Live".
0wydok-3f.jpg
"About Love" là bộ phim rất được mong chờ của Lưu Vũ Ninh trong thời gian tới, đóng cặp cùng Vương Tử Văn. Phim kể về câu chuyện của Lý Tiểu Hy (Vương Tử Văn), một cô gái cẩn trọng và nghiêm túc trong tình yêu, tình cờ gặp Tiểu Bối (Lưu Vũ Ninh). Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ nảy nở thành một mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Sự chân thành và ủng hộ của Tiểu Bối đã tiếp thêm sức mạnh cho Lý Tiểu Hy, giúp cô dần vượt qua nỗi bất an trong tình yêu.
Linh Vân
#Lưu Vũ Ninh #nghệ sĩ quốc tế Hoa Ngữ #giải trí Hoa Ngữ #sức ảnh hưởng quốc tế #thị trường giải trí Đông Nam Á #trendy nghệ sĩ Trung Quốc #chương trình truyền hình Earth Super Fresh #phim About Love Lưu Vũ Ninh #ngôi sao nam nổi bật Hoa Ngữ #xu hướng giải trí quốc tế

