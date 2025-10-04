Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Aespa tiếp tục 'thống trị' trở lại với 'Rich Man'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Show! Music Core' đã mang đến một đêm nhạc K-pop sôi động với màn trình diễn của cả những ngôi sao hàng đầu và những nghệ sĩ mới nổi vào hôm nay. Trong số những điểm nhấn, Aespa một lần nữa thống trị các bảng xếp hạng với đĩa đơn mới nhất, 'Rich Man'.

Rich Man của Aespa đã giành được tổng cộng 6.782 điểm, vượt qua XOXZ của IVE với 5.152 điểm và Bye, Summer của IU với 4.162 điểm, giành vị trí đầu bảng ngay cả khi IU hoặc IVE không xuất hiện trong chương trình. Ngoài vị trí dẫn đầu tại Show! Music Core, Rich Man hiện đã có 9 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Thành công liên tục của Aespa với Rich Man cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của họ trong ngành công nghiệp K-pop. Với giọng hát nội lực, ngoại hình ấn tượng và vũ đạo mạnh mẽ, nhóm liên tục chinh phục khán giả toàn cầu.

aespa.jpg
Aespa đã bán hết vé hai buổi hòa nhạc ở Hồng Kông (Trung Quốc). Chuyến lưu diễn "2025 aespa Live Tour - Sync: Axis Line tại Hồng Kông", dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 - 8/2/2026 đã bán hết vé thông qua đợt bán trước và bán đại trà bắt đầu từ ngày 25/9. Đợt bán trước trên Weverse đã ghi nhận lượng truy cập cao nhất là 8,6 triệu. Aespa sẽ khởi động chuyến lưu diễn arena vào ngày 4/3, tại Marine Messe Fukuoka Hall A, ở Fukuoka, Nhật Bản. Sau đó, họ sẽ biểu diễn tại Ariake Arena, ở Tokyo vào ngày 11 và 12/3, IG Arena ở Nagoya, vào ngày 18 và 19/4, First Gymnasium tại Sân vận động Quốc gia Yoyogi, ở Tokyo, vào ngày 8 và 9/4, và Osaka-jo Hall, vào ngày 26 và 27/4, tổng cộng 10 buổi biểu diễn, tất cả đều có sức chứa hơn 10.000 khán giả. Ngoài Nhật Bản, Aespa sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ra toàn cầu tại châu Á. Họ sẽ biểu diễn tại Impact Arena ở Bangkok, vào ngày 15 và 16/4, Galaxy Arena, ở Ma Cao, vào ngày 7 và 8/3/2026, và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Indonesia (ICE BSD), ở Jakarta, vào ngày 4/4.
Tuệ Nghi
#Aespa #Rich Man #K-pop #Giải thưởng âm nhạc #Chuyến lưu diễn quốc tế #Show! Music Core #Bảng xếp hạng âm nhạc #Hồng Kông #Lịch trình biểu diễn Aespa #Thành công của Aespa

Xem thêm

Cùng chuyên mục