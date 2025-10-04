Aespa tiếp tục 'thống trị' trở lại với 'Rich Man'

SVO - 'Show! Music Core' đã mang đến một đêm nhạc K-pop sôi động với màn trình diễn của cả những ngôi sao hàng đầu và những nghệ sĩ mới nổi vào hôm nay. Trong số những điểm nhấn, Aespa một lần nữa thống trị các bảng xếp hạng với đĩa đơn mới nhất, 'Rich Man'.

Rich Man của Aespa đã giành được tổng cộng 6.782 điểm, vượt qua XOXZ của IVE với 5.152 điểm và Bye, Summer của IU với 4.162 điểm, giành vị trí đầu bảng ngay cả khi IU hoặc IVE không xuất hiện trong chương trình. Ngoài vị trí dẫn đầu tại Show! Music Core, Rich Man hiện đã có 9 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Thành công liên tục của Aespa với Rich Man cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của họ trong ngành công nghiệp K-pop. Với giọng hát nội lực, ngoại hình ấn tượng và vũ đạo mạnh mẽ, nhóm liên tục chinh phục khán giả toàn cầu.