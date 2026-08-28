Imexpharm: Mang chuẩn mực GMP quốc tế giải bài toán sức khỏe cộng đồng

Sáng ngày 26/08, Imexpharm khai trương chi nhánh Hải Phòng, đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng thị phần tại miền Bắc. Sự kiện tiếp tục khẳng định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc đưa các sản phẩm đạt chuẩn WHO GMP, EU GMP đến gần hơn với hệ thống y tế và người dân khu vực phía Bắc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã chính thức khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị sinh thái Ven Sông Thái Bình Ecoriver, một trong những vị trí hiện đại và kết nối thuận tiện của thành phố Hải Phòng. Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự hiện diện của đại diện Sở Y tế, chính quyền địa phương, cùng đông đảo khách hàng và đối tác y tế. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình "Bắc tiến" của Imexpharm, góp phần đưa các sản phẩm đạt chuẩn WHO GMP, EU GMP đến gần hơn với hàng triệu người dân tại các tỉnh phía Bắc.

DS. Vũ Đình Xuân, Giám đốc Kinh doanh Imexpharm, phát biểu tại lễ khai trương Chi nhánh Hải Phòng. Ảnh: Imexpharm

Một thị trường tiềm năng chưa khai thác hết và quyết định mở rộng mạng lưới chiến lược

Với 49 năm lịch sử hình thành và phát triển, Imexpharm đã xây dựng một nền tảng vững chắc tại thị trường nội địa, đặc biệt với vị thế dẫn đầu về năng lực sản xuất thuốc đạt chuẩn EU-GMP. Tuy nhiên, doanh thu của công ty vẫn có sự phân hóa rõ theo khu vực. Miền Nam hiện là thị trường trọng điểm với mạng lưới 12 chi nhánh và hơn 60% số lượng trình dược viên cả nước; miền Trung có 5 chi nhánh và gần 30% lực lượng trình dược viên. Nhờ mức độ hiện diện dày đặc này, hai khu vực trên đóng góp hơn 90% tổng doanh thu toàn công ty.

Trong khi đó, doanh thu tại thị trường miền Bắc hiện chiếm chưa tới 10% tổng doanh thu của Imexpharm. Mạng lưới chi nhánh còn thưa và lực lượng trình dược viên chưa đủ dày là những nguyên nhân khiến các sản phẩm đạt chuẩn GMP của công ty chưa tiếp cận đầy đủ hệ thống y tế tại khu vực này.

Từ năm 2024, Imexpharm xác định thị trường miền Bắc là dư địa tăng trưởng chiến lược. Công ty đã tái cơ cấu chi nhánh Hà Nội, củng cố đội ngũ quản lý và tăng cường đào tạo lực lượng bán hàng. Đến cuối năm 2025, doanh thu OTC miền Bắc ghi nhận mức tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ, tạo nền tảng quan trọng cho bước đi tiếp theo trong hành trình "Bắc tiến".

Đội ngũ Imexpharm sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới cùng Chi nhánh Hải Phòng. Ảnh: Imexpharm

Để tiếp sức cho đội ngũ bán hàng tại miền Bắc, đầu năm 2026, HĐQT Imexpharm quyết định thành lập chi nhánh Hải Phòng trong bối cảnh thị trường dược phẩm có nhiều chuyển động về chính sách và quy định. Đây là đại diện thứ hai của Imexpharm tại miền Bắc sau 25 năm hiện diện ở khu vực này. Trong bối cảnh số hóa phát triển nhanh và chi phí vận hành điểm giao dịch truyền thống ngày càng cao, quyết định mở chi nhánh mới thể hiện cam kết của Imexpharm trong việc đồng hành cùng khách hàng, hệ thống y tế địa phương và bảo đảm thuốc đạt chuẩn GMP được đưa đến người bệnh nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.

Miền Bắc có đặc trưng khí hậu bốn mùa rõ rệt, với các đợt không khí lạnh và giai đoạn giao mùa thường làm gia tăng bệnh lý hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ nhỏ. Theo các số liệu thống kê y tế, mỗi đợt chuyển rét đột ngột có thể kéo theo số ca nhập viện do viêm đường hô hấp tăng từ 20% đến 30%. Với vị thế dẫn đầu ở nhóm thuốc kháng sinh và thuốc ho tại Việt Nam, cùng quy mô doanh thu hằng năm xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, Imexpharm sở hữu nhiều sản phẩm điều trị hô hấp được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn WHO GMP, EU GMP. Việc đẩy mạnh kinh doanh tại miền Bắc vì vậy được kỳ vọng sẽ bổ sung giải pháp điều trị hiệu quả cho bác sĩ, dược sĩ tại bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc trong giai đoạn giao mùa.

Tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn tầm

Imexpharm chính thức khai trương Chi nhánh Hải Phòng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng thị trường miền Bắc. Ảnh: Imexpharm

Sự hiện diện của chi nhánh Hải Phòng không phải là một quyết định mang tính thời điểm, mà là bước đi nằm trong định hướng chiến lược trung và dài hạn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, việc thành lập chi nhánh Hải Phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc trục chiến lược Phát triển thị trường.

Bước đi chiến lược này được kỳ vọng tạo thêm đòn bẩy cho hoạt động kinh doanh, cộng hưởng với hệ sinh thái 4 cụm nhà máy hiện hữu và hỗ trợ Imexpharm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Bên cạnh đó, trong định hướng Phát triển sản phẩm, công ty cũng đang triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp dược Cát Khánh, tập trung vào nghiên cứu và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các dòng thuốc điều trị chuyên sâu, thuốc công nghệ cao và các thuốc điều trị bệnh mạn tính – kịp thời đáp ứng xu hướng già hóa dân số và nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân trong kỷ nguyên mới.

Với triết lý “ngàn năm sau hoa sen vẫn nở”, Imexpharm tiếp tục gắn hành trình phát triển của mình với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ nền tảng sản xuất đạt chuẩn quốc tế đến chiến lược mở rộng thị trường, Công ty đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong và góp phần nâng tầm ngành dược phẩm Việt Nam trên bản đồ y tế khu vực.