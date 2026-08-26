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HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn bị bị dẫn bàn

Vĩnh Xuân

TPO - Tiền Phong trực tiếp họp báo của HLV Kim Sang-sik sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

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Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam đã hoà Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Kết quả đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2.

Cả 4 bàn thắng ở trận đấu này đều được ghi do công của các cầu thủ Thái Lan. Yotsankorn phá lưới Patrik Lê Giang giúp Thái Lan có bàn thắng sớm trong hiệp 1. Đầu hiệp 2, đội khách được hưởng quả phạt 11m sau khi Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm. Nhưng quả sút phạt đền sau đó của Kakana lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Chatchai sau đó phản lưới nhà từ pha dứt điểm đập cột dọc của Hoàng Hên, đem lại bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Phút 85, Wanchai nuôi hy vọng cho Thái Lan với pha dứt điểm trong vòng cấm nâng cách biệt lên 2-1. Nhưng đến phút 90+4, chính anh phản lưới nhà, ấn định tỷ số chung cuộc 2-2.

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Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới và các học trò của ông là nhân vật chính. Nhà cầm quân Hàn Quốc dù vậy thừa nhận ở trận đấu hôm nay, nhiều thời điểm đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt vì chủ trương tập trung vào phòng ngự nhiều hơn tấn công. Ông đã có lúc mắng các học trò, nhưng đội rốt cuộc đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã rơi vào khó khăn khi bị dẫn bàn ở hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, đội điều chỉnh chiến thuật và có bàn gỡ hoà xuất phát từ pha dứt điểm của Hoàng Hên.

Ông Kim Sang-sik cho biết rất vui với chức vô địch thứ 4 của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên trên sân nhà. Nhà cầm quân Hàn Quốc đồng thời nói vui "không biết về khách sạn kiểu gì khi người hâm mộ "đi bão"".

Tiếp tục cập nhật...

Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Thái Lan #Kim Sang-sik #Mỹ Đình

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