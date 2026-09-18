H'Hen Niê làm 81 mâm cỗ

TPO - Vợ chồng H'Hen Niê tổ chức 81 mâm tiệc mừng con gái tròn một tuổi tại quê ngoại Đắk Lắk. Hoa hậu đưa con về gặp bà con trong buôn, cùng gia đình hai bên nhìn lại năm đầu làm cha mẹ.

H'Hen Niê và chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - vừa tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái Niê Nguyễn Mộc Đan, tên ở nhà là Harley. Bữa tiệc diễn ra tại khu đất của gia đình hoa hậu ở Đắk Lắk. Hàng trăm khách gồm người thân, hàng xóm trong buôn và bạn bè từ TPHCM tham dự.

Gia đình dựng rạp, trang trí không gian và chuẩn bị 81 mâm tiệc. Nhiều khách mời mặc trang phục Ê-Đê đến dự. Bé Mộc Đan được bà ngoại thêu tay một bộ trang phục để mặc trong ngày sinh nhật đầu tiên.

“Đầy tháng em Harley năm ngoái tổ chức ở thành phố rồi nên thôi nôi em Harley, ba mẹ tổ chức ở nhà ngoại”, H'Hen Niê chia sẻ.

Trước ngày thôi nôi của con, H'Hen Niê bận lịch ghi hình The Face Vietnam tại TPHCM. Tối 16/9, cô làm việc đến khuya. Sáng hôm sau, vợ chồng hoa hậu cùng con gái bay sớm về Đắk Lắk, có mặt trước buổi tiệc vài tiếng. Phần lớn công việc chuẩn bị được hai vợ chồng trao đổi với gia đình từ xa.

H'Hen Niê rước kiệu mừng thôi nôi con gái.

“Vợ chồng tôi lên ý tưởng và điều phối mọi việc từ xa. Tôi yên tâm do được bố mẹ, các anh chị em trong nhà nhiệt tình hỗ trợ”, cô chia sẻ.

Tuấn Khôi đưa bố mẹ cùng nhiều người thân từ TPHCM về quê vợ. Với gia đình, bữa tiệc là dịp để họ hàng hai bên gặp gỡ, dành thời gian bên nhau.

Trong các hoạt động của ngày thôi nôi, H'Hen Niê chuẩn bị màn rước con gái bằng kiệu tre. Bé ngồi trên kiệu có hai người khiêng vào khu vực tổ chức tiệc, trước sự chào đón của người thân và khách mời.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết cô có ý tưởng rước Harley bằng kiệu vì lâu rồi mới có ngày vui. Nhân dịp này, H'Hen Niê muốn bé gặp gỡ họ nhà ngoại do từ lúc chào đời đến giờ, em bé ít có dịp về quê.

H'Hen Niê nói cô từng nghĩ con sẽ khóc hoặc lo lắng khi thấy đông người. Tuy nhiên, bé ngồi yên, cười khi được mọi người chào đón. “Con không ngại hay sợ, rất tự tin. Mẹ Hen bất ngờ quá, tưởng phải khóc chứ, yêu quá Harley ơi”, cô viết trên trang cá nhân.

Sau màn rước kiệu, Mộc Đan được bố mẹ cho tham gia phần bốc đồ vật để gia đình đoán vui về nghề nghiệp tương lai. Những món đồ liên quan đến học tập được bé chú ý, vương miện của H'Hen không lọt vào mắt cô bé một tuổi.

Gia đình H'Hen Niê mừng thôi nôi con gái.

“Em Harley không có cảm xúc với vương miện của mẹ Hen”, cô bình luận về phản ứng của con.

Hoa hậu cho biết cô xem đây là hoạt động vui trong ngày thôi nôi. Việc bé lựa chọn đồ vật nào không đồng nghĩa với định hướng mà bố mẹ sẽ đặt ra cho con. H'Hen Niê không muốn gây áp lực cho Harley.

Sau này lớn lên, dù con chọn học ngành gì, làm mảng nào, cô đều cổ vũ và hỗ trợ bé theo đuổi đam mê.

Nhân dịp con tròn một tuổi, hai vợ chồng thực hiện video ghi lại hành trình từ khi H'Hen Niê mang thai đến lúc vào phòng sinh. Những hình ảnh đầu đời của Mộc Đan, từ lúc bé biết lật, tập đứng đến bi bô tập nói, cũng được gia đình lưu giữ.

H'Hen Niê cảm nhận bản thân trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn sau khi lập gia đình. Tuấn Khôi mong con lớn lên khỏe mạnh, bình an, biết yêu thương mọi người.

Mộc Đan chào đời vào tháng 9/2025. Khi bé tròn một tháng tuổi, vợ chồng hoa hậu công bố tên đầy đủ là Niê Nguyễn Mộc Đan. Tên của bé có họ Niê của mẹ và họ Nguyễn của bố.

Gần đây, H'Hen Niê và Tuấn Khôi chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường của bé. Bên cạnh hình ảnh chăm con tại TPHCM, hoa hậu đăng cả những lần con gần gũi với bà ngoại, được địu bằng khăn thổ cẩm quen thuộc ở quê nhà.