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Gia Lai: CSGT thông tin vụ giúp người dân gặp nạn nhưng bị hiểu lầm

Tiền Lê

TPO - Thấy người bị tai nạn giao thông, đại úy Sơn điều khiến xe tuần tra chở đại uý Thông đến hỗ trợ. Tuy nhiên, người dân xung quanh chưa hiểu đầu đuôi sự việc, lại cho rằng lực lượng CSGT rượt đuổi gây ra tai nạn và đánh người vi phạm, có người còn phát livestream trên mạng xã hội.

Ngày 16/7, Công an xã Hoà Ân, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ là cảnh sát giao thông (CSGT).

Vào sáng cùng ngày, Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Tổ địa bàn Hoài Ân) tuần tra kiểm, soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thôn trên địa bàn xã Hoài Ân do thiếu tá Phạm Hoài Nam làm Tổ trưởng. Đại úy Võ Trường Sơn điều khiến xe mô tô tuần tra biến số 77A1 - 001.20 chở đại úy Đặng Đức Thông tuần tra trên các tuyến đường liên thông trên địa bàn xã.

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Video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội với nội dung không đúng bản chất.

Đến khoảng 9h10 ngày 16/7, khi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành (địa phận thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân) hai cán bộ CSGT phát hiện Đặng Lê Quốc Thịnh (sinh ngày 5/8/2009, trú xã Hoài Ân) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Cầu Dợi (phường Bồng Sơn).

Đại úy Sơn chở đại úy Thông ra tín hiệu dừng xe nhưng Thịnh không chấp hành, mà tiếp tục điêu khiển xe đạp điện rẽ qua một số tuyến đường nhỏ, rồi đến đường Bùi Thị Xuân (đường chợ Mộc Bài xã Hoài Ân). Lúc này, đồng chí đại úy Sơn chở đại uý Thông đi phía sau xe của Thịnh.
Đến khoảng 9h13 cùng ngày, Thịnh điều khiển xe đạp điện đi qua đoạn giao nhau với đường Quang Trung đã va chạm với xe đạp điện của chị Võ Thị Diễm Hương (SN 2003, trú xã Hoài Ân) chở phía sau cháu Võ Ngọc Khả Ngân (SN 2024, cháu gọi Hương băng cô), hai xe ngã nằm trên đường. Cùng lúc này xe tuần tra do đại úy Sơn điều khiến chở đại uý Thông cũng vừa đến đỡ người và phương tiện lên.

Tuy nhiên, người dân xung quanh chưa hiểu đầu đuôi sự việc, lại cho rằng lực lượng CSGT rượt đuổi gây ra tai nạn và đánh người vi phạm. Một số người dân hiếu kì còn phát livestream trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn nhẹ khiến chị Hương và cháu Ngân bị thương tích trầy, xước phần mềm; Thịnh được gia đình tới đưa đi khám, nhập viện. Qua kiểm tra hiện trường, công an tạm giữ 2 phương tiện có liên quan, tiếp tục rà soát, xác minh làm việc với những người có liên quan.

Tiền Lê
#Công an tỉnh Gia Lai #tai nạn #rượt đuổi #cảnh sát giao thông #gây tai nạn #xã Hoài Ân #tuần tra #chạy ẩu #điều tra #phát tán lên mạng xã hội #không đúng sự thật

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