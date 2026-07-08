GELEX - Góp thêm một phần nhỏ để cuộc sống tốt đẹp hơn

Một doanh nghiệp được tạo nên từ con người. Và những điều tốt đẹp doanh nghiệp mang đến cho xã hội luôn bắt đầu từ những giá trị được nuôi dưỡng bên trong.

Khi nhắc lại ký ức ấy, chị Nguyễn Thị Thanh, CTCP Thiết bị Đo điện EMIC vẫn không giấu được cảm xúc.

Khoảng thời gian người thân cần truyền máu nhưng nguồn máu dự trữ không đủ đã để lại trong chị một trải nghiệm khó quên. Chị hiểu cảm giác chờ đợi, hiểu sự bất lực của những người chỉ mong có thêm một cơ hội cho người mình yêu thương.

Có lẽ cũng từ ngày ấy, hiến máu đối với chị không còn đơn thuần là một hoạt động tình nguyện. Đó là cách chị gửi lại sự giúp đỡ mà gia đình mình từng nhận được, là một lời cảm ơn không cần biết sẽ gửi đến ai.

Ở chương trình hiến máu của GELEX năm nay, chị Thanh không phải người duy nhất mang theo một câu chuyện riêng.

Có người từng là bệnh nhân phải truyền máu trong quá trình điều trị. Khi sức khỏe hồi phục, điều đầu tiên họ nghĩ đến là quay trở lại, lần này ở phía người cho đi.

Có người đã mười ba lần hiến máu. Không phải để được ghi nhận hay vì một mục tiêu đặc biệt nào. Chỉ đơn giản bởi họ hiểu rằng ở đâu đó luôn có một người đang cần.

Cũng có những người lần đầu tiên ngồi trước chiếc ghế hiến máu. Họ hồi hộp, có chút lo lắng.

Thậm chí còn băn khoăn liệu mình có đủ dũng cảm hay không. Nhưng rồi họ vẫn quyết định ở lại. Bởi cảm giác mình có thể giúp được một người khác đã lớn hơn nỗi sợ của chính mình.

Mỗi người đến chương trình bằng một câu chuyện khác nhau. Có người bắt đầu từ trải nghiệm của chính mình. Có người bắt đầu từ lòng biết ơn. Có người bắt đầu từ trách nhiệm. Có người bắt đầu từ sự đồng cảm. Nhưng rồi tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là mong muốn giúp đỡ một người khác, dù chưa từng quen biết.

Những cánh tay nối dài những cánh tay, những tấm lòng gặp những tấm lòng. Và gần 1.000 đơn vị máu đã được trao tặng.

Đó là năm thứ hai liên tiếp chương trình được tổ chức trên quy mô toàn hệ thống, nhân dịp kỷ niệm 36 năm thành lập Tập đoàn, đồng thời cũng là lần đầu tiên GELEX đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ, góp thêm nguồn máu phục vụ công tác điều trị trong bối cảnh nhu cầu dự trữ máu luôn hiện hữu.

Điều gì đã khiến những con người ở nhiều độ tuổi, nhiều đơn vị, nhiều vị trí công việc khác nhau cùng lựa chọn hành động ấy? Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở bản thân chương trình hiến máu. Bởi sự tử tế vốn luôn hiện diện trong mỗi con người.

Ai cũng có khả năng đồng cảm, ai cũng có mong muốn giúp đỡ người khác khi có thể. Nhưng không phải ở đâu những điều tốt đẹp ấy cũng có cơ hội được bộc lộ và lan tỏa. Một môi trường tích cực không tạo ra lòng nhân ái, nhưng có thể nuôi dưỡng lòng nhân ái; không tạo ra sự tử tế, nhưng có thể khuyến khích con người sống tử tế hơn mỗi ngày; không buộc ai phải cho đi, nhưng có thể tạo động lực để nhiều người cùng lựa chọn cho đi. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa lớn hơn mà chương trình "Một giọt máu - Một tấm lòng GELEX" mang lại.

Không chỉ là gần 1.000 đơn vị máu được trao tặng, mà còn là sự kết nối của hàng nghìn tấm lòng cùng tin rằng giá trị của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng những gì doanh nghiệp tạo ra, mà còn bằng những điều tốt đẹp doanh nghiệp góp phần nuôi dưỡng trong mỗi con người.

Nếu chương trình hiến máu là một lát cắt để nhìn thấy sự sẻ chia của người GELEX, thì đó không phải là câu chuyện duy nhất. Bởi những điều tốt đẹp không chỉ xuất hiện trong một sự kiện, mà được bồi đắp bằng những hành động âm thầm, bền bỉ và nhất quán qua nhiều năm. Đó cũng là cách một doanh nghiệp từng bước tạo nên bản sắc văn hóa của mình: không phải bằng những điều được nói ra, mà bằng những điều được lựa chọn để thực hiện.

Đầu năm 2026, khi nhiều gia đình đang chuẩn bị đón Tết, 194 hộ dân tại hai bản vùng cao của tỉnh Điện Biên lần đầu tiên được đón một mùa xuân có điện lưới quốc gia. Công trình do GELEX và các công ty thành viên đồng hành tại tỉnh Điện Biên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Ở một lĩnh vực khác, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, GELEX đã đồng hành cùng nhiều sáng kiến trong ngành y tế. Dự án tài trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Bạch Mai không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh mà còn được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize). Giải thưởng là sự ghi nhận cho một dự án cụ thể, nhưng rộng hơn, đó còn là sự ghi nhận đối với cách một doanh nghiệp lựa chọn đồng hành cùng những nhu cầu thiết thực của xã hội bằng những đóng góp dài hạn và bền vững.

Hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng những thư viện sách dành cho trẻ em tại Long An, những chương trình hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác trên khắp cả nước. Mỗi chương trình hướng đến một nhóm đối tượng khác nhau, ở những địa phương khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị: góp thêm một phần nhỏ để cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn.

Điều đặc biệt là giữa những người GELEX và những người nhận được sự hỗ trợ ấy, phần lớn chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Những người dân vùng cao không biết ai là người đã góp công sức để đưa điện về bản. Những bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cũng không biết ai là người đã góp phần mang đến những thiết bị y tế hiện đại hơn cho bệnh viện. Những em nhỏ ở Long An không biết ai đã chuẩn bị từng cuốn sách trên giá. Những gia đình sau bão lũ cũng không biết cụ thể ai đã gửi đến họ sự sẻ chia trong những ngày khó khăn nhất. Họ không biết tên nhau, nhưng vẫn được kết nối bởi một giá trị chung: tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Nhìn từ góc độ đó, những chương trình cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa của các hoạt động trách nhiệm xã hội. Chúng phản ánh cách một doanh nghiệp nhìn nhận vai trò của mình đối với xã hội. Bởi giá trị của một dự án không chỉ nằm ở công trình được hoàn thành, số lượng người được hỗ trợ hay những con số được thống kê. Điều quan trọng hơn là phía sau mỗi chương trình luôn có những con người sẵn sàng biến những điều tốt đẹp thành hiện thực. Những hành động ấy không xuất phát từ yêu cầu hay mệnh lệnh, mà từ niềm tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Có người từng nói rằng văn hóa của một tổ chức không được đo bằng những điều tổ chức ấy tuyên bố, mà bằng những điều con người lựa chọn khi không ai yêu cầu họ phải làm. Có lẽ điều đó cũng đúng với GELEX.

Doanh nghiệp không tạo ra lòng nhân ái, bởi sự tử tế vốn đã tồn tại trong mỗi con người. Nhưng một môi trường văn hóa tích cực có thể nuôi dưỡng những điều tốt đẹp ấy, có thể khuyến khích sự đồng cảm được chuyển hóa thành hành động và có thể khiến những việc làm tử tế không còn là lựa chọn của một vài cá nhân, mà trở thành giá trị được nhiều người cùng gìn giữ.

Không phải mọi doanh nghiệp đều có thể hỗ trợ kinh phí để đưa điện lưới quốc gia đến các bản làng. Không phải mọi doanh nghiệp đều có điều kiện đầu tư cho bệnh viện, xây dựng thư viện hay triển khai những chương trình cộng đồng trên quy mô lớn. Nhưng mọi doanh nghiệp đều có thể lựa chọn xây dựng một môi trường biết trân trọng sự tử tế, biết khơi dậy trách nhiệm và biết truyền cảm hứng để con người sống vì người khác nhiều hơn. Bởi khi những giá trị ấy được nuôi dưỡng đủ lâu, chúng sẽ không chỉ dừng lại ở một hoạt động hay một chiến dịch, mà sẽ tiếp tục được lan tỏa qua từng con người, từng quyết định và từng việc làm mỗi ngày.

Có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa hơn của hành trình trách nhiệm xã hội tại GELEX. Những công trình rồi sẽ hoàn thành. Những chương trình rồi sẽ khép lại. Nhưng điều còn ở lại chính là những con người đã trưởng thành hơn từ những trải nghiệm ấy, mang theo tinh thần sẻ chia để tiếp tục tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Và đó cũng là nền tảng để những điều tốt đẹp không chỉ được tạo ra một lần, mà được bền bỉ nuôi dưỡng qua từng năm tháng phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự tử tế mới chỉ là một phần của hành trình ấy. Để tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và cho đất nước, lòng nhân ái cần đi cùng năng lực. Một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi những con người trong tổ chức không ngừng học hỏi, đổi mới và trưởng thành. Bởi vậy, bên cạnh việc nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, GELEX cũng lựa chọn đầu tư lâu dài vào điều quan trọng nhất: phát triển con người và năng lực của con người.

Khi năng lực được bồi đắp trong một môi trường như vậy, giá trị tạo ra sẽ không dừng lại ở hiệu quả công việc của từng cá nhân. Nó trở thành sức mạnh chung của cả tổ chức, tạo nền tảng để GELEX không chỉ thích ứng với những thay đổi của hôm nay mà còn sẵn sàng cho những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Và cũng từ đó, một điều khác dần được nuôi dưỡng trong toàn hệ thống, không chỉ là năng lực để làm tốt hơn, mà còn là khát vọng để cùng nhau đi xa hơn.