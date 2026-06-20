NƠI NHỮNG CÂY THUỐC NAM KỂ CÂU CHUYỆN MỚI

Trong chuyến thực tế tại Công ty An Thái Hưng, chúng tôi gặp những người nông dân gắn bó với vùng dược liệu, những công nhân miệt mài bên dây chuyền sản xuất và vị doanh nhân nhiều năm theo đuổi triết lý "Nam dược trị Nam nhân". Từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt, một câu chuyện mới đang được viết nên bằng khoa học, công nghệ và khát vọng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp xanh, bền vững.

Trước khi đến nhà máy, tôi có dịp ghé thăm vùng nguyên liệu liên kết của doanh nghiệp. Trên những cánh đồng rộng hàng chục héc-ta, các loại cây dược liệu được trồng thành từng khu vực riêng biệt. Một kỹ sư nông nghiệp của công ty cho biết, mỗi loại cây đều có yêu cầu rất khắt khe về thổ nhưỡng, độ ẩm và thời điểm thu hoạch. “Muốn có nguyên liệu tốt thì phải theo sát bà con từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch. Chỉ cần một khâu làm không đúng quy trình là chất lượng dược liệu thay đổi ngay”, anh nói.

Theo chân các kỹ sư xuống đồng mới thấy công việc phía sau một túi trà nhỏ không hề đơn giản. Nhiều cán bộ kỹ thuật gần như gắn bó với đồng ruộng quanh năm. Họ không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn cùng người dân xử lý sâu bệnh, theo dõi sinh trưởng của cây trồng.

Chính từ những dự án nghiên cứu khoa học về đinh lăng, dây thìa canh, cà gai leo và nhiều loại dược liệu khác, An Thái Hưng từng bước hình thành vùng nguyên liệu hơn 100 ha tại Hưng Yên và Lâm Đồng.

Trở lại khu sản xuất, điều khiến tôi ấn tượng là sự sạch sẽ và quy củ trong từng công đoạn. Tại khu vực đóng gói, các túi trà được hàn bằng công nghệ sóng siêu âm. Theo kỹ thuật viên phụ trách dây chuyền, công nghệ này giúp sản phẩm không sử dụng keo nhiệt hay các chất kết dính hóa học. Từng lô hàng đều được kiểm tra độ ẩm, chất lượng nguyên liệu và quy trình đóng gói trước khi xuất xưởng.

Ông Huê cho biết, riêng nhà máy tại Hưng Yên hiện cung ứng khoảng 100 triệu túi trà thảo dược ra thị trường mỗi năm. “Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe. Vì thế, chúng tôi phải kiểm soát chất lượng từ gốc, từ vùng nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng”, ông nói.

Phía sau những con số hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm là hàng trăm lao động địa phương đang gắn bó với doanh nghiệp. Trong bộ đồng phục bảo hộ kín mít, chị Vũ Thị Hải, công nhân làm việc tại nhà máy đã 12 năm, vừa kiểm tra chất lượng sản phẩm vừa trò chuyện với chúng tôi. “Ngày trước tôi làm nông nghiệp theo mùa vụ, thu nhập thất thường. Từ khi vào công ty, công việc ổn định hơn, cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả hơn nhiều”, chị chia sẻ.

Trong những câu chuyện bên lề với công nhân và cán bộ công ty, chúng tôi nhiều lần nghe nhắc đến các chương trình thiện nguyện mà doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua. Từ những suất quà dành cho học sinh nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến những chuyến hỗ trợ người dân vùng thiên tai, dịch bệnh, tất cả đều được thực hiện một cách lặng lẽ. Ông Huê cho rằng, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không thể chỉ nhìn vào những con số doanh thu. “Khi doanh nghiệp lớn lên thì trách nhiệm với cộng đồng cũng phải lớn hơn”, vị giám đốc chia sẻ.

Đi cùng chúng tôi qua khu nghiên cứu và phát triển sản phẩm, ông Lê Ngọc Huê dừng lại khá lâu trước những mẫu sản phẩm được trưng bày trên kệ. Ngoài các dòng trà thảo dược mang thương hiệu riêng, ở đây còn có hàng chục sản phẩm đồ uống, ngũ cốc dinh dưỡng và thực phẩm được sản xuất cho các đối tác trong nước. Chỉ tay về phía dây chuyền sản xuất đang vận hành, ông Huê cho biết nhiều thương hiệu lớn trên thị trường hiện nay đang được sản xuất tại đây. Trong số đó có cả những đối tác lớn như Vinasoy. Điều doanh nghiệp hướng tới không chỉ là trở thành một nhà sản xuất mà còn là "người đồng hành phía sau" của các thương hiệu Việt trên hành trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Một cán bộ kỹ thuật của công ty cho biết, nhiều khách hàng tìm đến An Thái Hưng không chỉ để thuê gia công sản phẩm mà còn mong muốn được đồng hành từ những ý tưởng ban đầu. Từ việc nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu, thiết kế bao bì đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đội ngũ chuyên gia của công ty đều tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm.

Trong phòng nghiên cứu sản phẩm, trên bàn làm việc của các kỹ sư là những mẫu cà phê, sầu riêng sấy lạnh và nhiều dòng sản phẩm mới đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là một trong những hướng đi mới mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Theo ông Huê, nếu chỉ dừng lại ở trà thảo dược thì giá trị gia tăng còn hạn chế. Vì vậy từ năm 2026, An Thái Hưng bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực nông sản chế biến sâu, trong đó cà phê và sầu riêng được xác định là hai ngành hàng trọng điểm.

Tại cuộc gặp với một số đối tác đang hợp tác cùng doanh nghiệp, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi này. Một đại diện doanh nghiệp phân phối nông sản cho biết điều họ lựa chọn ở An Thái Hưng không chỉ là năng lực sản xuất mà còn là khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm. “Họ có thể cùng chúng tôi xây dựng công thức, thiết kế sản phẩm và hoàn thiện toàn bộ quy trình để đưa hàng hóa ra thị trường”, vị này nhận xét.

PGS.TS Nguyễn Thượng Dong, cố vấn khoa học của doanh nghiệp, gọi đó là mô hình “xưởng sản xuất của những ý tưởng”. Theo ông, doanh nghiệp đang chuyển từ vai trò nhà sản xuất đơn thuần sang vị thế đối tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho nhiều đơn vị khác.

Điều khiến tôi nhớ nhất sau buổi làm việc không phải là những dây chuyền hiện đại hay những kế hoạch mở rộng quy mô. Đó là câu chuyện về cây thuốc Nam mà ông Huê nhiều lần nhắc tới. Trong căn phòng nhỏ treo bức thư pháp ghi câu nói nổi tiếng của Danh y Tuệ Tĩnh “Nam dược trị Nam nhân”, vị doanh nhân chia sẻ rằng, ông luôn tin cây thuốc Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế nếu được đầu tư bài bản về khoa học và công nghệ. Khát vọng ấy đang được hiện thực hóa bằng các kế hoạch xây dựng thêm nhà máy tại Hà Tĩnh và Đồng Nai trong những năm tới.

Trước khi rời An Thái Hưng, chúng tôi dành ít phút đi dạo trong khuôn viên công ty. Những hàng cây xanh, hồ sen, khu nhà sàn truyền thống và các không gian sinh hoạt cộng đồng tạo cảm giác gần gũi hơn là một nhà máy sản xuất công nghiệp.

Một nhân viên đã gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp kể rằng sau giờ làm việc, sân thể thao, khu sinh hoạt chung hay các chương trình văn nghệ nội bộ luôn là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu. Doanh nghiệp cũng dành riêng một không gian để giới thiệu lịch sử, văn hóa dân tộc nhằm giúp người lao động hiểu hơn về những giá trị truyền thống của đất nước.