EVNNPT tập trung cao độ cho quản lý vận hành và đầu tư xây dựng lưới truyền tải

Ngày 18/9/2026, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải của EVNNPT.

Tăng cường quản lý vận hành, kiểm soát nguy cơ quá tải

Năm 2026, EVNNPT tập trung nguồn lực thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm quản lý vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, giải tỏa nguồn và nâng cao năng lực truyền tải.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo tập trung nguồn lực cho các dự án cấp bách tại buổi làm việc

Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện truyền tải đạt hơn 190 tỷ kWh, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được kiểm soát.

Lưới điện 500kV cơ bản vận hành ổn định, không có đường dây quá tải. Một số máy biến áp mang tải trên 90% định mức xuất hiện tại miền Bắc và miền Nam, trong đó có 1 máy biến áp 500kV quá tải tại miền Nam. Đối với lưới điện 220kV, một số đường dây và máy biến áp vận hành trên 90% định mức.

Miền Bắc là khu vực có mức mang tải cao. Tại miền Trung và miền Nam, lưới điện cơ bản vận hành ổn định, song vẫn xuất hiện quá tải cục bộ tại một số khu vực.

Trong cao điểm nắng nóng miền Bắc cuối tháng 5 và tháng 6/2026, cung đoạn 500kV Trung - Bắc đã gần đạt giới hạn truyền tải. Trước tình hình này, EVNNPT triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và xử lý khiếm khuyết thiết bị.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành 100% danh mục thí nghiệm định kỳ năm 2026; công tác thí nghiệm định kỳ năm 2027 đang được triển khai. Các khiếm khuyết phát hiện qua thí nghiệm được xử lý kịp thời.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung báo cáo về tiến độ các dự án truyền tải tại buổi làm việc tại buổi làm việc

EVNNPT cũng tăng cường các giải pháp bảo đảm điện cho miền Bắc, trong đó thay thế, lắp bổ sung các máy biến áp. Đồng thời, Tổng công ty đảo chuyển, thay thế một số máy cắt tại một số trạm biến áp bằng các máy cắt có dòng ngắn mạch cao hơn.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành. Việc ứng dụng UAV, camera và các công cụ số trong kiểm tra đường dây đang được các đơn vị trong EVNNPT triển khai nhằm phát hiện sớm bất thường, nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật và xử lý nguy cơ sự cố.

Đẩy nhanh đầu tư xây dựng, tháo gỡ các điểm nghẽn

Song song với nhiệm vụ quản lý vận hành, EVNNPT tập trung đẩy nhanh đầu tư xây dựng nhằm xử lý tình trạng đầy tải, quá tải, tăng cường khả năng truyền tải và đáp ứng nhu cầu phụ tải trong giai đoạn tới.

Đến ngày 17/9/2026, EVNNPT đã khởi công 19 dự án, tiêu biểu như: Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối; nâng khả năng tải đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất; Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 và đường dây 220kV Dung Quất - Dung Quất 2…

EVNNPT cũng đã hoàn thành 22 dự án, tiêu biểu như: Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối, Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình, Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành, Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối, Lắp đặt bổ sung tụ bù ngang 110kV trên lưới điện truyền tải miền Bắc năm 2026…

Theo EVNNPT, tiến độ một số dự án vẫn gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng, thủ tục đất và rừng; điều chỉnh hồ sơ do thay đổi giải pháp kỹ thuật và quy định mới; tiến độ chế tạo, cung cấp máy biến áp và thiết bị; năng lực tài chính, nhân lực của một số nhà thầu; cũng như yêu cầu phối hợp cắt điện, đấu nối và nghiệm thu đồng bộ.

EVNNPT đang phân loại các dự án theo mức độ sẵn sàng để tập trung nguồn lực. Các dự án đã đạt khối lượng thi công lớn được ưu tiên hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào vận hành; những dự án có nguy cơ chậm được rà soát đường găng, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi báo cáo về tiến độ một số dự án gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng, thủ tục đất và rừng

Tập trung cao độ cho quản lý vận hành và đầu tư xây dựng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, yêu cầu đặt ra đối với EVNNPT là phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả hai nhiệm vụ trọng tâm: quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Đối với công tác quản lý vận hành, Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNNPT tiếp tục chủ động rà soát tình hình mang tải trên toàn hệ thống, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ đầy tải, quá tải; tăng cường kiểm tra, thí nghiệm, bảo dưỡng, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị, không để phát sinh sự cố do chủ quan.

Đối với đầu tư xây dựng, EVNNPT cần tập trung nguồn lực cho các dự án cấp bách, các công trình có vai trò xử lý quá tải, tăng cường năng lực truyền tải, giải tỏa nguồn và bảo đảm cung cấp điện. Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNNPT chủ động làm việc với các địa phương để tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đất rừng. Trong quá trình triển khai, cần tăng cường phối hợp giữa các ban, đơn vị, bảo đảm các công trình được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý vận hành và đầu tư xây dựng, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện sớm nguy cơ và kiểm soát tiến độ các dự án.

Với việc tập trung đồng thời vào quản lý vận hành và đầu tư xây dựng, EVNNPT hướng tới mục tiêu bảo đảm lưới truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định, nâng cao khả năng truyền tải nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải và giải tỏa nguồn điện trong giai đoạn tới.

Xuân Tiến

Ảnh: Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo tập trung nguồn lực cho các dự án cấp bách tại buổi làm việc (File Nguyễn Anh Tuấn.jpg)

Ảnh: Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung báo cáo về tiến độ các dự án truyền tải tại buổi làm việc tại buổi làm việc (File NguyenQuangTrung.jpg)

Ảnh: Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi báo cáo về tiến độ một số dự án gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng, thủ tục đất và rừng (File HoangXuanKhoi.jpg)