Đợt rét hiện tại là cuối cùng của mùa đông xuân năm nay?

TPO - Đợt rét hiện tại dự báo kéo dài khoảng 20/4, sau đó nền nhiệt tăng nhanh, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ. Các chuyên gia đánh giá, đây có thể là đợt rét cuối cùng của mùa đông năm nay dù không khí lạnh vẫn có khả năng hoạt động trong tháng 5.

Đêm qua (17/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay (18/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày hôm nay (18/4), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 90mm. Khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ nay (18/4) đến ngày 19/4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-20 độ.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét hiện tại có thể kéo dài đến khoảng 20/4. Sau 20/4, không khí lạnh suy yếu và lệch đông. Khoảng 10 ngày sau đó, chưa ghi nhận thêm hoạt động của không khí lạnh đến nước ta. Dự báo từ 21/4, miền Bắc, miền Trung nắng trở lại, sau đó nền nhiệt tăng nhanh. Vào những ngày cuối tháng 4, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện tại miền Bắc, miền Trung.

Theo các chuyên gia, không khí lạnh vẫn có thể hoạt động sang tháng 5. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh trong tháng 5 thường ít gây ra trời rét mà chủ yếu gây mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt giảm nhẹ. Vì vậy, đây có thể là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân 2021-2022.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.