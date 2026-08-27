Độc đáo lễ “cướp cô hồn” ngày Rằm tháng Bảy

TPO - Vào Rằm tháng Bảy hằng năm, đông đảo người dân tập trung tại Đền Chỉ Thiện (xã Kim Liên, Nghệ An) để tham gia lễ “cướp cô hồn”, một sinh hoạt dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Video: Độc đáo lễ “cướp cô hồn” ngày Rằm tháng 7.

Chiều 27/8 (tức ngày Rằm tháng Bảy), khuôn viên Đền Chỉ Thiện (xã Kim Liên, Nghệ An) trở nên đông vui khi người dân địa phương và du khách tập trung tham gia lễ “cướp cô hồn”.

Theo các cụ cao niên và Tổ quản lý di tích, nghi lễ này đã được duy trì từ lâu đời, gắn với quan niệm dân gian về Rằm tháng Bảy - thời điểm xá tội vong nhân. Trước giờ hành lễ, các lễ vật như bánh kẹo, hoa quả và một số lễ vật truyền thống được chuẩn bị để dâng cúng.

Đúng 15 giờ, Ban lễ nghi tiến hành các nghi thức tâm linh theo phong tục. Sau khi phần lễ kết thúc, người dân cùng tham gia “cướp cô hồn”.

Lễ “cướp cô hồn” thu hút nhiều người ở các độ tuổi, trở thành một sinh hoạt dân gian được duy trì qua nhiều thế hệ.

Từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người cao tuổi, cả nam và nữ đều hòa vào không khí rộn ràng. Nhiều người quan niệm, việc nhận được lộc trong lễ “cướp cô hồn” mang đến may mắn, bình an và thuận lợi trong cuộc sống.

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng dân gian, sinh hoạt này còn tạo không gian gắn kết cộng đồng, thể hiện sự sẻ chia và những mong ước tốt đẹp của người dân.

Trải qua nhiều thế hệ, lễ “cướp cô hồn” tại Đền Chỉ Thiện vẫn được địa phương gìn giữ. Việc tổ chức nghi lễ được thực hiện theo hướng bảo đảm an toàn, giữ gìn nếp sống văn minh và sự tôn nghiêm của di tích, góp phần bảo tồn nét văn hóa dân gian truyền thống.

Ông Phan Văn Huế - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Liên - chia sẻ, lễ “cướp cô hồn” tại Đền Chỉ Thiện là một sinh hoạt dân gian đã tồn tại trong đời sống cộng đồng từ nhiều năm. Việc duy trì nghi lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn góp phần bảo tồn những phong tục truyền thống của địa phương.

Người dân quan niệm, việc nhận được lộc trong lễ “cướp cô hồn” mang đến may mắn, bình an và thuận lợi trong cuộc sống.

Theo ông Huế, trong quá trình tổ chức, địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân tham gia với tinh thần vui tươi, văn minh, an toàn; đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích, không để các hoạt động tín ngưỡng bị biến tướng hoặc gây mất trật tự.

“Đây là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điều quan trọng là bảo tồn những giá trị phù hợp, đồng thời tổ chức lễ hội an toàn, văn minh, để nét đẹp truyền thống tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ”, ông Huế cho hay.