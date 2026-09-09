Đảo Ngọc - Miền đất của những trải nghiệm mang tầm vóc điểm đến quốc tế

Giữa địa thế vừa hùng vĩ, vừa nên thơ nơi núi Hải Vân gặp biển lớn, Đảo Ngọc được định hình như một tâm điểm vui chơi, giải trí và du lịch của Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng). Đây không chỉ là một miền đất giàu sắc màu với thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống lễ hội cùng hội tụ, mà còn là một chốn an cư ngập tràn trải nghiệm tầm vóc quốc tế cho cộng đồng tinh hoa.

Đảo Ngọc ôm trọn vịnh biển, kết nối công viên, phố đi bộ ven biển và các công trình biểu tượng.

Tâm điểm trải nghiệm mới bên vịnh Nam Chơn

Tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu cấu trúc cảnh quan hiếm có với vịnh, biển, núi và suối cùng hiện diện. Trong bốn khu của đại đô thị, Đảo Ngọc rộng 138,8 ha mang vai trò đặc biệt: đón dòng khách, tạo sức sống và mở ra chuỗi trải nghiệm tầm vóc quốc tế từ ngày đến đêm.

Trên nền sinh thái hiếm có, quy hoạch Đảo Ngọc lấy cảm hứng từ “bờ biển ngọc lục bảo” Costa Smeralda (Ý). Cảm hứng đó được chuyển dịch thành những tuyến phố ven biển, quảng trường và không gian lễ hội mang sắc màu Địa Trung Hải, song vẫn giữ trọn bản sắc của cảnh quan và lịch sử vùng đất Hải Vân.

Tâm điểm của khu là hệ sinh thái điểm đến quy mô lớn. VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân trên diện tích 225 ha mang đến không gian vận động khám phá, thể thao mạo hiểm và Kids World dành cho gia đình.

Cùng với đó là khách sạn biểu tượng Vinpearl LegendLux 6 sao, công viên Bách thảo 8 ha, phố đi bộ ven biển Emerald Boulevard dài 1,3 km, công viên Đảo Ngọc và công viên Nắng Biển. Mỗi công trình đảm nhiệm một lớp trải nghiệm, từ phiêu lưu, nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn đến mua sắm và giao lưu.

Từ Đảo Ngọc, hệ thống kết nối của toàn đại đô thị cho phép cư dân tiếp cận và hòa mình vào nhiều miền trải nghiệm khác nhau, từ nhịp sống thường nhật sôi động tại Bạch Vân, không gian nghỉ dưỡng trên triền núi ở Vịnh Mây đến hệ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Tinh Vân. Cấu trúc bốn khu bốn chức năng giúp Đảo Ngọc vừa có bản sắc riêng, vừa giữ vai trò điểm hẹn chung - nơi các dòng trải nghiệm, giao lưu và dịch vụ có điều kiện gặp nhau.

Lợi thế kết nối vùng cũng mở rộng phạm vi tiếp cận của Đảo Ngọc. Vinhomes Hải Vân Bay cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10-15 phút, sân bay quốc tế khoảng 20 phút và nằm trong hành trình di sản, du lịch miền Trung, gồm Huế - Đà Nẵng - Hội An. Vị trí này tạo thuận lợi để Đảo Ngọc đón cả nhu cầu vui chơi trong ngày lẫn lưu trú dài hạn.

Với một điểm đến quy mô lớn, sức hút bền vững thường đến từ khả năng làm mới lịch trải nghiệm. Không gian lễ hội, phố đi bộ, cảnh quan bốn mùa và các hoạt động gia đình tại Đảo Ngọc có thể tạo nhiều lý do để du khách quay lại, thay vì phụ thuộc vào một thời điểm cao điểm. Nhịp hoạt động liên tục cũng là nền tảng để các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và lưu trú phát triển theo dòng khách thực tế.

Không gian trải nghiệm tại Đảo Ngọc được quy hoạch phục vụ cả cư dân và du khách qua nhiều thời điểm trong ngày.

Sức sống điểm đến bồi đắp giá trị an cư

Giá trị của Đảo Ngọc còn nằm ở cách kết nối tương lai với ký ức địa phương. Việc phục dựng Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng - những di tích hơn 200 năm tuổi - giúp hành trình tại đây không chỉ có giải trí hiện đại mà còn chạm tới dấu ấn giữ nước của cha ông. Khi những câu chuyện lịch sử đứng cạnh cảnh quan biển, núi và các công trình mới, Đảo Ngọc có cơ hội trở thành một điểm dừng chân giàu chiều sâu trong hành trình di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Đối với cư dân, khoảng cách từ nhà đến nơi vui chơi được rút ngắn, nhưng trải nghiệm sống vẫn cần sự cân bằng. Vì vậy, các công viên nội khu, khoảng xanh và tuyến đi bộ đóng vai trò chuyển tiếp giữa không khí sôi động của điểm đến với đời sống riêng. Quy hoạch này giúp phân khu phục vụ đồng thời hai nhóm nhu cầu: trải nghiệm của du khách và chất lượng sống lâu dài của cộng đồng cư dân.

Công viên Đảo Ngọc giúp trẻ có thêm nhiều trải nghiệm giữa thiên nhiên

Đảo Ngọc vì thế không đơn thuần được định vị bằng số lượng công trình hay độ phong phú của tiện ích, mà bằng khả năng biến thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống hiện đại thành một hệ trải nghiệm có sức sống dài hạn. Khi du khách có thêm một điểm đến để khám phá, cư dân có thêm một không gian sống giàu trải nghiệm, còn Đà Nẵng có thêm một cực tăng trưởng du lịch ở cửa ngõ Tây Bắc, giá trị của Đảo Ngọc vượt ra ngoài phạm vi một khu ở.

Đó cũng là nền tảng để Đảo Ngọc hướng tới vai trò một điểm hẹn mới của miền Trung, nơi mỗi lần ghé đến đều có thể mở ra một câu chuyện khác, và mỗi ngày sống đều mang dáng dấp của một kỳ nghỉ.