Xã hội

Google News

Đặc khu Lý Sơn bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện nay tại đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh.

Chiều 6/11, tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, có lúc đạt cấp 9. Sóng biển liên tục dâng cao, bọt tung trắng xóa vào bờ kè và khu vực cảng.

194a7644b1383d666429.jpg
Hiện nay trên địa bàn đặc khu Lý Sơn đã có gió giật mạnh.

Mưa to, gió lớn, người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài đường.

Lực lượng biên phòng, công an, quân sự và chính quyền đặc khu đang túc trực 100% quân số, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở. Đồng thời đã hoàn thành việc triển khai công tác di dời 130 hộ dân ở vùng ven biển nguy hiểm, nhà không kiên cố đến đến nơi an toàn.

Tại khu neo trú tàu thuyền An Hải, hàng trăm tàu cá của ngư dân đã được neo đậu an toàn. Hiện, chính quyền đặc khu tiếp tục phát cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ở trên tàu thuyền và lồng bè nuôi thủy sản; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

c8010752fa2e76702f3f.jpg
490702667541979605-2.jpg
a3412c1bd1675d390476.jpg
490702667541979605-1.jpg
Lực lượng BĐBP giúp người dân Lý Sơn chằng chống nhà cửa.

Hiện tại, mưa và gió vẫn tiếp tục gia tăng, toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của đặc khu đang được kích hoạt ở mức cao nhất để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của bão số 13.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, địa phương đã di dời các hộ gia đình nhà có nguy cơ bị sập đổ đến xen kẽ ở chung với các gia đình có nhà kiên cố và đến nơi tránh trú an toàn. Bố trí các lực lượng chức năng, cũng như các điều kiện lo ăn ở, hậu cần phục vụ cho người dân.

Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết tập trung ứng phó bão

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 13, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó bão.

Theo đó, yêu cầu nắm chắc tình hình, diễn biến của cơn bão để chủ động chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét... nơi dễ bị cô lập, chia cắt.

4291096393313293132.jpg
Sơ tán người dân ở vùng trũng thấp, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị chưa cần thiết trong thời gian cơn bão tác động đến tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó; Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại địa bàn phụ trách, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức, kỹ năng ứng phó với bão, hướng dẫn nhân dân di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động phòng, chống bão.

Nguyễn Ngọc
#Ứng phó bão số 13 #Di dời dân ven biển #Dự báo thời tiết khắc nghiệt #Chống sạt lở đất và lũ lụt #Tuyên truyền phòng chống thiên tai #Công tác cứu hộ #cứu nạn #Chính quyền và lực lượng chức năng #An toàn tàu thuyền và ngư dân #Tác động của bão đến Quảng Ngãi #Chuẩn bị ứng phó thiên tai

