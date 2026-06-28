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CONGB 'đứng hình' trước màn 'thả thính' của fan tại Concert 'Thanh xuân'

Lê Vượng

SVO - Trình diễn những bản hit đình đám, CONGB không chỉ mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc mà còn tạo nên khoảnh khắc giao lưu vô cùng đáng nhớ tại Concert 'Thanh xuân'. Sự chuyên nghiệp từ lúc tổng duyệt đến sự hết mình trên sân khấu đã giúp giọng ca Gen Z ghi điểm tuyệt đối trong mắt hàng vạn khán giả.

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CONGB tại buổi soundcheck Concert 'Thanh xuân', sáng 27/6.

Ngay từ sáng ngày 27/6, CONGB đã có mặt tại khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình để tiến hành tổng duyệt (soundcheck). Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nụ cười thân thiện và sự quan tâm chu đáo dành cho những người hâm mộ không ngại nắng nóng đến từ sớm đã cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu của nam ca sĩ trước thềm sự kiện lớn.

Bước lên sân khấu chính thức, CONGB ngay lập tức khuấy động bầu không khí với ca khúc Nhớ em 8 lầnNgôi sao hy vọng. Đặc biệt, khoảnh khắc những nốt nhạc intro của Nhớ em 8 lần vang lên, cả khán đài như vỡ òa. Hàng vạn khán giả đã cùng đồng thanh hòa giọng, thắp sáng sân khấu bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

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CONGB đã có màn trình diễn "rực lửa thanh xuân" tại Concert.

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ FC Unicong, CONGB trình diễn vô cùng thăng hoa. Biển fanchant rực rỡ từ "nhà Kỳ Lân" đã tiếp thêm nguồn năng lượng khổng lồ cho giọng ca Gen Z cháy hết mình trên sân khấu lớn.

Điểm nhấn thú vị nhất trong phần biểu diễn là khi CONGB bước xuống tận khu vực fanzone để giao lưu gần gũi hơn với khán giả. Nam ca sĩ đã phải "đứng hình mất 5 giây" trước màn đối đáp vô cùng ngọt ngào từ người hâm mộ. Cụ thể, khi CONGB đặt câu hỏi: "Thanh xuân của bạn là gì?", một khán giả trẻ đã dõng dạc đáp lời: "Thanh xuân là có anh!".

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Lời khẳng định ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn tình cảm ấy cũng chính là tiếng lòng mà những người hâm mộ muốn gửi gắm đến CONGB sau chặng đường dài đồng hành. Cùng với dàn nghệ sĩ đình đám, sự xuất hiện đầy sức hút của CONGB đã góp phần làm nên một đêm Concert 'Thanh xuân' bùng nổ, thành công rực rỡ.

Lê Vượng
#CONGB #Concert Thanh xuân #CONGB thả thính

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