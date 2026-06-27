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Sống trẻ

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Từ thế hệ đi trước đến Gen Z cùng hội tụ tại Concert 'Thanh xuân', chia sẻ khát vọng cống hiến

Lê Vượng

SVO - Tối 27/6, Concert 'Thanh xuân' chính thức sáng đèn tại Trường đua F1, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 khán giả. Không chỉ là một đại tiệc âm nhạc hoành tráng, sự kiện còn trở thành điểm hẹn văn hóa rực rỡ, khi quy tụ nhiều thế hệ, từ các thầy cô giáo, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến đông đảo người trẻ, cùng nhau làm nên một bức tranh thanh xuân đầy sức sống.

Hòa mình vào dòng người đổ về sân vận động, cô Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình không giấu được sự xúc động trước sức nóng của chương trình. “Có mặt tại đây hôm nay, tôi cảm nhận rất rõ quy mô hoành tráng, sức sống, sự nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả, đây dường như không chỉ là không gian dành riêng cho giới trẻ, mà còn là nơi nhiều thế hệ có thể gặp nhau, cùng chia sẻ những giá trị đẹp của thanh xuân”, cô Hà chia sẻ.

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Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình cùng con gái tham dự concert 'Thanh xuân'.

Cô Hà cũng kỳ vọng, đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần mà còn là một hành trình truyền cảm hứng: "Mong rằng, mỗi bạn trẻ khi ra về sẽ mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và phụng sự Tổ quốc, dám theo đuổi ước mơ. Với tôi, có lẽ đó cũng chính là một trong những thông điệp đẹp đẽ của Concert Thanh xuân".

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Chị Khánh Trà có mặt tại Concert từ sớm, mong chờ các tiết mục rực lửa "Đoàn" tại đêm nhạc.

Cùng chung sự choáng ngợp trước quy mô sự kiện, chị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Đại học Phenikaa đánh giá bầu không khí hiện tại vô cùng sôi động và sục sôi khí thế. Theo chị Trà, việc hàng chục nghìn bạn trẻ có mặt từ sớm với sự háo hức đã minh chứng Concert Thanh xuân thực sự là nơi kết nối tuổi trẻ bằng âm nhạc và những giá trị tích cực.

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Linh Nhi bất ngờ với quy mô sân khấu Concert 'Thanh xuân'.

Đến với đêm nhạc, hàng nghìn sinh viên Phenikaa mang theo thông điệp về một thế hệ năng động, sáng tạo và bản lĩnh. Là một trong số đó, Nguyễn Linh Nhi (năm thứ nhất, Đại học Phenikaa) hào hứng: "Dù chưa đến giờ bắt đầu chương trình nhưng mình đã cảm nhận được nguồn năng lượng bùng cháy, sự nhiệt tình và niềm vui lan tỏa từ mọi người xung quanh. Mình rất vui khi được hòa mình vào không khí của Concert".

Hòa chung nhịp đập, anh Vũ Văn Quyền - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn lan tỏa hình ảnh những người trẻ bản lĩnh.

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Anh Vũ Văn Quyền - Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội sẵn sàng "hết mình" với các màn trình diễn của 12 nghệ sĩ.

“Tuổi trẻ hãy dám ước mơ, dám hành động và cống hiến vì cộng đồng. Tôi mong, các tiết mục tối nay sẽ truyền tải được câu chuyện về khát vọng và tinh thần cống hiến đó. Hy vọng, mỗi bạn sinh viên sẽ mang về không chỉ những cảm xúc đẹp mà còn thêm động lực để học tập, rèn luyện và viết tiếp hành trình thanh xuân ý nghĩa của mình”, anh Quyền chia sẻ.

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Chị Hoàng Thị Quỳnh Ngân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương mong chờ được hoà mình vào không khí sôi động của tuổi trẻ tại Concert 'Thanh xuân'.

Không chỉ thu hút các trường trên địa bàn Thủ đô, sự kiện còn đón nhận sự tham gia nhiệt tình từ các tỉnh lân cận. Từ Hải Dương lên Hà Nội, chị Hoàng Thị Quỳnh Ngân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương gửi gắm lời tri ân đến Ban tổ chức: “Tôi rất trân trọng khi Báo Tiền Phong đã tạo nên một chương trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, kết hợp giữa nghệ thuật, cảm xúc và những thông điệp tích cực. Tôi tin rằng, sau chương trình hôm nay, mỗi bạn trẻ sẽ mang về cho mình không chỉ những kỷ niệm đẹp mà còn là nguồn năng lượng mới để dám ước mơ, dám hành động và sống một tuổi trẻ có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với đất nước”.

Lê Vượng
#Sự kiện âm nhạc và văn hóa tuổi trẻ #Khát vọng cống hiến và truyền cảm hứng #Kết nối các thế hệ trẻ và giáo dục #Tinh thần năng động #sáng tạo của sinh viên #Ý nghĩa xã hội của các hoạt động tuổi trẻ

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