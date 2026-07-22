Công viên gần 190 tỷ đồng ở Hà Nội: Hồ điều hòa đổi màu, mùi hôi bủa vây

TPO - Từng là điểm nhấn cảnh quan của Công viên Ngọc Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội), hồ nước nay phủ màu đen, rác thải nổi kín mặt, mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực.