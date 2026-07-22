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Nhịp sống Thủ đô

Công viên gần 190 tỷ đồng ở Hà Nội: Hồ điều hòa đổi màu, mùi hôi bủa vây

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Từng là điểm nhấn cảnh quan của Công viên Ngọc Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội), hồ nước nay phủ màu đen, rác thải nổi kín mặt, mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực.

Nước đen, mùi hôi bủa vây hồ Công viên Ngọc Thụy.
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Công viên Ngọc Thụy được đầu tư gần 190 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 7ha và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2023. Đây từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về cảnh quan đô thị, không gian xanh và địa điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân.
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Thời gian gần đây, hồ điều hòa tại Công viên Ngọc Thụy xuất hiện tình trạng nước đổi màu, rác thải và rong tảo tích tụ trên mặt hồ. Tình trạng này ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và trải nghiệm của người dân khi đến công viên.
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Nhiều khu vực mặt hồ xuất hiện các mảng nổi màu đen và xanh rêu. Theo ghi nhận, mùi khó chịu xuất hiện rõ hơn vào sáng sớm và chiều muộn, ảnh hưởng đến không gian công viên.
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Một số vị trí ghi nhận tình trạng nước tù đọng, rác thải và bùn lắng tích tụ. Vào những ngày nắng nóng, nhiều người dân cho biết mùi từ hồ trở nên rõ hơn khi đi bộ hoặc tập thể dục quanh khu vực.
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Anh Minh cho biết trước đây anh thường xuyên đến Công viên Ngọc Thụy chạy bộ vì không gian rộng và thoáng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mùi phát sinh từ hồ khiến anh phải đeo khẩu trang khi tập luyện để hạn chế cảm giác khó chịu﻿.
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Anh Trung cho biết gia đình thường đưa con đến Công viên Ngọc Thụy vui chơi vào cuối tuần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình chủ yếu lựa chọn những khu vực cách xa hồ do xuất hiện mùi khó chịu tại một số vị trí ven mặt nước.
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Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý nhằm cải thiện chất lượng nước, bảo đảm cảnh quan và môi trường tại Công viên Ngọc Thụy.
Trọng Tài Trọng Tài
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