Công viên gần 190 tỷ đồng ở Hà Nội: Hồ điều hòa đổi màu, mùi hôi bủa vây

TPO - Từng là điểm nhấn cảnh quan của Công viên Ngọc Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội), hồ nước nay phủ màu đen, rác thải nổi kín mặt, mùi hôi bốc lên nồng nặc, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực.
Thời gian gần đây, hồ điều hòa tại Công viên Ngọc Thụy xuất hiện tình trạng nước đổi màu, rác thải và rong tảo tích tụ trên mặt hồ. Tình trạng này ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và trải nghiệm của người dân khi đến công viên.
Một số vị trí ghi nhận tình trạng nước tù đọng, rác thải và bùn lắng tích tụ. Vào những ngày nắng nóng, nhiều người dân cho biết mùi từ hồ trở nên rõ hơn khi đi bộ hoặc tập thể dục quanh khu vực.
Anh Trung cho biết gia đình thường đưa con đến Công viên Ngọc Thụy vui chơi vào cuối tuần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình chủ yếu lựa chọn những khu vực cách xa hồ do xuất hiện mùi khó chịu tại một số vị trí ven mặt nước.