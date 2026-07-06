Công thức vàng trước giờ chốt nguyện vọng đại học

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BÁO TIỀN PHONG

TPO - Báo Tiền Phong tổ chức livestream “Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026” với sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục và thủ khoa. Chương trình tập trung giải đáp những băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn trường, đặc biệt với nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng, đồng thời đưa ra nhiều lời khuyên giúp học sinh và phụ huynh có định hướng rõ ràng hơn trước kỳ xét tuyển đại học 2026.

Chuyên gia tham dự chương trình:

- TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó HT Trường ĐH Cửu Long

- TS Trần Thế Sao - Giám đốc chương trình Tài chính Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing

- Vũ Thị Ngọc Ánh - Điểm 10 môn Toán, Thủ khoa khối A00 Trường THPT Trần Hưng Đạo với 27,75đ.

Host: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

report Chuyên gia và nữ sinh 10 điểm môn Toán 'mở khóa chọn trường'
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Chiều 6/7, chuỗi livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026 tiếp tục với chủ đề Định hướng khối ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng, với sư tham gia của Vũ Thị Ngọc Ánh - thủ khoa khối A00 của Trường THPT Trần Hưng Đạo tỉnh Lâm Đồng với điểm 10 môn Toán, cùng các chuyên gia tuyển sinh đến từ Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Mở TPHCM và Trường Đại học Tài chính - Marketing.
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Dàn khách mời có Tiến sĩ Trần Thế Sao - Giám đốc chương trình Tài chính Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing.
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Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó HT Trường ĐH Cửu Long cũng đồng hành với chương trình.
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Hoa hậu Việt Nam 2024 tiếp tục đảm nhận vai trò MC, điều phối livestream.
report Gặp gỡ nữ sinh Lâm Đồng đạt điểm 10 môn Toán THPT 2026

Chiều 6/7, Báo Tiền Phong tổ chức livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026. Chương trình diễn ra từ 14h đến 16h, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phụ huynh và người theo dõi lĩnh vực tuyển sinh - hướng nghiệp.

Chương trình tập trung vào chủ đề định hướng chọn ngành, đặc biệt trong nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng. Đây là các lĩnh vực có sức hút lớn nhưng cũng khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi lựa chọn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đề cập đến những băn khoăn phổ biến của học sinh như sự khác biệt giữa các ngành học, áp lực lựa chọn theo định hướng gia đình, mức độ cạnh tranh nghề nghiệp cũng như vấn đề học phí và cơ hội học bổng.

Trong phần giao lưu, các chuyên gia sẽ đưa ra nhiều lời khuyên về cách xây dựng tiêu chí chọn ngành, trong đó nhấn mạnh bốn yếu tố cốt lõi: hiểu bản thân, hiểu ngành, hiểu trường và hiểu bối cảnh thị trường lao động.

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BÁO TIỀN PHONG
#Học sinh đạt điểm cao môn Toán #Chọn trường đại học 2026 #Chương trình livestream hướng nghiệp #Thông tin tuyển sinh và đề thi #Sự kiện báo Tiền Phong

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