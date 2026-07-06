Công thức vàng trước giờ chốt nguyện vọng đại học

report Gặp gỡ nữ sinh Lâm Đồng đạt điểm 10 môn Toán THPT 2026

Chiều 6/7, Báo Tiền Phong tổ chức livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026. Chương trình diễn ra từ 14h đến 16h, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, phụ huynh và người theo dõi lĩnh vực tuyển sinh - hướng nghiệp.

Chương trình tập trung vào chủ đề định hướng chọn ngành, đặc biệt trong nhóm ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng. Đây là các lĩnh vực có sức hút lớn nhưng cũng khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi lựa chọn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đề cập đến những băn khoăn phổ biến của học sinh như sự khác biệt giữa các ngành học, áp lực lựa chọn theo định hướng gia đình, mức độ cạnh tranh nghề nghiệp cũng như vấn đề học phí và cơ hội học bổng.

Trong phần giao lưu, các chuyên gia sẽ đưa ra nhiều lời khuyên về cách xây dựng tiêu chí chọn ngành, trong đó nhấn mạnh bốn yếu tố cốt lõi: hiểu bản thân, hiểu ngành, hiểu trường và hiểu bối cảnh thị trường lao động.