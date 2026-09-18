Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu chúc mừng các cán bộ nhận quyết định. Ảnh: TTXVN.



Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đinh Hữu Thành, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông Thành từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Quảng Bình (cũ): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ tháng 3/2023, ông giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quyết định, ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông Dũng trải qua nhiều vị trí công tác ở Ban Nội chính Trung ương: Phó Vụ trưởng Vụ phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Thư ký Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực và Thư ký, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 2/2023, ông giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo quyết định, ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Mạnh Linh, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng giữ nhiều chức vụ: Thư ký Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 12/2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo quyết định, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng là Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ. Sau đó, ông có nhiều năm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (9/2014 – 2/2026). Từ tháng 2/2026, ông làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1970, quê quán TP Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông Phương có quá trình công tác và trưởng thành ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, nay là TP Huế, từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hương Trà; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; rồi Chủ tịch UBND TP Huế; Bí thư Thành ủy Huế. Từ tháng 10/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại hội nghị cũng công bố quyết định ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.



Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.