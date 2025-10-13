Tuyên dương 10 Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025 Cầu thủ Quế Ngọc Hải tặng vợ món quà đặc biệt

TPO - Trong số 10 "tổ ấm" được tuyên dương "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2025 có gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải - Dương Thị Thùy Phương; gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang; gia đình Lâm A Hà - Vàng Thị Thông xuất hiện trên show truyền hình thực tế "Gia đình Haha"... Tại chương trình, cùng với các gia đình khác, vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải trao tặng nhau quà tặng đặc biệt.

Tối 12/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Lễ tuyên dương “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà – Viết hành trình yêu thương”.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Nhận thức giá trị gia đình đến dựng xây đất nước

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc được triển khai từ năm 2020 đến nay với mong muốn lan tỏa những thông điệp về xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc; để các bạn thanh niên nhận thức đúng đắn về một gia đình, gia đình truyền thống của Việt Nam; để mỗi một gia đình xây dựng cuộc sống hạnh phúc trên nền tảng gia đình hạnh phúc.

Anh Quy nhấn mạnh, Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên, trang bị những kỹ năng cần thiết làm cha mẹ; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên và các gia đình trẻ trong lập thân, lập nghiệp, làm kinh tế, nuôi dạy con cái.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

“T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong muốn bản thân mỗi bạn trẻ hãy tự ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, với bố mẹ, vợ chồng, con cái, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng. Đồng thời mong muốn các bạn trẻ khi kết hôn nhận thức rõ giá trị của một gia đình hạnh phúc để từ đó xây dựng một đất nước phồn vinh và hạnh phúc”, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Quy cho biết, 10 gia đình trẻ tiêu biểu đến từ những vùng miền khác nhau, có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, có những quan điểm sống khác nhau. Nhưng họ đều có chung quan điểm trong xây dựng gia đình hạnh phúc là sự tin tưởng, tôn trọng, yêu thương, bình đẳng, sẻ chia, đồng lòng. Họ đều bắt tay xây dựng gia đình nhỏ của mình, cùng nhau trải qua những khó khăn, cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn gia đình để rồi vững vàng nắm tay nhau cùng tiếp tục hành trình phía trước.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải trao tặng vợ Dương Thị Thùy Phương món quà yêu thương. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Các thành viên gia đình anh Lâm A Hà trao nhau những món quà yêu thương. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Nhiều gia đình nổi tiếng

Các gia đình được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, biên tập viên, dẫn chương trình truyền hình, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng và nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Trong đó, có gia đình cầu thủ bóng đá Quế Ngọc Hải, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang được biết đến với chương trình “Việc tử tế”, “Cặp lá yêu thương”, “Việt Nam Vui khỏe”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Giám đốc chi nhánh Miền Bắc PNJ Phạm Thùy Dung trao Bằng khen và biểu trưng cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo và Trần Thị Kim Lĩnh﻿. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen tặng vợ chồng MC Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang.

Tại lễ tuyên dương, 10 gia đình trẻ được vinh danh đã được nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của Chương trình và và Bộ sản phẩm đến từ bộ sưu tập Family Infinity của PNJ - Biểu tượng yêu thương vô hạn của tình thân.

Đặc biệt, chương trình mang đến đêm nhạc “Viết hành trình yêu thương” và những màn biểu diễn bùng nổ có sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Ban Tổ chức và các gia đình trẻ được tuyên dương trong chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải