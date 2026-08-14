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Bộ GD&ĐT lấy ý kiến tổ chức thi 2 môn vào lớp 10

Hà Linh​

TPO - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến chuyên gia, nhà giáo ở một số địa phương về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hai môn Ngữ văn và Toán, giảm một môn thi so với hiện nay.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến một số địa phương cho Dự thảo Thông tư thay thế Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, thí sinh sẽ thi hai môn Toán và Ngữ văn.

Được biết, 3 địa phương được lấy ý kiến lần này gồm: Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Về tuyển sinh lớp 10, Bộ GD&ĐT đưa ra 3 phương án gồm: thi tuyển, xét tuyển và kết hợp.

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Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về việc giảm môn thi vào lớp 10 THPT.

Nếu thi tuyển, học sinh sẽ thực hiện bài thi Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút.

Nếu được ban hành, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý so với quy định đang áp dụng là kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Đối với thi tuyển, học sinh hiện đang thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn. Tuy nhiên, môn thi thứ ba không được chọn thi liên tiếp quá 3 năm.

Những năm qua, đa số các tỉnh, thành phố đều chọn môn thi thứ ba là ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, một số địa phương chọn xét tuyển học bạ hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Như vậy, dự thảo của Bộ GD&ĐT là bỏ môn thi hoặc bài thi thứ ba, thống nhất hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ GD&ĐT, đây mới là dự thảo đang được lấy ý kiến chuyên gia ở một số địa phương.

Hà Linh​
#Thi lớp 10 #Thi tuyển lớp 10 #Phương án thi 10

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