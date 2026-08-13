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Kinh tế

7 tháng, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa xuất khẩu đạt hơn 1 triệu USD

P.V

Chiều 12-8, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa) xuất khẩu thành công lô hàng gồm 2 container 40 feet sản phẩm nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa trị giá hơn 100.000 USD sang thị trường Trung Quốc, đóng góp cho kết quả Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hoà đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1 triệu USD.

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Đây là lô hàng thứ 6 tính từ đầu năm 2026 đến nay của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Lô hàng được xuất khẩu chính ngạch cho Công ty Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế Việt Phi, tại TP. Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sản phẩm được sản xuất, kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất khẩu. Trong 7 tháng năm 2026, tình hình xuất khẩu của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa liên tục ghi nhận những điểm sáng. Nhiều lô hàng giá trị cao đã xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Lào và Malaysia. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt hơn 1 triệu USD.

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Trong đó, thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu; 50% đơn hàng còn lại đưa vào các thị trường khác gồm: Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc)... Việc duy trì các đơn hàng tại thị trường Trung Quốc và các nước không chỉ góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường hợp tác quốc tế mà còn nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu yến sào Khánh Hòa trên thị trường quốc tế. Qua đó khẳng định sự tin tưởng của đối tác quốc tế đối với chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu và năng lực sản xuất, cung ứng của thương hiệu Sanest, Sanvinest Khánh Hòa.

P.V
#Yến sào Khánh Hòa #xuất khẩu #Thị trường quốc tế #Kim ngạch #Nước yến

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