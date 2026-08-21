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Tuyến đại lộ 20.000 tỷ đồng dài 75 km tại Huế được đầu tư thế nào?

Ngọc Văn

TPO - Tuyến đại lộ Bắc - Nam phía đông dài khoảng 75 km, gồm 6 làn xe với tổng vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng, vừa được HĐND TP. Huế bổ sung vào danh mục các dự án hạ tầng giao thông triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

HĐND TP. Huế vừa thông qua việc bổ sung dự án Đại lộ Bắc - Nam phía đông vào danh mục các dự án đầu tư theo phương thức PPP.

Theo quy hoạch, tuyến đại lộ có chiều dài khoảng 75 km, quy mô 6 làn xe, được xây dựng song song với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn TP. Huế. Điểm đầu tuyến kết nối với tỉnh lộ 9 tại Khu công nghiệp Phong Điền (phường Phong Điền), điểm cuối nối với trục chính Khu đô thị Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

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Tuyến đại lộ có điểm đầu kết nối với Tỉnh lộ 9 tại Khu công nghiệp Phong Điền (phường Phong Điền).

Trong quá trình nghiên cứu, thành phố dự kiến bổ sung đoạn tuyến dài khoảng 20 km từ khu vực La Sơn, vượt đầm phá Cầu Hai theo hướng Tỉnh lộ 14A để tăng khả năng kết nối với Khu đô thị Chân Mây.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP. Tuyến đường đi qua nhiều địa phương theo trục từ phía bắc đến phía nam TP. Huế, kết nối các khu công nghiệp, ga đường sắt tốc độ cao, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và cảng biển Chân Mây.

Theo UBND TP. Huế, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, khai thác tiềm năng khu vực đầm phá, phục vụ phát triển công nghiệp, logistics và ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Đây là dự án thứ 7 được TP. Huế đưa vào danh mục đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức PPP, sau khi HĐND thành phố trước đó đã thông qua 6 dự án giao thông trọng điểm khác.

Sáu dự án còn lại trong danh mục PPP gồm: tuyến đường từ khu B - An Vân Dương đến xã Phú Vang; đường La Sơn - Vinh Hà - Giang Hải, gồm cầu Hà Trung; tuyến nối đường Hồ Quý Ly với đường tỉnh 2, gồm cầu Phú Hậu - Tiên Nộn; tuyến kết nối Quảng Điền - Kim Trà; đê chắn sóng phía Tây cảng Chân Mây - giai đoạn 1; tuyến kết nối Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan.

Ngọc Văn
#đại lộ Bắc Nam #dự án PPP #giao thông Huế #hạ tầng chiến lược #vốn 20.000 tỷ #đường sắt tốc độ cao #Chân Mây Lăng Cô

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