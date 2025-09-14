Từ fashionista đến nghệ sĩ giải trí đa năng, Châu Bùi có cú chuyển mình ấn tượng sau concert 'Em xinh say hi'

SVO - Gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt - Châu Bùi đã chính thức ra mắt trên sân khấu ca nhạc tại concert 'Em xinh say hi'. Lần đầu biểu diễn trước công chúng, cô khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện khả năng đa dạng trên sân khấu, từ hát, rap, nhảy đến kỹ năng làm chủ sân khấu qua 7 tiết mục với nhiều sắc thái khác nhau.

Đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của Châu Bùi, cũng là lần đầu cô xuất hiện trên sân khấu với vai trò nghệ sĩ biểu diễn. Châu Bùi lần lượt trình diễn các tiết mục với nhiều phong cách khác nhau trên cùng một đêm ca nhạc.

Sự nỗ lực này không chỉ thể hiện quyết tâm chinh phục lĩnh vực mới, mà còn khẳng định khả năng "biến hóa" và tiềm năng phát triển của cô trên sân khấu. Trong concert Em xinh say hi, Châu Bùi lần lượt mang đến bảy tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện khả năng biến hóa đa dạng, từ sâu lắng đến bùng nổ.

Mở màn với Việt Nam hơn từng ngày, Châu Bùi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Đây là lựa chọn khởi đầu giàu ý nghĩa, mang đến không khí trang trọng và gần gũi, đồng thời khắc họa một hình ảnh nữ tính, dịu dàng của cô.

Ngay sau đó, Châu Bùi nhanh chóng chuyển sang nhịp điệu sôi động với AAA, Run. Châu Bùi cho thấy khả năng làm chủ nhịp điệu cùng thần thái cuốn hút, khiến khán giả bị lôi cuốn vào màn trình diễn.

Trong Cứ đổ tại cơn mưa, cô lựa chọn phong cách tối giản, gần như đứng yên trên sân khấu và tập trung toàn bộ vào giọng hát. Những đoạn cao trào lên nốt cao được xử lý trọn vẹn, mang lại cảm xúc lắng đọng và nhận về sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Với So đậm, Châu Bùi tiếp tục khai phá hình ảnh trưởng thành, quyến rũ. Ở ca khúc Không đau nữa rồi, nữ nghệ sĩ bất ngờ chuyển sang ballad. Chất giọng trong trẻo, truyền cảm giúp cô chạm tới cảm xúc người nghe.

Khép lại phần trình diễn cá nhân, Châu Bùi xuất hiện cùng 29 nghệ sĩ trong The real aura - ca khúc chủ đề của Em xinh say hi. Dù đứng giữa đội hình đông đảo với nhiều giọng hát mạnh mẽ, cô vẫn giữ vững thần thái riêng, nổi bật với phong cách tự tin và bản lĩnh, thể hiện trọn vẹn tinh thần “aura” ngay trên sân khấu lớn.

Lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn, ít ai nghĩ một fashionista có thể trình diễn nhiều màu săc đa dạng như thế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng phong thái tự tin, đã giúp cô để lại ấn tượng sâu sắc và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Đây chính là minh chứng cho bước chuyển mình đầy táo bạo, mở ra một hướng đi mới trong con đường nghệ thuật của cô.