Hiếu Nguyễn của 'Mưa đỏ' bất ngờ được 'săn đón': Từ màn ảnh rộng oai hùng đến bi kịch giằng xé trên sóng truyền hình

SVO - Cùng thời điểm phim 'Mưa đỏ' đang 'gây bão' ngoài rạp, diễn viên Hiếu Nguyễn còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim truyền hình 'Duyên'. Cả hai dự án phim ảnh này đã góp phần đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới, được khán giả đón nhận nhiều hơn.

Cùng một thời điểm, cái tên Hiếu Nguyễn vụt sáng trên cả hai mặt trận điện ảnh và truyền hình. Nếu vai diễn chỉ huy Thành trong Mưa đỏ là một nét vẽ hào hùng, tráng kiện trên bức tranh điện ảnh doanh thu kỷ lục, thì vai Bình trong phim truyền hình Duyên lại là một nốt trầm sâu lắng, day dứt khôn nguôi.

Trong Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn hóa thân thành chỉ huy Thành – nhân vật có thật trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Để khoác lên mình màu áo lính một cách chân thực, nam diễn viên đã dành gần một tháng rèn luyện tại Củ Chi, sống và thở cùng nhịp đập của người chiến sĩ. Sự hy sinh và khổ luyện ấy được đền đáp xứng đáng khi bộ phim cán mốc doanh thu hơn 600 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé và bệ phóng vững chắc cho cả dàn diễn viên.

Song song với vầng hào quang trên màn ảnh rộng, khán giả truyền hình lại bắt gặp một Hiếu Nguyễn hoàn toàn khác trong bộ phim Duyên của đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền. Anh vào vai Bình, chàng trai nghèo nhưng giàu nghị lực, mang một tình yêu trong sáng với Út Thủy (Oanh Kiều). Thế nhưng, định kiến giàu nghèo đã nhuốm màu bi kịch lên mối tình ấy, đẩy cuộc đời Bình vào vòng xoáy thù hận.

Nhân vật Bình là một thử thách thật sự về chiều sâu tâm lý, khi là một người đàn ông đáng thương hơn đáng trách, vì uất hận mà chọn con đường sai lầm. Hình ảnh anh đau đớn nhìn người mình yêu nên duyên cùng bạn thân đã trở thành phân đoạn khiến khán giả day dứt.

Chia sẻ về thành công kép lần này, Hiếu Nguyễn khiêm tốn: “Khi làm việc, tôi chỉ cố gắng hết sức, chưa bao giờ nghĩ phim sẽ được đón nhận rộng rãi như thế. Mỗi tác phẩm đều là duyên của người diễn viên, khi đúng thời điểm sẽ tự khắc tạo sự đồng điệu với khán giả".

Hai vai diễn liên tiếp đã khẳng định bản lĩnh và sự biến hóa trong diễn xuất, trở thành những nốt thăng quan trọng trong hành trình vốn nhiều gian nan của anh. Bước ra khỏi những vai diễn màn ảnh, Hiếu Nguyễn của đời thường là một người đàn ông điềm tĩnh, trân trọng tình cảm. Anh không giấu niềm hạnh phúc khi đang trong mối quan hệ với bạn gái người Philippines.

“Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều thử thách để có được ngày hôm nay. Chính điều đó khiến tôi thấu hiểu và trân quý hơn mối quan hệ này", anh chia sẻ. Với anh, tình yêu là nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm lửa để sống hết mình với nghề. Bởi Hiếu Nguyễn luôn tâm niệm: “Tình yêu, cũng như điện ảnh, chỉ có sức mạnh khi xuất phát từ sự chân thành".

Hiếm có nghệ sĩ nào cùng lúc tạo dấu ấn sâu đậm trên cả điện ảnh lẫn truyền hình như Hiếu Nguyễn. Nhưng với anh, ánh hào quang hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Phía trước vẫn còn đó nhiều thử thách, đòi hỏi không ngừng nỗ lực và cả sự may mắn. Và có lẽ, chính sự chân thành trong nghề lẫn trong đời sẽ là chìa khóa để anh tiếp tục chinh phục khán giả.