Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hiếu Nguyễn của 'Mưa đỏ' bất ngờ được 'săn đón': Từ màn ảnh rộng oai hùng đến bi kịch giằng xé trên sóng truyền hình

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cùng thời điểm phim 'Mưa đỏ' đang 'gây bão' ngoài rạp, diễn viên Hiếu Nguyễn còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim truyền hình 'Duyên'. Cả hai dự án phim ảnh này đã góp phần đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới, được khán giả đón nhận nhiều hơn.

Cùng một thời điểm, cái tên Hiếu Nguyễn vụt sáng trên cả hai mặt trận điện ảnh và truyền hình. Nếu vai diễn chỉ huy Thành trong Mưa đỏ là một nét vẽ hào hùng, tráng kiện trên bức tranh điện ảnh doanh thu kỷ lục, thì vai Bình trong phim truyền hình Duyên lại là một nốt trầm sâu lắng, day dứt khôn nguôi.

1000036280.jpg

Trong Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn hóa thân thành chỉ huy Thành – nhân vật có thật trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Để khoác lên mình màu áo lính một cách chân thực, nam diễn viên đã dành gần một tháng rèn luyện tại Củ Chi, sống và thở cùng nhịp đập của người chiến sĩ. Sự hy sinh và khổ luyện ấy được đền đáp xứng đáng khi bộ phim cán mốc doanh thu hơn 600 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé và bệ phóng vững chắc cho cả dàn diễn viên.

1000036281.png

Song song với vầng hào quang trên màn ảnh rộng, khán giả truyền hình lại bắt gặp một Hiếu Nguyễn hoàn toàn khác trong bộ phim Duyên của đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền. Anh vào vai Bình, chàng trai nghèo nhưng giàu nghị lực, mang một tình yêu trong sáng với Út Thủy (Oanh Kiều). Thế nhưng, định kiến giàu nghèo đã nhuốm màu bi kịch lên mối tình ấy, đẩy cuộc đời Bình vào vòng xoáy thù hận.

1000036279.png

Nhân vật Bình là một thử thách thật sự về chiều sâu tâm lý, khi là một người đàn ông đáng thương hơn đáng trách, vì uất hận mà chọn con đường sai lầm. Hình ảnh anh đau đớn nhìn người mình yêu nên duyên cùng bạn thân đã trở thành phân đoạn khiến khán giả day dứt.

1000036278.png

Chia sẻ về thành công kép lần này, Hiếu Nguyễn khiêm tốn: “Khi làm việc, tôi chỉ cố gắng hết sức, chưa bao giờ nghĩ phim sẽ được đón nhận rộng rãi như thế. Mỗi tác phẩm đều là duyên của người diễn viên, khi đúng thời điểm sẽ tự khắc tạo sự đồng điệu với khán giả".

1000036282.jpg

Hai vai diễn liên tiếp đã khẳng định bản lĩnh và sự biến hóa trong diễn xuất, trở thành những nốt thăng quan trọng trong hành trình vốn nhiều gian nan của anh. Bước ra khỏi những vai diễn màn ảnh, Hiếu Nguyễn của đời thường là một người đàn ông điềm tĩnh, trân trọng tình cảm. Anh không giấu niềm hạnh phúc khi đang trong mối quan hệ với bạn gái người Philippines.

1000036285.jpg

“Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều thử thách để có được ngày hôm nay. Chính điều đó khiến tôi thấu hiểu và trân quý hơn mối quan hệ này", anh chia sẻ. Với anh, tình yêu là nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm lửa để sống hết mình với nghề. Bởi Hiếu Nguyễn luôn tâm niệm: “Tình yêu, cũng như điện ảnh, chỉ có sức mạnh khi xuất phát từ sự chân thành".

1000036287.jpg

Hiếm có nghệ sĩ nào cùng lúc tạo dấu ấn sâu đậm trên cả điện ảnh lẫn truyền hình như Hiếu Nguyễn. Nhưng với anh, ánh hào quang hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Phía trước vẫn còn đó nhiều thử thách, đòi hỏi không ngừng nỗ lực và cả sự may mắn. Và có lẽ, chính sự chân thành trong nghề lẫn trong đời sẽ là chìa khóa để anh tiếp tục chinh phục khán giả.

Bình Nguyễn
#Hiếu Nguyễn #diễn viên Hiếu Nguyễn #Mưa đỏ #phim 'Mưa đỏ' thành công #doanh thu Mưa Đỏ #phim truyền hình Duyên #phim Duyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục