'Tình đầu quốc dân Nhật Bản' lộ mái tóc ngắn, visual phủ sóng toàn cõi mạng

Dưới sự quản lý của Tristone Entertainment, Kido ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2018 trong Gintama 2 với một vai nhỏ. Tuy nhiên, đến năm 2022, Kido Taisei trở nên nổi tiếng với vai diễn đột phá Harumichi Namiki thời trẻ trong loạt phim First Love: Hatsukoi của Netflix.

Kido hiện được kỳ vọng rất nhiều trong vai Nirei Akihiko,một người chiến đấu rất tệ nhưng lại rất giỏi thu thập thông tin của bộ phim điện ảnh live-action chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng về đề tài du côn "Wind Breaker", cùng với với sự tham gia của Mizukami Koji, người thủ vai Sakura Haruka, chỉ tin vào kỹ năng chiến đấu của mình và Tsuna Hirohisa, người thủ vai Soho Junhi có miếng che mắt đặc trưng ở mắt phải, dự kiến ra mắt vào 5/12.

Kido Daisei là một diễn viên trẻ đầy triển vọng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả phim truyền hình và điện ảnh. Nổi tiếng với biểu cảm tự nhiên và tính cách giản dị, anh thường xuyên chia sẻ ảnh hậu trường và cá nhân trên mạng xã hội, thu hút nhiều người hâm mộ. Trong bài đăng mới nhất này, nụ cười dịu dàng của Kido trên nền phong cảnh mùa Hè, cùng những câu nói về "mối liên hệ với biển cả" và "pháo hoa" cũng phản ánh khả năng trải nghiệm sự thay đổi của các mùa ngay cả trong lịch trình bận rộn. Bài đăng thể hiện sự trân trọng của anh đối với sự thay đổi của các mùa, không chỉ với tư cách là một diễn viên mà còn là một con người, đã chạm đến và sưởi ấm trái tim người hâm mộ. Nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho mái tóc ngắn của mình. Rất đông người bày tỏ sự thích thú trước vẻ ngoài vừa tươi tắn, vừa dễ thương của anh.

Tuy buồn khi mùa Hè kết thúc, nhưng kỳ vọng dành cho những hoạt động mới của Kido Taisei trong mùa Thu - Đông vẫn rất cao. Ngoài Wind Breaker, Kido Daisei còn đang chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh dựa theo bộ manga nổi tiếng cùng tên vào năm 2026, Mobuko no Koi, đóng cùng Sakurada Hiyori.