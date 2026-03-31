Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia 3-1 (H2): Vào!!! Malaysia rút ngắn cách biệt

report Phía Malaysia trước trận đã liên tục có những thông điệp đáng chú ý

Azmin Azram Abdul Aziz - cựu thủ môn Malaysia, đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường. Ông nói: “Chọn sân Thiên trường là một chiêu trò, có chủ ý của Việt Nam. Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái".

Đây chỉ là một trong rất nhiều thông điệp của đối thủ, cho thấy người Malaysia rất quan tâm vào trận đấu này.

