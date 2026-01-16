Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE 0-0 (H1): Lê Phát dự bị, Đình Bắc trở lại

Ở trận tứ kết với U23 UAE, chiến lược gia Hàn Quốc quyết định vẫn tin dùng Ngọc Mỹ, Lê Viktor, đồng thời đưa Lê Phát trở lại đội hình xuất phát, trong khi để Đình Bắc ngồi dự bị cùng Văn Thuận.
"U23 Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực vượt tầm Đông Nam Á và đủ khả năng vươn tầm châu lục. Nhưng vượt qua vòng bảng không phải đích đến cuối cùng. Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao hơn", HLV Kim Sang-sik.
"U23 Việt Nam bị coi là cửa dưới tại VCK U23 châu Á 2026, nơi tập hợp những đội bóng hàng đầu châu lục, đến từ các quốc gia đã và sẽ dự World Cup. Tuy nhiên sau 3 trận vừa rồi, bước vào tứ kết, chắc chắn không đối thủ nào dám đánh giá thấp chúng ta.
Tôi tin rằng với sự tự tin, tinh thần thoải mái cùng tình đoàn kết, thầy trò của HLV Kim Sang-sik đủ khả năng tiến xa. U23 Việt Nam sẽ là ngựa ô của giải và một kỳ tích như tại Thường Châu năm 2018 hoàn toàn có thể lặp lại, thậm chí còn hơn thế nữa".
Ở trận tứ kết gặp U23 UAE tới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp lại "vua thẻ" người Iran, trọng tài Heidari Payam.
Với 84.78% lượt bình chọn, pha lập công của Đình Bắc vào lưới U23 Saudi Arabia đang dẫn đầu cuộc đua Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.
Nguyễn Đình Bắc sẽ vẫn là mũi nhọn chủ lực trên hàng tấn công, nhưng U23 Việt Nam sẽ cần giải quyết tốt các điểm nóng trên sân để có thể tạo nên cuộc lật đổ trước U23 UAE ở trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026 diễn ra hôm nay.
U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ cả nước nức lòng với những chiến thắng ở VCK U23 châu Á 2026. Một trong những nhân tố quan trọng chính là Nguyễn Nhật Minh, chàng trai "chân đất đi lên", không ngừng nỗ lực để theo đuổi giấc mơ.
“U23 UAE đứng trước hy vọng lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, bất chấp khó khăn khi phải đối đầu với U23 Việt Nam. Đây là đội tuyển xuất sắc nhất bảng A với 3 trận toàn thắng. Họ nổi bật với lối chơi phòng ngự chắc chắn và kỷ luật chiến thuật cao”
Sau vòng bảng, thống kê cho thấy U23 Việt Nam không nằm trong số những đội dứt điểm nhiều nhất với chỉ 28 lần thử thách đối phương. Tuy nhiên đội quân của HLV Kim Sang-sik lại ghi được 5 bàn, duy nhất chỉ U23 Nhật Bản có nhiều pha lập công hơn (10). Với tỷ lệ dứt điểm thành bàn lên đến 17,8%, Đình Bắc cùng đồng đội thực sự hiệu quả.
Làm một phép so sánh, U23 UAE đã thực hiện 23 cú sút trong 3 trận tại bảng B. Tuy nhiên họ chỉ ghi được 3 bàn, tức tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn chỉ 13%. Chất lượng dứt điểm khá tệ của họ cũng được thể hiện qua thống kê chỉ 30,4% cú sút trúng đích, kém xa mức 46,4% chính xác của U23 Việt Nam.
Một điểm đáng chú ý, tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã rũ bỏ sự thận trọng vốn có. Thay vào đó, ông rất tự tin. "U23 Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực vượt tầm Đông Nam Á và đủ khả năng vươn tầm châu lục. Nhưng vào tứ kết không phải đích đến cuối cùng. Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố.
Với tham vọng viết nên câu chuyện về một kỳ tích mới, Đình Bắc, Văn Khang cùng các đồng đội tập trung tối đa cho thử thách mang tên U23 UAE ở tứ kết. Sau khi phân tích kỹ đối thủ, hẳn HLV Kim Sang-sik đã xây dựng bản kế hoạch chi tiết cho trận đấu, sau đó cùng các học trò bắt tay vào tập luyện suốt hai ngày qua. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông thầy người Hàn Quốc lại gây bất ngờ từ cách thiết lập đội, triển khai chiến thuật đến sắp xếp nhân sự. Có thể nói, bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ, tài dụng binh đầy biến ảo và hết sức khó lường của HLV Kim Sang-sik chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của U23 Việt Nam.
Sau U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, đến lượt U23 UAE nếm trải điều này. HLV Marcelo Broli nói rằng đã nắm chắc các ưu nhược điểm, bao gồm những quả đá phạt cố định của U23 Việt Nam, nhưng biết là một chuyện, chống được hay không lại là chuyện khác. Thêm nữa, sức mạnh của U23 UAE không phải quá đáng sợ nếu nhìn lại thành tích của họ trong 3 tháng trở lại đây.
U23 UAE bắt đầu quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 với loạt 4 trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Kết quả, họ thua 2 hòa 1 và chỉ kiếm được 1 trận thắng trước đối thủ yếu U23 Singapore. Bước vào giải vùng Vinh U23 Gulf Cup 2025, U23 UAE thắng 2 trận đầu vòng bảng trước khi thua trận thứ ba gặp U23 Iraq, sau đó nhận thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở bán kết. Cần lưu ý, giải đấu này bị các chuyên gia đánh giá rất thấp về mặt chuyên môn.
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 UAE tiến vào tứ kết với tư cách nhì bảng B sau khi thắng 1 thua 1 và hòa 1 trận. Trong khi đó, U23 Việt Nam là đội nhất bảng A với 3 trận toàn thắng, hình thành chuỗi 14 trận chính thức chỉ thắng và thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Đây là cơ sở để chúng ta tự tin thay đổi dớp 8 trận đối đầu không thắng U23 UAE (thua 4 hòa 4). Nên nhớ trước khi đến với giải đấu này, U23 Việt Nam cũng chưa từng thắng U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Lịch sử đã bị thay đổi và sẽ tiếp tục được viết lại.
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel