Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE 0-0 (H1): Lê Phát dự bị, Đình Bắc trở lại

TPO - Những gì U23 Việt Nam đã thể hiện cho đến nay thật tuyệt vời, nhưng HLV Kim Sang-sik nói rằng đích đến cuối cùng vẫn chưa tới. Ông cùng các học trò sẽ làm nên một màn trình diễn đỉnh cao nữa để tiếp tục tiến sâu trong hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

Một điểm đáng chú ý, tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã rũ bỏ sự thận trọng vốn có. Thay vào đó, ông rất tự tin. "U23 Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực vượt tầm Đông Nam Á và đủ khả năng vươn tầm châu lục. Nhưng vào tứ kết không phải đích đến cuối cùng. Chúng tôi hướng đến những mục tiêu cao hơn", chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố.

Với tham vọng viết nên câu chuyện về một kỳ tích mới, Đình Bắc, Văn Khang cùng các đồng đội tập trung tối đa cho thử thách mang tên U23 UAE ở tứ kết. Sau khi phân tích kỹ đối thủ, hẳn HLV Kim Sang-sik đã xây dựng bản kế hoạch chi tiết cho trận đấu, sau đó cùng các học trò bắt tay vào tập luyện suốt hai ngày qua. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông thầy người Hàn Quốc lại gây bất ngờ từ cách thiết lập đội, triển khai chiến thuật đến sắp xếp nhân sự. Có thể nói, bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ, tài dụng binh đầy biến ảo và hết sức khó lường của HLV Kim Sang-sik chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của U23 Việt Nam.

Sau U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, đến lượt U23 UAE nếm trải điều này. HLV Marcelo Broli nói rằng đã nắm chắc các ưu nhược điểm, bao gồm những quả đá phạt cố định của U23 Việt Nam, nhưng biết là một chuyện, chống được hay không lại là chuyện khác. Thêm nữa, sức mạnh của U23 UAE không phải quá đáng sợ nếu nhìn lại thành tích của họ trong 3 tháng trở lại đây.

U23 UAE bắt đầu quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 với loạt 4 trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Kết quả, họ thua 2 hòa 1 và chỉ kiếm được 1 trận thắng trước đối thủ yếu U23 Singapore. Bước vào giải vùng Vinh U23 Gulf Cup 2025, U23 UAE thắng 2 trận đầu vòng bảng trước khi thua trận thứ ba gặp U23 Iraq, sau đó nhận thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở bán kết. Cần lưu ý, giải đấu này bị các chuyên gia đánh giá rất thấp về mặt chuyên môn.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 UAE tiến vào tứ kết với tư cách nhì bảng B sau khi thắng 1 thua 1 và hòa 1 trận. Trong khi đó, U23 Việt Nam là đội nhất bảng A với 3 trận toàn thắng, hình thành chuỗi 14 trận chính thức chỉ thắng và thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đây là cơ sở để chúng ta tự tin thay đổi dớp 8 trận đối đầu không thắng U23 UAE (thua 4 hòa 4). Nên nhớ trước khi đến với giải đấu này, U23 Việt Nam cũng chưa từng thắng U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Lịch sử đã bị thay đổi và sẽ tiếp tục được viết lại.