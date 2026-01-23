Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc 2-2 (H2): Vào!!! U23 Việt Nam thủng lưới phút bù giờ cuối

TPO - Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, U23 Hàn Quốc đã có bàn gỡ hoà với pha dứt điểm chớp nhoáng trước vòng cấm U23 Việt Nam. Hai đội kết thúc 90 phút chính thức với tỷ số 2-2 và sẽ phải phân thắng thua bằng loạt luân lưu.

report VÀO!!! U23 Hàn Quốc gỡ hòa phút cuối 90+7': Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Shin Min-ha nhanh chân dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Bình, gỡ hòa 2-2 cho U23 Hàn Quốc. report Áp lực nghẹt thở 95': Trong những phút cuối trận, U23 Việt Nam dồn toàn bộ lực lượng để chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp từ phía các cầu thủ U23 Hàn Quốc. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. report U23 Việt Nam tập trung phòng ngự 89': Sau khi mất người, U23 Việt Nam tổ chức phòng ngự số đông. Các tiền vệ lùi sâu, sẵn sàng hỗ trợ bọc lót cho hàng phòng ngự. report Đình Bắc nhận thẻ đỏ 86': Trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Đình Bắc, sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. report U23 Hàn Quốc nỗ lực tìm bàn gỡ 83': Lee Chan-Ouk tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành U23 Việt Nam. report U23 Việt Nam thay hai người 82': Ngọc Mỹ và Xuân Bắc vào sân thay thế Thái Sơn và Văn Thuận. report Văn thuận bị đau 78': Văn thuận bị đau. Trận đấu tạm dừng ít phút. report Phản xạ tuyệt vời 75': Từ đường chuyền thuận lợi của Kang Min-jun, Kang Seong-jin dứt điểm ở góc hẹp bên cánh phải, nhưng thủ môn Cao Văn Bình (U23 Việt Nam) với phản xạ xuất sắc đã kịp thời cản phá, giữ sạch mành lưới cho đội nhà. report VÀO!!! U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước 71': Từ quả phạt cách khung thành khoảng 20 mét, Đình Bắc tung cú sút chìm làm bó tay thủ môn Hwang Jaeyun, giúp U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1. Đây là bàn thứ tư của Đình Bắc tại vòng chung kết U23 châu Á. report VÀO!!! U23 Hàn Quốc gỡ hòa 69': Từ đường chuyền chính xác của Kim Do-hyun, Kim Tae-won tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc dưới bên phải khung thành U23 Việt Nam. report Cầu thủ U23 Hàn Quốc chấn thương 68': Lee Geon-Hee vào thay Jung Seung-Bae vì chấn thương. report U23 Việt Nam thay người 64': Minh Phúc được tung vào sân thay Văn Hà. report Cơ hội bị bỏ lỡ 63': Sau một pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ U23 Việt Nam, bóng được nhả ra cho Lê Văn Thuận. Tuy nhiên, trong tư thế dứt điểm khá khó, cầu thủ này không thể đưa bóng đi trúng đích. report U23 Hàn Quốc thay người 62': Kim Tae-Won vào sân thay Jeong Jae-Sang. report Khuất Văn Khang vào sân 59': Khuất Văn Khang vào sân thay Phi Hoàng. report Không được 58': Từ tình huống đá phạt cố định, Lee Chan-Ouk đánh đầu chéo góc nhưng bóng đi không chính xác. report U23 Hàn Quốc ép sân 55': Liên tục là các tình huống dứt điểm của U23 Hàn Quốc. Từ quả tạt của Jung Seung-Bae vào vòng cấm, Jeong Jae-Sang bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. report Cứu thua 52': Thủ môn Cao Văn Bình đang bảo vệ chắc chắn khung thành U23 Việt Nam. Anh phản xạ xuất sắc, ôm gọn bóng an toàn sau cú sút bất ngờ của Jung Seung-bae. report Bóng đi không chính xác 50': Từ đường chuyền của Kang Min-Jun, Kim Do-Hyun tung cú sút từ giữa vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác. report Hiệp 2 bắt đầu 46': U23 Hàn Quốc thay 3 người: Lee Hyun-Yong, Kang Seong-Jin, Lee Chan-Ouk vào sân thay Jo Hyun-Tae, Kim Dong-Jin và Jung Ji-Hun. Bên phía U23 Việt Nam, Công Phương vào sân thay Quốc Việt. report Hết hiệp 1 45+5': Hiệp 1 kết thúc. U23 Việt Nam dẫn trước U23 Hàn Quốc 1-0. report Thái Sơn bị đau 45+1': Trận đấu gián đoạn ít phút khi Nguyễn Thái Sơn (U23 Việt Nam) bị đau. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ 4 ngón tay lên để động viên Hiểu Minh. Ảnh: Tedtran TV report Đình Bắc thi đấu nổi bật 43': Sau khi có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Đình Bắc lĩnh xướng hàng công và liên tục khuấy đảo hàng thủ U23 Hàn Quốc. report U23 Hàn Quốc đá phạt 40': Trong tình huống đá phạt cố định, Kim Do-Hyu treo bóng vào vòng cấm, Jo Hyun-tae bật cao đánh đầu nhưng bóng đi thiếu chính xác. report VAR vào cuộc 35': Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng Đình Bắc đã phạm lỗi với cầu thủ U23 Hàn Quốc trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được thay đổi, bởi Đình Bắc đã chủ động thu chân lại trong tình huống va chạm. report VÀO!!! U23 Việt Nam mở tỷ số 30': Từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Đình Bắc bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi chuyền ngược vào trong vòng cấm cho Quốc Việt. Quốc Việt khống chế một nhịp trước khi tung cú sút chéo góc chính xác, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới U23 Hàn Quốc, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. report Cứu thua xuất sắc 27': U23 Hàn Quốc triển khai pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh trái trước khi bóng được vào trung tâm vòng cấm cho Kang Min-jun. Ngay lập tức, cầu thủ này tung cú dứt điểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình phản xạ xuất sắc, bay người cản phá, cứu nguy cho khung thành đội nhà. report Phạm lỗi 25': Trọng tài ngay thổi phạt Jeong Jae-sang sau pha tranh chấp quyết liệt và phạm lỗi với Đình Bắc. Ảnh: Tedtran TV report Cao Văn Bình bị đau 22': Ở một tình huống tấn công bên cánh trái, Kim Do-hyun (U23 Hàn Quốc) đi bóng khéo léo trước khi căng ngang cho đồng đội trong vòng cấm. Trong nỗ lực cản phá, thủ môn Cao Văn Bình (U23 Việt Nam) lao ra bắt bóng nhưng va chạm với cầu thủ đối phương. report Nỗ lực không thành 18': Từ một tình huống cố định, Nguyễn Thái Sơn (U23 Việt Nam) nhận bóng và tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi thiếu chính xác. report Dứt điểm không thành công 13': Từ đường chuyền chính xác của Jung Seung-bae, Kim Do-hyun (U23 Hàn Quốc) tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang. report Không được 11': U23 Việt Nam tổ chức pha lên bóng bên cánh trái. Đường chuyền vượt tuyến được thực hiện tốt nhưng Huy hoàng lại ở trong thế việt vị. report U23 Hàn Quốc nhập cuộc chủ động 5': U23 Hàn Quốc chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài chính Abdullah Jamali thổi còi khai cuộc trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium (Jeddah). U23 Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Hàn Quốc thi đấu trong trang phục màu đen. U23 Hàn Quốc giao bóng. report Tổ trọng tài điều khiển trận đấu report Hai đội cử hành nghi lễ Quốc ca report Điều lệ thi đấu Hai đội thi đấu 90 phút chính thức, gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Trong trường hợp bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ với 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Nếu tỷ số vẫn chưa được phân định sau 120 phút, đội giành chiến thắng sẽ được xác định bằng loạt sút luân lưu 11m. report HLV Kim Sang-sik thay 9 vị trí trong đội hình xuất phát So với trận bán kết thua U23 Trung Quốc 0-3, HLV Kim Sang-sik thực hiện một loạt điều chỉnh trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại đúng hai cái tên là Nhật Minh và Thái Sơn. Hai trường hợp thay đổi bất khả kháng là Hiểu Minh dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước phải nghỉ thi đấu dài hạn và Lý Đức không thể ra sân do án treo giò. report Thống kê đáng chú ý - Đây là lần thứ ba Việt Nam và Hàn Quốc chạm trán nhau tại VCK U23 châu Á, trong đó U23 Hàn Quốc vẫn đang bất bại ở hai lần đối đầu trước: thắng 2-1 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022. - Nếu giành chiến thắng ở trận này, U23 Việt Nam sẽ có thứ hạng tốt nhất tại giải kể từ khi giành ngôi vị Á quân lịch sử năm 2018. - Đây là lần thứ ba U23 Hàn Quốc góp mặt ở trận tranh hạng ba. Trước đó, họ thua Jordan 3-2 trên chấm luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018. - U23 Việt Nam đã để lọt lưới 6 bàn ở giải đấu năm nay. Trong lịch sử tham dự, họ chỉ hai lần để thủng lưới nhiều hơn trong một mùa (9 bàn năm 2018; 8 bàn năm 2016). - U23 Hàn Quốc có 6 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn tại giải đấu năm nay, chỉ đứng sau Nhật Bản (7). Không đội nào tại giải năm nay có nhiều cầu thủ tham gia trực tiếp vào các bàn thắng hơn U23 Hàn Quốc (10 người). report Phòng thay đồ hai đội trước trận report Sơ đồ ra sân hai đội report Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam

Sau thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 với nhiều áp lực về tâm lý và lực lượng. Cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng chung cuộc, mà còn là phép thử quan trọng để đánh giá mức độ trưởng thành, khả năng thích ứng và bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, U23 Việt Nam toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết, để lại những dấu ấn nhất định về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết cho thấy đội bóng vẫn gặp không ít khó khăn khi đối đầu với các đối thủ có trình độ cao hơn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế sai sót cá nhân. Trận thua này cũng để lại dư chấn tâm lý không nhỏ với các cầu thủ trẻ trước trận đấu cuối cùng của giải.

Sau bán kết, ban huấn luyện U23 Việt Nam tập trung ổn định tinh thần, hướng các cầu thủ đến mục tiêu hoàn thành giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu trong suốt 90 phút, coi đây là yếu tố then chốt để đội bóng thể hiện đúng năng lực trước một đối thủ được đánh giá cao.

Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở hàng phòng ngự khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột là Nguyễn Hiểu Minh do chấn thương và Phạm Lý Đức vì án treo giò. Trong bối cảnh đó, ban huấn luyện buộc phải tính toán phương án phòng ngự an toàn hơn, với sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến tiền vệ nhằm giảm áp lực cho hàng thủ vốn thiếu kinh nghiệm và thua kém về thể hình.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn nhưng cũng chưa thể hiện được sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Sau 5 trận, đội bóng trẻ xứ kim chi ghi 6 bàn và để thủng lưới 6 lần, phản ánh hiệu quả tấn công chưa cao, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Trận thua 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết cho thấy U23 Hàn Quốc tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng thiếu sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn và giàu thể lực, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái. Vai trò của tuyến tiền vệ trong việc tranh chấp, thu hồi bóng và giảm nhịp độ trận đấu sẽ mang ý nghĩa quyết định. Trên hàng công, khả năng giữ bóng, di chuyển linh hoạt và tận dụng thời điểm đối phương dâng cao sẽ là chìa khóa để tạo khác biệt.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực nếu duy trì được sự kiên nhẫn và kỷ luật trong suốt trận đấu. Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu ảnh hưởng tâm lý sau thất bại ở bán kết, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội có thể trở thành yếu tố phân định.